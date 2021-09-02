Компактные и маневренные: специальная техника для вывоза мусора уже вышла на улицы города

Два новых мусоровоза «КАМАЗ» пополнили автопарк спецтехники, работающей в левобережной технологической зоне Красноярска. Новые автомобили были приобретены специально для работы в запаркованных дворах микрорайонов «Северный» и «Солнечный». Как отмечают в «Красноярской рециклинговой компании», именно в этих районах ситуация с невозможностью мусоровозам подъехать к местам накопления отходов стоит наиболее остро.

«Изначально в Советском районе Красноярска работала спецтехника марки Мерседес, но это достаточно большие по габаритам мусоровозы, которым было очень сложно проезжать по запаркованным дворам спальных районов. КАМАЗы стали оптимальным решением по размеру и техническим показателям. Эти мусоровозы предназначены только для сбора отходов из контейнеров, они экономичны и экологичны, соответствуют европейским экостандартам Евро 5», - пояснили в «КРК».

За один рейс каждый такой мусоровоз может забрать 100 контейнеров и перевезти 8 тонн отходов, а на подъем, погрузку и прессование одного бака с отходами требуется всего 23 секунды. Новые машины приступили к работе 1 сентября.