Дорога для «Страны Оз»

Жители дома на Металлургов, 6, намерены реализовать проект, в рамках которого планируется благоустройство дороги, ведущей к нескольким социальным объектам - школам, детским садам, дворцу культуры. Пока путь к ним сложно назвать безопасным и красивым. Дорога идет мимо гаражей через заросли и мусор.

- Наш социальный проект мы назвали «Страна Оз», потому что нам, как героям этого произведения, очень нужна дорога, - говорит Наталья Коростылева, инициативный житель, председатель совета дома Металлургов, 6. - Пока этот путь не только не благоустроен, но и не безопасен - и для детей, и для взрослых. Здесь неблагополучная криминогенная обстановка: происходят драки, кражи, распитие алкогольных напитков, постоянно приходится вызывать наряды полиции. Но это единственная дорога, которая ведет жителей нескольких домов к социальным объектам.

Поэтому неравнодушные горожане решили не ждать, пока на их проблему кто-то обратит внимание, а действовать самостоятельно. Они обратились к депутату Законодательного Собрания Красноярского края Елене Пензиной.

Парламентарий поддержала проект, после чего обратилась с предложением о его реализации в администрацию Советского района.

Сейчас проект благоустройства данной территории уже разработан, готова и смета. В ближайшее время состоятся публичные слушания.

- Мы очень надеемся, что «Страна Оз» появится на карте нашего города, это очень важно, - отмечают жители. - Это действительно социальный проект, объединяющий и вопросы благоустройства, и тему безопасности.

Отметим, что в нашем регионе накоплен довольно большой опыт взаимодействия общественников и власти. В Красноярском крае реализуется целая линейка проектов инициативного бюджетирования, а также федеральная программа благоустройства. Все эти программы объединяет главное - ключевую роль в них играют сами жители. Только за прошедшие четыре года в Красноярске была приведена в порядок 541 дворовая территория.