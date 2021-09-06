«СЧАСТЬЕ! Именно это чувство я вчера испытала»: что происходит между финалисткой шоу «Голос» Надеждой Самковой и «гардемарином» Дмитрием Харатьяном

«Кажется, дуэт случился»: что происходит между финалисткой шоу «Голос» Надеждой Самковой и «гардемарином» Дмитрием Харатьяном. Фото: samkova_music

Красноярская певица, финалистка шоу «Голос» Надежда Самкова отчиталась о последней гастрольной неделе в инстаграме. Артистка выступала в городе Салават вместе с признанными звездами башкирской эстрады (нет, не с Моргенштерном). Однако место в списке местных музыкантов нашлось и знаменитому актеру и певцу Дмитрию Харатьяну.

Именно с ним у начинающей звезды эстрады больше всего сложились рабочие отношения. Надежда Самкова в нескольких постах расплескалась комплиментами Дмитрию. Так, перед выступлением она выразила пожелание, чтобы ее выход всегда объявлял Харатьян:

- А можно сделать так, чтобы меня всегда объявлял Дмитрий Харатьян?

В итоге дело зашло дальше. 36-летняя певица и 61-летний артист решили поработать в дуэте. И «кажется, дуэт случился», подтвердила Надежда в соцсетях. В день Советского кино Дмитрий и Надежда выступили вместе, исполнив песню из фильма «Гардемарины».

Надежда Самкова и Дмитрий поют дуэтом. Скриншот из выступления samkova_music

Причем идея спеть дуэтом у коллег возникла спонтанно. Искра творчества поразила пару так внезапно, что им не хватило даже времени на репетицию. Но творческий экстаз от совместной деятельности сделал свое дело.

Получилось безупречно, казалось, что они созданы друг для друга, по крайней мере на сцене. Надежда и здесь не преминула подчеркнуть, что работать с Дмитрием ей очень нравится. Она назвала этот процесс одним словом – Счастьем:

- СЧАСТЬЕ! Именно это чувство я вчера испытала в моменте. Петь с легендой. Получилось очень символично, вчера как раз был День советского кино, и с Дмитрием мы исполнили прекрасную песню из к/ф «Гардемарины», идея пришла спонтанно, репетировать не было времени, слова учила по дороге на площадку, но кажется дуэт случился. Благодарю судьбу за счастье и ту роскошь, которую она мне подарила, - пишет Надежда.

У поклонников тут же возникли вопросы. И Надежда и Дмитрий люди семейные. Но та искра, разгоревшаяся пламенем на сцене, не давала покоя. Быть может это оно? Тем более, что Надежда выложила видео, на кадрах которого, она вместе с Дмитрием репетирует очередной хит.

Но, судя по всему, фантазии поклонников оснований под собой не имеют. На свежих фотографиях Надежда трогательно обнимается со своим возлюбленными. Вместе они проводили детей в школу, вместе ходили в ресторан. Настоящая семейная идиллия.

А буквально 5 сентября молодые отмечали пятилетнюю годовщину. Так что, желаем красноярской певице семейного счастья и творческих успехов.