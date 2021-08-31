Лучшие районы Красноярска 2021: где купить квартиру Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск – это крупнейший город в Восточной Сибири, расположенный на двух берегах реки Енисей. В 2021 году – это мегаполис-миллионник, место притяжения людей со всей Сибири. И на вопрос, «в каком районе жить?» ответить сразу трудно. Рассказываем, какие районы Красноярска 2021 лучшие.

Центральный парк Фото: Мария ЛЕНЦ

Районы Красноярска 2021: полный список

Красноярск состоит из 7 административных районов:

- Октябрьский;

- Железнодорожный;

- Центральный;

- Советский;

- Свердловский;

- Кировский;

- Ленинский.

Первые четыре расположены на левом берегу Енисея, последние три – на правом. Однако в реальной жизни эти обозначения мало популярны, ибо грань, где заканчивается один район, и начинается следующий, слишком размыта.

Коммунальный мост Красноярска ночью Фото: Мария ЛЕНЦ

Где лучше всего купить квартиру в Красноярске 2021: список лучших районов

Купить квартиру в Красноярске 2021 – задача непростая. Во-первых, средняя стоимость квадратного метра за последние годы возросла до небес и перевалила отметку в 75 тысяч рублей за квадратный метр. Но приобрести в Красноярске можно, как жилье за 150 тысяч рублей за квадрат, так и за 50 тысяч, а то и меньше.

Лучшие районы с элитной недвижимостью в Красноярске 2021 представлены по большей части на левом берегу.

Советский район:

Взлетка – густонаселенный жилой массив на востоке левого берега. Стоимость однокомнатной квартиры здесь начинается с 3 млн рублей. Взлетка однозначно лучший район города по инфраструктуре.

Вид на Взлетку Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь больше всего ТЦ и ТРЦ: «Планета», «Июнь», «Командор». Здесь же находятся самые популярные общественные пространства: Парк 400-летия Красноярска, Юкка, Сады мечты. А также остров Татышев, расположенный неподалеку.

Также здесь сложнее наткнуться на подозрительных личностей. Зато много кафе, ресторанов, столовых и баров на любой вкус и кошелек. Старого жилого фонда здесь минимум.

Список улиц: Партизана Железняка, Взлетная, 78-й Добровольческой бригады, Алексеева, Молокова, Октябрьская, Весны, Батурина, Авиаторов.

Северный – еще один крупный микрорайон на границе со Взлеткой. В принципе, мало чем отличается от нее. Разве что меньше зеленых зон, а дома плотнее прилегают друг к другу. Элитного жилья здесь хватает, но разнообразия чуть меньше. Микрорайон продолжается строится. Также здесь бывают проблемы с экологией.

Список улиц: 9 мая, Светлогорская, пер. Светлогорский, Водопьянова, Комсомольский проспект, Урванцева, Мате Залки, Шумяцкого, Космонавтов.

С недавних пор на границе районов начали появился еще один жилмассив – Преображенский. Это несколько кварталов по улице Петра Ломако. Представлены, как жилье комфорт-класса, но строительство продолжается.

Преображенский Фото: Мария ЛЕНЦ

Центральный район:

Центр – здесь ничего удивительного. Центр – это самое лучшее, что есть в подавляющем количестве городов, и Красноярск здесь не исключение. Жилой фонд представлен сталинками, небольшим числом хрущевок и панельных девятиэтажек. Новостроек мало.

Въезд в центр со стороны правого берега Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Карла Маркса, Ленина, проспект Мира, Республики, Горького, Урицкого, Красной Армии, Конституции СССР, Сурикова, Марковского, Перенсона, Дубровинского.

Железнодорожный район:

Центр (внезапно)- да, центр Красноярска начинает в Железнодорожном районе – до автобусной остановки «Органный зал». Преимущества предсказуемы: лучшая инфраструктура, отличная транспортная доступность, всегда есть куда сходить, хорошие дороги, множество магазинов.

Проспект Мира в Железнодорожном районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Профсоюзов, Горького, Республики, пр. Мира, Ленина, Маркса, Вокзальная.

Свободный – еще один район старой застройки. Новостроек здесь очень мало, еще меньше, чем в центре. Квартиру можно купить в хрущевках, панельках, сталинках и даже дореволюционных малоэтажных домах. Зато здесь множество парков, скверов, хорошая инфраструктура и уют. Все необходимое для жизни под рукой. И до центра 10 минут на авто.

Список улиц: пр. Свободный, Мечникова, Спартаковцев, 8 марта, Первых Пионеров, Демьяна Бедного, Красномосковская, Тимирязева, Толстого, Омская, Новая Заря, Куйбышева, Белопольского.

Копылова – один из лучших районов города. Здесь строится много нового жилья комфорт-класса, отличная транспортная доступность в любую точку города, тишина. Похож на соседний Свободный, но жилой фонд посвежее. Он также занимает часть Октябрьского района.

Микрорайон улицы Копылова Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один вид на Копылова Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Копылова, Ладо Кецховели, Новосибирская, Пушкина, Менжинского, Партизанская, Академика Киренского, Кравченко, Михаила Годенко.

Октябрьский район:

Академгородок – зеленый оазис на краю города. Можно даже сказать – город в городе. Дома здесь фонда старого, зато рядом природа, тишина и соседи потише, чем в среднем по городу, а экология - получше. Считается самым зеленым и красивым районом города. Мечта интеллигенции. Однако недавно застроищики добрались и сюда.

Академгородок Фото: Мария ЛЕНЦ

Здесь множество научных центров, а рядом СФУ. Идеальный вариант снять или купить жилье студенту.

Список улиц: собственно одна улица, которая так и называется – Академгородок.

Ветлужанка – практически клон Академгородка, с той лишь разницей, что вместо СФУ здесь КрасГАУ. Научных центров поменьше, рядом другие, менее тихие микрорайоны, а пробки побольше. Да и новостроек здесь тоже больше. Однако район крайне недооценен, поэтому приобрести квартиру здесь менее накладно.

Ветлужанка Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Мирошниченко, Елены Стасовой, Петра Словцова, Гусарова, Чернышева.

Ботанический – еще один зеленый район. Практически клон предыдущих, разве что находится еще дальше, а уехать по утрам сложнее. Зато жилой фонд здесь новый, представлен в том числе и элитным жильем. Однако практически нет выездов и каких-либо заведений. Но если вы любитель леса, тишины и пения птиц по утрам, вам сюда.

Ботанический Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: бульвар Ботанический, Ботаническая, Мирошниченко, Фруктовая, Калиновая, Пихтовая, Попова, Клеверный переулок, Васильковый переулок, Ромашковый переулок.

Свердловский район:

Предмостная площадь – она же Предмостка, первый микрорайон правого берега, в который попадаешь проезжая по Коммунальному мосту. До центра здесь буквально пять минут езды без пробок. Самый благоустроенный жилмассив района. Здесь есть абсолютно все для комфортной жизни. Единственный минус – пробки и малое количество элитного жилья.

Список улиц: пр. Красноярский рабочий, Гладкова, Матросова, Кольцевая, Семафорная.

Южный берег – абсолютно новый микрорайон на берегу Енисея неподалеку от Предмостной площади. Абсолютно автономный жилмассив с исключительно элитным жильем. Район построен по европейским стандартам. Само собой, здесь абсолютно безопасно и есть все необходимое для жизни.

Южный Берег Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Капитанская, Регатная, Навигационная, Парусная.

Кировский район:

Образцово – еще один новейший микрорайон. В Красноярске его называют «Южным берегом для бедных». Это не совсем верно, ибо жилье там стоит достаточно. Вся инфраструктура здесь в процессе строительства, но уже сейчас там можно жить абсолютно спокойно. При наличии собственного авто, выезд из района будет свободен.

Список улиц: Апрельская

Вавилова – еще один район старой застройки. Если делать аналогии с левым берегом, то мкрн Вавилова это правобережная версия Свободного. Разве что новостроек здесь побольше, все они среднего класса. Расположение района удачное, выехать куда-либо проблемой не станет.

Улица Вавилова Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: Вавилова, Вузовский переулок, Якорный переулок, Шелковая, Семафорная, Затонская, Западная.

Ленинский район:

Мичурина – этот район находится на берегу рядом с Октябрьским мостом. Один из самых красивых жилмассивов правобережья. Жилье здесь представлено сталинскими домами и аккуратными хрущевками, а также несколькими новостройками комфорт-класса на берегу Енисея. Из преимуществ здесь недорогое жилье, удачная транспортная развязка и устоявшаяся инфраструктура.

Красраб в районе микрорайона Мичурина Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц: пр. Красноярский рабочий, Мичурина, 52-й квартал, Тихий переулок, Волгоградская, Сибирский переулок, Северный проезд, Астраханская, Коломенская.

Чайковский (Баджей, Крайняя)- небольшой микрорайон состоящий из новостроек также рядом с Октябрьским мостом. Здесь хорошая развязка, дома с удачными планировками и множеством магазинов. Одно из лучших мест правобережья. Единственный серьезный минус – погулять особо негде. Выручает близость острова Татышев.

Список улиц: Крайняя, Чайковского, Северный проезд.

ДК 1 мая – исторический район города. Несмотря на отдаленность от центра, это один из лучших микрорайонов города безо всяких сносок. Район, в котором время остановилось. Нового жилья здесь нет, но оно и не нужно. Зато здесь полнейшая тишина, спокойствие, красивейшие сталинские и дореволюционные дома, прекрасные парки, а в некоторых дворах стоят рабочие фонтаны.

Список улиц: Юности, пр. Красноярский рабочий, Ползунова, Центральный проезд, Парковая, Иркутская, Инструментальная, Малаховская.

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