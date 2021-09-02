Дома приняты в эксплуатацию, а жить в них невозможно

Встреча с жителями дома на улице Удачная

Дом по улице Удачная, 5 в п. Солонцы уже не первый год является проблемным. Его не могли достроить, он долго числился на контроле федеральной рабочей группы по защите прав дольщиков. Спустя несколько лет дом все-таки достроили и ввели в эксплуатацию, но… со значительными недочётами, которые застройщик устранять не собирается.

Проблемы серьезные:

- До сих пор не подключено отопление: трубы для горячей воды в квартирах есть, а в подвале от квартир к котельной нет. В доме нет горячей воды, не подключены полотенцесушители.

- Не установлены тарифы по отоплению дома, хотя рядом построена газовая котельная. Ее не вводят в эксплуатацию, предлагая жителям покупать газ вместо тепла.

Дом по улице Центральная

- Качество строительства оставляет желать лучшего - нет бетонных отмостков, и вода проникает в подвал. Над дверьми нет козырьков, в подвалах нет окон для проветривания, не остеклены лоджии…

Подобная ситуация и в соседних домах. На улице Центральной каждую весну после таяния снега или сильных дождей вода с ближайшего пригорка заливает подвал, подмывает фундамент, началось отслоение технических пристроек, электрощитовая в подвале постоянно сырая, цветет плесень.

Ещё один проблемный объект в Солонцах находится по адресу Сиреневый бульвар, 8. Снаружи дом выглядит вполне достроенным, однако внутри… нет ничего! После обращения в органы власти жители Новаленда решения проблемы не добились и попросили помощи у депутата Госдумы Юрия Швыткина:

- Самое странное, если не сказать страшное, то, что все три дома приняты в эксплуатацию, - прокомментировал Юрий Николаевич. - При этом со всеми недоделками, а третий дом - только называется домом. Но есть соответствующие подписи должностных лиц. Прокурору Красноярского края направил депутатский запрос с просьбой провести соответствующую проверку.

Жители Новаленда надеются, что недобросовестного застройщика всё-таки привлекут к ответственности.