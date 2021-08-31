Лучшие районы Красноярска 2021: где купить квартиру
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск – это крупнейший город в Восточной Сибири, расположенный на двух берегах реки Енисей. В 2021 году – это мегаполис-миллионник, место притяжения людей со всей Сибири. И на вопрос, «в каком районе жить?» ответить сразу трудно. Рассказываем, какие районы Красноярска 2021 лучшие.
Центральный парк
Фото: Мария ЛЕНЦ
Районы Красноярска 2021: полный список
Красноярск состоит из 7 административных районов:
- Октябрьский;
- Железнодорожный;
- Центральный;
- Советский;
- Свердловский;
- Кировский;
- Ленинский.
Первые четыре расположены на левом берегу Енисея, последние три – на правом. Однако в реальной жизни эти обозначения мало популярны, ибо грань, где заканчивается один район, и начинается следующий, слишком размыта.
Коммунальный мост Красноярска ночью
Фото: Мария ЛЕНЦ
Где лучше всего купить квартиру в Красноярске 2021: список лучших районов
Купить квартиру в Красноярске 2021 – задача непростая. Во-первых, средняя стоимость квадратного метра за последние годы возросла до небес и перевалила отметку в 75 тысяч рублей за квадратный метр. Но приобрести в Красноярске можно, как жилье за 150 тысяч рублей за квадрат, так и за 50 тысяч, а то и меньше.
Лучшие районы с элитной недвижимостью в Красноярске 2021 представлены по большей части на левом берегу.
Советский район:
Взлетка – густонаселенный жилой массив на востоке левого берега. Стоимость однокомнатной квартиры здесь начинается с 3 млн рублей. Взлетка однозначно лучший район города по инфраструктуре.
Вид на Взлетку
Фото: Мария ЛЕНЦ
Здесь больше всего ТЦ и ТРЦ: «Планета», «Июнь», «Командор». Здесь же находятся самые популярные общественные пространства: Парк 400-летия Красноярска, Юкка, Сады мечты. А также остров Татышев, расположенный неподалеку.
Также здесь сложнее наткнуться на подозрительных личностей. Зато много кафе, ресторанов, столовых и баров на любой вкус и кошелек. Старого жилого фонда здесь минимум.
Список улиц: Партизана Железняка, Взлетная, 78-й Добровольческой бригады, Алексеева, Молокова, Октябрьская, Весны, Батурина, Авиаторов.
Северный – еще один крупный микрорайон на границе со Взлеткой. В принципе, мало чем отличается от нее. Разве что меньше зеленых зон, а дома плотнее прилегают друг к другу. Элитного жилья здесь хватает, но разнообразия чуть меньше. Микрорайон продолжается строится. Также здесь бывают проблемы с экологией.
Список улиц: 9 мая, Светлогорская, пер. Светлогорский, Водопьянова, Комсомольский проспект, Урванцева, Мате Залки, Шумяцкого, Космонавтов.
С недавних пор на границе районов начали появился еще один жилмассив – Преображенский. Это несколько кварталов по улице Петра Ломако. Представлены, как жилье комфорт-класса, но строительство продолжается.
Преображенский
Фото: Мария ЛЕНЦ
Центральный район:
Центр – здесь ничего удивительного. Центр – это самое лучшее, что есть в подавляющем количестве городов, и Красноярск здесь не исключение. Жилой фонд представлен сталинками, небольшим числом хрущевок и панельных девятиэтажек. Новостроек мало.
Въезд в центр со стороны правого берега
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Карла Маркса, Ленина, проспект Мира, Республики, Горького, Урицкого, Красной Армии, Конституции СССР, Сурикова, Марковского, Перенсона, Дубровинского.
Железнодорожный район:
Центр (внезапно)- да, центр Красноярска начинает в Железнодорожном районе – до автобусной остановки «Органный зал». Преимущества предсказуемы: лучшая инфраструктура, отличная транспортная доступность, всегда есть куда сходить, хорошие дороги, множество магазинов.
Проспект Мира в Железнодорожном районе
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Профсоюзов, Горького, Республики, пр. Мира, Ленина, Маркса, Вокзальная.
Свободный – еще один район старой застройки. Новостроек здесь очень мало, еще меньше, чем в центре. Квартиру можно купить в хрущевках, панельках, сталинках и даже дореволюционных малоэтажных домах. Зато здесь множество парков, скверов, хорошая инфраструктура и уют. Все необходимое для жизни под рукой. И до центра 10 минут на авто.
Список улиц: пр. Свободный, Мечникова, Спартаковцев, 8 марта, Первых Пионеров, Демьяна Бедного, Красномосковская, Тимирязева, Толстого, Омская, Новая Заря, Куйбышева, Белопольского.
Копылова – один из лучших районов города. Здесь строится много нового жилья комфорт-класса, отличная транспортная доступность в любую точку города, тишина. Похож на соседний Свободный, но жилой фонд посвежее. Он также занимает часть Октябрьского района.
Микрорайон улицы Копылова
Фото: Мария ЛЕНЦ
Еще один вид на Копылова
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Копылова, Ладо Кецховели, Новосибирская, Пушкина, Менжинского, Партизанская, Академика Киренского, Кравченко, Михаила Годенко.
Октябрьский район:
Академгородок – зеленый оазис на краю города. Можно даже сказать – город в городе. Дома здесь фонда старого, зато рядом природа, тишина и соседи потише, чем в среднем по городу, а экология - получше. Считается самым зеленым и красивым районом города. Мечта интеллигенции. Однако недавно застроищики добрались и сюда.
Академгородок
Фото: Мария ЛЕНЦ
Здесь множество научных центров, а рядом СФУ. Идеальный вариант снять или купить жилье студенту.
Список улиц: собственно одна улица, которая так и называется – Академгородок.
Ветлужанка – практически клон Академгородка, с той лишь разницей, что вместо СФУ здесь КрасГАУ. Научных центров поменьше, рядом другие, менее тихие микрорайоны, а пробки побольше. Да и новостроек здесь тоже больше. Однако район крайне недооценен, поэтому приобрести квартиру здесь менее накладно.
Ветлужанка
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Мирошниченко, Елены Стасовой, Петра Словцова, Гусарова, Чернышева.
Ботанический – еще один зеленый район. Практически клон предыдущих, разве что находится еще дальше, а уехать по утрам сложнее. Зато жилой фонд здесь новый, представлен в том числе и элитным жильем. Однако практически нет выездов и каких-либо заведений. Но если вы любитель леса, тишины и пения птиц по утрам, вам сюда.
Ботанический
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: бульвар Ботанический, Ботаническая, Мирошниченко, Фруктовая, Калиновая, Пихтовая, Попова, Клеверный переулок, Васильковый переулок, Ромашковый переулок.
Свердловский район:
Предмостная площадь – она же Предмостка, первый микрорайон правого берега, в который попадаешь проезжая по Коммунальному мосту. До центра здесь буквально пять минут езды без пробок. Самый благоустроенный жилмассив района. Здесь есть абсолютно все для комфортной жизни. Единственный минус – пробки и малое количество элитного жилья.
Список улиц: пр. Красноярский рабочий, Гладкова, Матросова, Кольцевая, Семафорная.
Южный берег – абсолютно новый микрорайон на берегу Енисея неподалеку от Предмостной площади. Абсолютно автономный жилмассив с исключительно элитным жильем. Район построен по европейским стандартам. Само собой, здесь абсолютно безопасно и есть все необходимое для жизни.
Южный Берег
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Капитанская, Регатная, Навигационная, Парусная.
Кировский район:
Образцово – еще один новейший микрорайон. В Красноярске его называют «Южным берегом для бедных». Это не совсем верно, ибо жилье там стоит достаточно. Вся инфраструктура здесь в процессе строительства, но уже сейчас там можно жить абсолютно спокойно. При наличии собственного авто, выезд из района будет свободен.
Список улиц: Апрельская
Вавилова – еще один район старой застройки. Если делать аналогии с левым берегом, то мкрн Вавилова это правобережная версия Свободного. Разве что новостроек здесь побольше, все они среднего класса. Расположение района удачное, выехать куда-либо проблемой не станет.
Улица Вавилова
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: Вавилова, Вузовский переулок, Якорный переулок, Шелковая, Семафорная, Затонская, Западная.
Ленинский район:
Мичурина – этот район находится на берегу рядом с Октябрьским мостом. Один из самых красивых жилмассивов правобережья. Жилье здесь представлено сталинскими домами и аккуратными хрущевками, а также несколькими новостройками комфорт-класса на берегу Енисея. Из преимуществ здесь недорогое жилье, удачная транспортная развязка и устоявшаяся инфраструктура.
Красраб в районе микрорайона Мичурина
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список улиц: пр. Красноярский рабочий, Мичурина, 52-й квартал, Тихий переулок, Волгоградская, Сибирский переулок, Северный проезд, Астраханская, Коломенская.
Чайковский (Баджей, Крайняя)- небольшой микрорайон состоящий из новостроек также рядом с Октябрьским мостом. Здесь хорошая развязка, дома с удачными планировками и множеством магазинов. Одно из лучших мест правобережья. Единственный серьезный минус – погулять особо негде. Выручает близость острова Татышев.
Список улиц: Крайняя, Чайковского, Северный проезд.
ДК 1 мая – исторический район города. Несмотря на отдаленность от центра, это один из лучших микрорайонов города безо всяких сносок. Район, в котором время остановилось. Нового жилья здесь нет, но оно и не нужно. Зато здесь полнейшая тишина, спокойствие, красивейшие сталинские и дореволюционные дома, прекрасные парки, а в некоторых дворах стоят рабочие фонтаны.
Список улиц: Юности, пр. Красноярский рабочий, Ползунова, Центральный проезд, Парковая, Иркутская, Инструментальная, Малаховская.
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