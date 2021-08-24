В Красноярске идет просветительская неделя для подростков и родителей – «СемьяФест-2021»

Фото: Мария ЛЕНЦ
До 28 августа в Красноярске идёт просветительская неделя для подростков и родителей – СемьяФест. Основных темы две – выбор будущей профессии для подростков и отношения детей и родителей. Очень классные эксперты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.
Вход на все мероприятия сводный, но регистрация обязательна https://sf.tvorigora.ru
Подробности здесь https://vk.com/familyfest_krsk
Большинство событий проходит в центре «Интеллектуал», ул. Карла Маркса, 37.
1. Если хочется понять про свое будущее
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте
26 августа, 16.00
Интенсив «Кем быть, когда вырасту» — карьерный консультант из Москвы Наталия Гашкова поможет ответить на два вопроса: «Чего я по-настоящему хочу в жизни?» и «Как этого достичь?».
28 августа, 12.30-14.30
Молодежная конференция «Современные модели успеха» — вдохновляющий сторителлинг от финансово независимых ребят, которым всего 15-20 лет, а также обзор экспертов современных тенденций рынка труда.
2. Если хочется новых друзей и движа
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте
28 августа, 11.00–17.00
Квест «Путешествие героя» — часовая игра по поиску своего призвания: 50 локаций с призами и сюрпризами от Твори-Горы. Регистрация по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJFezZ3NmEac7ysiubz2hQpukJOaXfoHxx7V_IdM9eikjs4A/viewform
3. Если хочется стать самостоятельнее
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте
24 августа,16.00
Тренинг «Как справляться с тревогой и стрессом» — психолог Василина Степанова доступно объяснит, как устроена тревога, и научит ей управлять.
27 августа,19.00
Площадка «Стратегии выбора» — учимся принимать решения. Оказывается, выбор можно делать, руководствуясь разными вещами, приходите узнать, какими и как!
1. Если с ребенком трудно: сидит в гаджетах, ничего не хочет, не учится
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте
24 августа, 19.00
Практикум для родителей «Наказание vs. уважение: как воспитывать ребенка»
Спикер: семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)
25 августа, 19.00–21.00
Практикум для родителей «Детский тайм-менеджмент. И при чем тут гаджеты». Спикер – семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)
26 августа, 19.00
Семинар «В зависимости» — разбираемся с психологом Екатериной Курбатовой, что делать, если ребенок не может без гаджетов, сладкого или приобрел вредную привычку.
27 августа, 19.00
Практикум для родителей «Как не потерять контакт с подростком и что делать, если он уже потерян». Спикер - семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)
Камерный зал красноярской краевой филармонии
28 августа, 15.30-17.00
Публичная консультация для родителей,спикер - семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)
2. Если мама и папа устали
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте
28 августа, 14.00–16.00
Тренинг «Про ресурсность» — бизнес-консультант и психолог Алексей Молчанов поделится схемами, которые стоит зарисовать и просматривать, когда чувствуете себя на нуле.
4. Если есть беспокойство о будущем ребёнка
Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте.
26 августа,19.00
Дискуссия «Как говорить про секс с подростками» — чтобы не краснеть и быть готовым ответить на все вопросы ребенка. Проведёт дискуссию психолог, директор центра психолого-педагогической помощи «Эго», Дмитрий Юрков.
27 августа, 19.00
Практикум «Помоги своем ребенку понять, кем быть» — карьерный консультант Наталия Гашкова (Москва) поделится лайфхаками и расскажет о современном рынке профессий.
25 августа, Вавилова, 21,16.00–20.00
День семейных мастер-классов в технопарке «Твори-Гора»
Будут открыты мастерские: столярная, кузнечная, слесарная, керамика, прототипирование, авиамоделирование, скрапбукинг. Смастерите что-нибудь вместе своими руками, созданное изделие можно забрать с собой на память!
28 августа, ул. К. Маркса, 37, 15.00–16.00
Вопрос-ответ с Димой Зицером (Санкт-Петербург).
Дима – педагог, писатель, ведущий и автор проекта «Любить нельзя воспитывать» на радио Маяк. По видеосвязи ответит на вопросы участников фестиваля.
Мероприятие камерное, количество участников ограничено. Чтобы участвовать, запишите ваш вопрос на видео (до 30 секунд) и выложите в специальное ВК-сообщество УРА, организаторы пригласят персонально.
28 августа, камерный зал красноярской краевой филармонии, 18.00–20.00
Форум-театр «Переход» покажет современную правдивую постановку про девочку-подростка, которая часто ссорится с мамой. Фишка – зритель может встать на место персонажа и переиграть его роль. Спектакль «живет» в реальном времени.