Выращенный на юге Красноярского края помидор стал российским рекордсменом года Фото: Майя ЕРШОВА

Выращенный на юге Красноярского края помидор признан самым крупным в России в 2021 году. Его вес составляет 2270 граммов. Статус рекордсмена подтвердило международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Впору воскликнуть: ай да Минусинск, ай да томатная столица!

А появился уникальный томат на свет, набрал свою массу, цвет и силу, благодаря Наталье Щербининой. Семья обосновалась в Минусинске 26 лет назад, Наталья занялась огородничеством. Сегодня у нее на небольшом участке в 4 сотки 83 сорта томатов, среди которых и местные минусинские, и из других регионов страны, есть даже экзотические из других стран.

Помидор-победитель принес Наталье приз – новенькую отечественную «Ладу Гранту».

Между прочим, это не первая победа Натальи. В 2010 году е удалось вырастить у себя чудо-помидор весом 1 500 граммов, тогда она также уехала с праздника на новой «Ладе».

Гигант принес своей хозяйке много призов. Фото: пресс-служба администрации Минусинска

Впервые праздник «День минусинского помидора» состоялся в 2004 году. С тех пор он традиционно проходит в конце лета. Это яркое событие не только для любителей помидоров, но и в целом для садоводов, овощеводов и огородников. Оно приобрело статус крупной промышленно-продовольственной ярмарки южных территорий Красноярского края. Слава о конкурсе давно пересекла границы региона, сюда приезжают соседи, чтобы приобрести для себя овощи нового урожая.

К сожалению, в 2020 году из-за жестких ограничений конкурс прошел в онлайн-формате. Да и нынче не было шумных мероприятий. Но минусинцы уверены, через год-два все вернется – и карнавальное шествие, и концерты, и народные гулянья.

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В Минусинске подвели итоги ежегодного конкурса «Минусинский помидор». За звание лучшего садовода по выращиванию огромных помидоров боролись 58 человек. Праздник прошел в онлайн-формате с прямыми трансляциями в интернете и на телевидении (подробнее).

В Минусинске победительницей конкурса "Самый крупный помидор" стала Наталья Щербинина

Праздник в южной столице края начался в 10 часов утра. Но гости начали собираться задолго до начала торжеств. К обеду на улицы города вышли около 5 000 человек . Это минусинцы и гости праздника со всех ближайших территорий: Курагинского, Шушенского, Ермаковского, Каратузского и других районов края (подробнее).