Богучанская ГЭС участвует в сдерживании паводка на Ангаре

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой установило с 30 августа 2021 года новые режимы работы ГЭС Ангарского каскада: для Братской ГЭС – 6000-6500 м³/с, для Богучанской ГЭС – 6000-6700 м³/с. Решение принято в связи с высокой водностью на озере Байкал и реке Ангара, а также продолжающимся ростом приточности на реках, превышающим среднемноголетние значения.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в июне приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с (110% от нормы), в июле – 7200 м³/с (148%), в августе – 5800 м³/с (136%). Приток в сентябре ожидается 3500-4500 м³/с (при норме 3000 м³/с). Приток в Братское водохранилище в течение августа превышал 10 060 м³/с, его уровень впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м.

По состоянию на 31 августа уровень воды в Богучанском водохранилище на отметке 207,96 м, уровень воды в Ангаре – 139,34 м. Эти показатели не превышают установленные нормы и соответствуют сложившейся обстановке. Богучанская ГЭС полностью выполняет требования навигационного периода и вносит вклад в сдерживание паводка, предотвращая подтопление территории и объектов инфраструктуры.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует режимы водоохранилищ с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: http://www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/