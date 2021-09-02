Красноярские рентгенхирурги освоили уникальный метод лечения сосудов ног

Фото: Красноярская краевая больница

Рентгенхирурги Красноярской краевой больницы изучили и освоили новый метод лечения сосудов ног - ротационная атерэктомия. По словам врачей, это самая современная технология лечения на сегодняшний день.

Суть операции в следующем: с помощью тончайших инструментов, которые вводятся в сосуды по бедренной артерии, хирурги увеличивают просвет сосудов и удаляют из них атеросклеротическую ткань – детрит:

- Миниатюрный «бур» с лезвиями, вращаясь внутри сосуда, ювелирно срезает ткань атеросклеротической бляшки, закрывающей просвет, и вытягивает её в спецрезервуар. Это значительно уменьшает риск повторного возникновения бляшек или зарастания стента, - сообщают в Красноярской краевой больнице.

Данный метод хирурги больницы использовали уже 8 раз, и результаты были положительными. Так, ротационной атерэктомией было спасено здоровье 74-летней пациентки с сахарным диабетом и острым тромбозом ноги:

- Было выполнено три прохода инструментом из бедренной артерии в артерии голени, с разрушением и аспирацией тромботических и атеросклеротических масс. Контрольная ангиография подтвердила восстановление кровотока в нижней конечности. Буквально на глазах операционной бригады стопа из синюшной стала розовой и тёплой, - передают в пресс-службе больницы.