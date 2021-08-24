В Красноярске идет просветительская неделя для подростков и родителей – «СемьяФест-2021»

Фото: Мария ЛЕНЦ

До 28 августа в Красноярске идёт просветительская неделя для подростков и родителей – СемьяФест. Основных темы две – выбор будущей профессии для подростков и отношения детей и родителей. Очень классные эксперты, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Вход на все мероприятия сводный, но регистрация обязательна https://sf.tvorigora.ru

Подробности здесь https://vk.com/familyfest_krsk

Большинство событий проходит в центре «Интеллектуал», ул. Карла Маркса, 37.

Программа для подростков (только до 18 лет)

1. Если хочется понять про свое будущее

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте

26 августа, 16.00

Интенсив «Кем быть, когда вырасту» — карьерный консультант из Москвы Наталия Гашкова поможет ответить на два вопроса: «Чего я по-настоящему хочу в жизни?» и «Как этого достичь?».

28 августа, 12.30-14.30

Молодежная конференция «Современные модели успеха» — вдохновляющий сторителлинг от финансово независимых ребят, которым всего 15-20 лет, а также обзор экспертов современных тенденций рынка труда.

2. Если хочется новых друзей и движа

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте

28 августа, 11.00–17.00

Квест «Путешествие героя» — часовая игра по поиску своего призвания: 50 локаций с призами и сюрпризами от Твори-Горы. Регистрация по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJFezZ3NmEac7ysiubz2hQpukJOaXfoHxx7V_IdM9eikjs4A/viewform

3. Если хочется стать самостоятельнее

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте

24 августа,16.00

Тренинг «Как справляться с тревогой и стрессом» — психолог Василина Степанова доступно объяснит, как устроена тревога, и научит ей управлять.

27 августа,19.00

Площадка «Стратегии выбора» — учимся принимать решения. Оказывается, выбор можно делать, руководствуясь разными вещами, приходите узнать, какими и как!

Программа для родителей

1. Если с ребенком трудно: сидит в гаджетах, ничего не хочет, не учится

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте

24 августа, 19.00

Практикум для родителей «Наказание vs. уважение: как воспитывать ребенка»

Спикер: семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)

25 августа, 19.00–21.00

Практикум для родителей «Детский тайм-менеджмент. И при чем тут гаджеты». Спикер – семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)

26 августа, 19.00

Семинар «В зависимости» — разбираемся с психологом Екатериной Курбатовой, что делать, если ребенок не может без гаджетов, сладкого или приобрел вредную привычку.

27 августа, 19.00

Практикум для родителей «Как не потерять контакт с подростком и что делать, если он уже потерян». Спикер - семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)

Камерный зал красноярской краевой филармонии

28 августа, 15.30-17.00

Публичная консультация для родителей,спикер - семейный психолог Татьяна Ночкина (Москва)

2. Если мама и папа устали

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте

28 августа, 14.00–16.00

Тренинг «Про ресурсность» — бизнес-консультант и психолог Алексей Молчанов поделится схемами, которые стоит зарисовать и просматривать, когда чувствуете себя на нуле.

4. Если есть беспокойство о будущем ребёнка

Ул. К. Маркса, 37, аудиторию уточняйте.

26 августа,19.00

Дискуссия «Как говорить про секс с подростками» — чтобы не краснеть и быть готовым ответить на все вопросы ребенка. Проведёт дискуссию психолог, директор центра психолого-педагогической помощи «Эго», Дмитрий Юрков.

27 августа, 19.00

Практикум «Помоги своем ребенку понять, кем быть» — карьерный консультант Наталия Гашкова (Москва) поделится лайфхаками и расскажет о современном рынке профессий.

Программа для всей семьи

25 августа, Вавилова, 21,16.00–20.00

День семейных мастер-классов в технопарке «Твори-Гора»

Будут открыты мастерские: столярная, кузнечная, слесарная, керамика, прототипирование, авиамоделирование, скрапбукинг. Смастерите что-нибудь вместе своими руками, созданное изделие можно забрать с собой на память!

28 августа, ул. К. Маркса, 37, 15.00–16.00

Вопрос-ответ с Димой Зицером (Санкт-Петербург).

Дима – педагог, писатель, ведущий и автор проекта «Любить нельзя воспитывать» на радио Маяк. По видеосвязи ответит на вопросы участников фестиваля.

Мероприятие камерное, количество участников ограничено. Чтобы участвовать, запишите ваш вопрос на видео (до 30 секунд) и выложите в специальное ВК-сообщество УРА, организаторы пригласят персонально.

28 августа, камерный зал красноярской краевой филармонии, 18.00–20.00

Форум-театр «Переход» покажет современную правдивую постановку про девочку-подростка, которая часто ссорится с мамой. Фишка – зритель может встать на место персонажа и переиграть его роль. Спектакль «живет» в реальном времени.