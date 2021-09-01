СУЭК: 20 лет творим добро

В российских школах начался новый учебный год. Накануне 1 сентября по всей стране традиционно проходит благотворительная акция "Помоги пойти учиться". Ее основная задача – помочь собраться в школу детям из семей, попавших в трудную жизненную и финансовую ситуацию. Ежегодно к акции присоединяются сотни предприятий, организаций, неравнодушных граждан.

В шахтерских регионах партнерами благотворительной акции "Помоги пойти учиться" много лет выступают предприятия СУЭК Андрея Мельниченко. В Красноярском крае в этом году горняки передали в комплексные центры социальной защиты населения несколько сотен школьных ранцев и наборов канцелярских принадлежностей, а также провели для будущих первоклассников яркие и запоминающиеся праздничные мероприятия.

"Все мы знаем, что такое собрать ребенка в школу. Портфели, канцелярия, школьная и спортивная форма, обувь – все это стоит немалых денег. А если в семье не один школьник, то расходы увеличиваются в разы, - говорит заместитель КЦСОН "Бородинский" по воспитательной и реабилитационной работе Елена Ильенко. - Мы признательны нашим спонсорам, которые из года в год участвуют в акции "Помоги пойти учится".

"Угольщики вручили первоклассникам, которые проживают в городе, дневники, тетради, ручки, карандаши, кисти, краски, альбомы и многое другое, необходимое для отличной учебы. Такие же подарки получили сельские дети из Назаровского района. Большое спасибо СУЭК за многолетнее плодотворное сотрудничество", - поблагодарила горняков руководитель КЦСОН "Назаровский" Людмила Голикова.

"Сотрудники СУЭК ежегодно помогают нам собрать в школу детей из малообеспеченных семей, организуют праздники и делают подарки ребятам к новому году, поддерживают семьи в дни пандемии в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, - отметила заместитель директора социального центра помощи семье и детям "Шарыповский" Наталья Дмитриева. - От лица нашего учреждения я выражаю безмерную благодарность СУЭК за помощь, оказанную детям. Пусть все вернется вам во благо. Также поздравляю с 20-летием Компании и желаю процветания".

Добавим, угольщики – постоянные партнеры учреждений образования не только во время сборов учеников в школу. В городах Бородино, Назарово и Шарыпово действуют профильные классы СУЭК, где ежегодно обучаются около 150 старшеклассников. Компания регулярно оказывает помощь в ремонте, оснащении образовательных учреждений. Например, в 2020 году СУЭК выделила школам Назаровского района средства на установку водоочистных комплексов для обеспечения школьников чистой питьевой водой. В Назаровском районе СУЭК также выступает партнером премии для лучших педагогов и лучших выпускников школ, в Бородино поддерживает конкурс "Учитель года".