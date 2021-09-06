Двукратный Чемпион Мира — ФК «Тотем» отпраздновал свое 15-летие

Такие турниры для мальчишек и девчонок из Красноярского края ФК «Тотем» организует уже 15 лет, способствуя развитию массового спорта в регионе. В этом году на юбилейные соревнования собралось более 700 юных футболистов и огромное количество гостей. Кубок-2021 стал самым масштабным за всю историю клуба.

На футбольных полях встретились более 70 футбольных дружин, участниками которых стали юные игроки не только Красноярска, но и со всего региона. По традиции в турнире клуба участвовали не только команды спортивных школ и академий, но и воспитанники детских домов, ребята из многодетных семей. Самыми юными участниками соревнований стали дети, которым едва исполнилось семь лет.

Борьба за призовые места получилась упорной: неоднократно для определения победителей приходилось прибегать к серии пенальти. Было все – и крики проигравших, и радость от успеха… Но главное, что бывшие соперники после матчей по-товарищески общались, а значит в итоге в Кубке «Тотема» победила дружба! Ведь главная цель турниров – развитие мини-футбола и популяризация здорового образа жизни.

На свой юбилейный турнир ФК «Тотем» пригласил верных друзей и соратников, которые многие годы помогают клубу. Их оказалось немало: неравнодушных людей, преданных своему делу тренеров, педагогов детского дома № 1, предпринимателей и общественных деятелей. Друзей у клуба действительно много, и радостно, что их число продолжает расти, а «Тотем» объединяет людей во имя добрых дел.

«Спасибо Вам за многолетнюю искреннюю поддержку ФК «Тотем», без вклада каждого из Вас достичь всего, чего добился наш клуб за 15 лет, было бы невозможно. Радует, что наши социальные инициативы находят сторонников и партнеров, вместе с которыми мы делаем важное дело – создаем лучшее будущее для наших детей», – подчеркнул Президент ФК «Тотем» Горбунов Сергей.

Заслуги людей, внесших большой вклад в развитие ФК «Тотем», отметили официальными благодарностями на высоком федеральном, краевом и городском уровне. Такое признание – результат многолетних усилий руководства и тренерского состава клуба. За свою историю юниоры клуба дважды становились победителями чемпионата мира, обладателями золотых медалей чемпионата Европы. ФК «Тотем» – многократный победитель всероссийских, межрегиональных и краевых первенств.

«Тотем» по масштабу деятельности давно вышел за пределы Красноярского края, ведь проекты клуба обретают значимую федеральную повестку. Ключевым направлением деятельности клуба является один из основных приоритетов, определенных руководством страны, – развитие детского и массового спорта. Большое уважение всем неравнодушным людям, которых объединяет ФК «Тотем», за то, что они многие годы поддерживают детские дома, работают с ребятами обделенными родительским теплом, помогают им найти себя в жизни», – отмечает директор КГКУ «Красноярский детский дом № 1» Александр Постников.

По словам руководителя направления Дирекции по организации спортивных проектов АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Александра Космынина, Юбилейный кубок лишь малая часть того, что делает ФК «Тотем» для ребят из многодетных семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. «На Юбилейном кубке собралось огромное количество участников и зрителей, все видят - клуб двигается в правильном направлении», – убежден Александр Космынин.

Много лет футбольный клуб «Тотем» организует и проводит различные соревнования, в последние годы это самые массовые мероприятия в Красноярском крае. И самый важный результат – благодаря этой работе за последние годы к занятиям спортом удалось привлечь внимание тысяч ребятишек и тем самым популяризировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.

Справка

С момента создания ФК «Тотем» сохраняет выраженную социальную направленность, главный упор сделан на доступность массового спорта. В настоящее время система клуба насчитывает 9 филиалов в Красноярске и продолжает расширяться. Сейчас число спортсменов, занимающихся в клубе, превышает 460 человек, а в планах на будущее – удвоение текущих показателей. В нынешнем году Российский футбольный Союз признал ФК «Тотем» лучшим в Сибири проектом по развитию массового футбола.