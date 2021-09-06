Скрин из видео пользователя TikTok Parfumetr

В Красноярске произошло землетрясение. К счастью, оно оказалось не очень сильным, и сообщений о пострадавших не поступало. Видео момента землетрясения в Красноярске 6 сентября 2021 опубликовали в соцсетях

Однако жильцы многоэтажных домов почувствовали подземные толчки. И по их словам, они были весьма ощутимы. Видео выложил красноярец Руслан:

- Вообще жестко. Вот это да! В Красноярске землетрясение было только. Я не понял, лежу на диване. Меня так жух-жух. Я такой думаю, может у меня голова поехала. Вон до сих пор шатает. Оно еще идет. Вон все окна закрыты. Это не сквозняк, - говорит очевидец на видео землетрясения в Красноярске 6 сентября 2021.

На кадрах видно, как в квартире мужчины шатается кухонная утварь.

Жаловались на подземные толчки жители многих домов в Красноярске. Некоторые действительно испугались:

- Я сидела работала за столом, как обычно. Внезапно закружилась голова, а за ножку стула будто кто-то потянул. Сильно забилось сердце, напугалась. Решила, что мне просто показалось. В остальном все было нормально, на 10-м этаже люстру не шатало, двери сами не открывались, - рассказывает Марина, жительница дома на 78 Добровольческой бригады.

Но в МЧС по Красноярскому краю успокоили. В ведомстве пояснили, что эпицентр подземных толчков находился в Бурятии, магнитуда 5,3. В Красноярском же крае ощущались лишь 1-балльные толчки:

- 14:47 произошло землетрясение, эпицентром в Республике Бурятии, магнитудой 5,3, на территории Красноярского края ощущалось магнитуда как 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске произошло землетрясение

Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021 произошло примерно в 14 часов. Подземные толчки почувствовали жильцы многоэтажных домов. Так, жители Покровского рассказали, что землетрясение даже сдвинуло их со стула. (подробнее)

Сейсмоустойчивые и сейсмоопасные районы Красноярска

Сейсмоопасные районы: вблизи реки Енисей (грунты здесь неустойчивые) - Зеленая роща, микрорайоны Северный, Взлетка, часть проспекта Красноярский рабочий. Безусловно, микрорайон Верхние Черемушки – грунты здесь не очень хорошие, кроме того, когда начиналась застройка этого района, при строительстве домов была нарушена гидрология. Поэтому в Красноярске была разработана программа по укреплению этих домов. (Подробности)