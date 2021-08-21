В Минусинске показали самый огромный помидор за всю историю Фото: Майя ЕРШОВА

В Минусинске подвели итоги ежегодного конкурса «Минусинский помидор». За звание лучшего садовода по выращиванию огромных помидоров боролись 58 человек. Праздник прошел в онлайн-формате с прямыми трансляциями в интернете и на телевидении.

Победительницей конкурса стала блогер-садовод Наталья Щербинина с «гигантом» в 2270 грамм! Ее плод сорта «Минусинский крупный» побил рекорд 2011 года. Тогда победу одержал помидор «Бычье сердце» весом 2146 грамм, выращенный Юрием Мамаевым. За свою победу Наталья получила традиционный подарок - автомобиль «Лада Гранта».

«Комсомолка» недавно была в гостях у Натальи и Юрия Щербининых и до сих пор под впечатлением.

Иностранных туристов поражают и огород, и разносолы хозяйки. Фото: Майя ЕРШОВА

26 лет назад семья учителей переехала с Байкала в Минусинск и осталась. Времена были непростые, из педагогики пришлось уйти в бизнес, построили дом на земле, растили сыновей, потом появилось увлечение, ставшее делом жизни.

На небольшом участке, всего четыре сотки, - настоящая селекционная станция – 83 сорта томатов: и минусинских, и российских, и экзотических из разных стран.

В коллекции Натальи более 5000 сортов. Много лет она занимается селекцией, обменивается опытом и семенами с садоводами по всему миру. Есть «микрокрошки» с горошину, есть «гиганты» - высота куста сорта «Покоритель небес» может быть 4 метра, а есть модные помидоры.

- Вот, видите, антоциановая коллекция, - Наталья показывает целый ряд фиолетовых и иссиня-черных помидоров. - Да-да, у садоводов тоже есть тренды.

Наталья - чудесная, у нее всегда много гостей. Из городов России, из-за границы. Иностранных туристов поражают и огород, и разносолы хозяйки.

Второе место в номинации завоевал Виктор Стародумов (1870 грамм). Замкнул тройку лидеров 1525 грамм.

В номинации «Самый урожайный куст» победителями стали Наталья Медведева (8445 грамм помидоров с одного куста), Вера Шефер (8000 грамм) и Мария Кондратьева (6785 грамм).

В номинации «Помидорная плантация» первое место принадлежит Наталье Сониной – на ее участке растет 340 кустов помидоров. Второе место получила Ольга Васильева (202 куста). Третье место заняла Фаина Дьякова (406 кустов).