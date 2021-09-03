Держали в заложниках почти год: в Красноярске мужчина заявил о своем похищении

Мужчина утверждает, что его насильно отправили на лечение в реабилитационный центр и год держали под присмотром Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция расследует похищение человека. Как говорит он сам, его год назад насильно увезли из дома. Но было ли это действительно так? Ведь удерживали мужчину не где-то в темном подвале, а в реабилитационном центре.

Как рассказал источник КП-Красноярск, 11 июня прошлого года в квартиру 35-летнего Дмитрия* (имя изменено), зашли несколько крепких мужчин. Дверь им открыла его мама. А дальше Дмитрия силой скрутили и увезли на иномарке в деревню Таловка, что находится почти в 30 километрах от Красноярска. После этого он пропал.

Держали в заложниках почти год: красноярец заявил о своем похищении

Выяснилось, что все это время он находился в реабилитационном центре «Беркут». Там оказывают помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью. Судя по отзывам в сети, условия хорошие: пациенты ухаживают за животными, работают на огороде, ходят в баню, занимаются в спортзале. Да и к персоналу претензий никто не высказывает.

Судя по отзывам в сети, условия в центре хорошие: пациенты ухаживают за животными, работают на огороде, ходят в баню, занимаются в спортзале. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Но у Дмитрия на этот счет свое мнение. 13 июня он вернулся домой, а 2 сентября пришел в полицию и заявил, что в центр попал, потому что сотрудник «Беркута» силой и против воли доставил его туда (по закону, лечение в центрах проходят только добровольно). После этого на работника центра завели уголовное дело.

Но можно ли расценивать произошедшее, как похищение в классическом смысле слова? Ведь дверь в квартиру открыла мама мужчины, и не исключено, что именно она вызвала бригаду, а пока сына не было целый год дома, его поисками никто не занимался.

Теперь следователям предстоит разобраться, имело ли место быть превышение полномочий. Сотрудник «Беркута» взят под стражу. Ему и тем, вместе с кем он приезжал за Дмитрием, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.