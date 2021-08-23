Из учителей – в фермеры, или Как превратить хобби в семейный бизнес

КФХ «Борода» на красноярской выставке «Пищевая индустрия». Фото героини публикации

Елена Болехивская, глава КФХ «Борода» из Березовского района, рассказала нам, за какое время их хозяйство выросло с 15 перепелок до… 7 тысяч.

- Елена, мы впервые увидели ваш стенд в апреле, на красноярской выставке «Пищевая индустрия». Помню, как Марк (сын Елены. – Прим.ред.) каждому посетителю с энтузиазмом начинал рассказывать о перепелках, полезных свойствах мяса. Сразу хотелось все попробовать и купить! Разведение перепелок – семейный бизнес? Как распределяете обязанности, кто чем занимается?

- Начну с того, что я родилась в Красноярске. По образованию учитель иностранных языков, окончила педагогический университет. 23 года назад мой папа купил дачу. К сожалению, через год после той покупки его не стало. А мы с мужем как-то прикипели к земле, начали заботиться о даче. И вот уже лет 20, наверное, живем здесь. В 40 километрах от Красноярска, Березовский район, садоводческое товарищество «Маганское». Места очень красивые! Сыновьям говорим, что вот здесь вам свадьбы гулять будем. Идейный центр нашего семейного бизнеса – мой муж Роман, батя, как его называют сыновья. Я отвечаю за документы, организацию. Дети: старший Борис – руководит отделом продаж, сейчас на нем еще и обеспечение кормами, доставка работников; средний Александр – заведует инженерной службой; а младший Марк – разнорабочий, выполняет любые задачи. У него хорошие задатки менеджера, вырастет – будет управляющим или займется продвижением и продажами. Кстати, не так давно завели свой аккаунт в Инстаграме – kfh_boroda – им занимается подруга среднего сына, Лиза.

Елена знакомит со своей семьей: Слева направо - Света и Борис, я, моя мама, муж, Саша с Лизой, внизу Марк. Фото героини публикации

- Давно разводите перепелок? С чего все началось и почему именно эта птица?

- У меня аллергия на курицу. К тому же сейчас курицу кормят антибиотиками, поэтому я не могу ее есть. А перепелиное мясо можно даже аллергикам, потому что перепелку не кормят антибиотиками. Да и перепелиные яйца полезнее куриных, на них также не бывает аллергии. Перепелиное яйцо содержит большее количество желтка, в котором содержится правильный холестерин (это для поклонников кето-диеты!), в нем большее количество микроэлементов, даже таких редких, как цинк, селен. Завели 15 перепелок для себя, потом стали соседи ходить покупать, так и разрослись. Занимаемся этим уже 6 лет. Разведению перепелов учились сами, читали соответствующую литературу. Но, конечно же, больше всего дает опыт, собственные ошибки и успехи. Ошибки дают стимул двигаться дальше, появляется желание справиться с ними, преодолеть трудности. А успехи придают уверенность в том, что идем в правильном направлении. И даже расширяемся – решили попробовать разводить уток. Хотим начать получать фуа-гра. Для этого мы летали во Францию, учились на утиной ферме, работали на кухне. Вот в этом году выписали из Франции яйцо и теперь пробуем.

Перепелиное яйцо содержит большее количество желтка, в котором содержится правильный холестерин. Фото героини публикации

- У КФХ «Борода» запоминающийся логотип – колоритный бородач в ушанке. А почему вдруг «борода»? Разводили бы индюков, было бы логично, они бородатые…

- (Смеется.) У меня бородатый муж! К тому же старшего сына, который и превратил хобби в бизнес, зовут Борис, а мужа – Роман. Так что БО+РО. А дальше само собой дополнилось – ДА. Если честно, на самом деле мы просто веселились, смеялись, вот и придумали. Мы вообще много смеемся. Логотип нарисовал Борис. Потом мы его уже «оформили» в рекламном агентстве. Сейчас на наш товарный знак получен патент. Вот так и досмеялись!

Название и логотип придумали всей семьей. Фото героини публикации

- Хозяйство большое? Сколько одновременно держите птиц, трудно за ними ухаживать?

- Сейчас у нас 16 гектаров. Заканчиваем строительство нового цеха. Строит компания ЛСТК (все по проекту, все по нормам). Есть у нас и свой лицензированный забойный пункт. Еще на территории, где мы живем, расположен самостройный цех, площадью 140 кв. м. Сейчас там живут 7 000 перепелов. Как только закончим строить новый цех, перевезем их туда. Надеемся, что справим новоселье в начале сентября! Корма готовим сами, компоненты покупаем у проверенного поставщика компании «Диалог-Агро», на Красноярском комбикормовом заводе. Кормим 3 раза в день, на это времени уходит немного. Гораздо больше на уборку! (Смеется.) А чистить надо каждый день. У нас вообще всегда чисто.

Перепелиное мясо можно есть даже аллергикам. Фото героини публикации

- Какую продукцию выпускаете? Кто занимается производством?

- Упаковка и продажа на Борисе. Есть разрешение на продажу тушек перепелов – охлажденные, мороженые, копченые. На яйцо получим разрешение только после запуска нового цеха. Собственных торговых точек у нас пока нет. Продаем через магазины «Мясничий», «Премьер», «Командор» или можно заказать продукцию. Планов у нас много, постоянно вкладываем в бизнес деньги. Сейчас претендуем на краевую грантовую поддержку.

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- С первых дней жизни птенцы перепелов требовательны к условиям содержания – не переносят резкой смены температур, сквозняков и переохлаждения. Малыши появляются из скорлупы очень маленькими – вес птенцов яичных пород 6-8 граммов, а мясных – 7-9 граммов. Но за месяц увеличивают живую массу более чем в 15 раз!

- Впервые перепелок одомашнили в Китае. Правда, тогда они использовались в декоративных целях. Только к ХVI веку началось их разведение ради мяса и яиц.

- Перепела практически не болеют. У них настолько высокая температура тела, что все вирусы и бактерии гибнут от перегрева.

- Все знают первую собаку-космонавта Лайку, но не всем известно, что первым живым существом, родившимся в космосе, стал птенчик перепелки. В сентябре 1990 года на станции «Мир» вылупилось несколько перепелят.