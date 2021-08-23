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Земля и люди23 августа 2021 13:46

Из учителей – в фермеры, или Как превратить хобби в семейный бизнес

Помните фразу «Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения»? Уверена, это касается не только подчиненных, но и подопечных
Светлана ЮДИНА
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КФХ «Борода» на красноярской выставке «Пищевая индустрия». Фото героини публикации

КФХ «Борода» на красноярской выставке «Пищевая индустрия». Фото героини публикации

Елена Болехивская, глава КФХ «Борода» из Березовского района, рассказала нам, за какое время их хозяйство выросло с 15 перепелок до… 7 тысяч.

- Елена, мы впервые увидели ваш стенд в апреле, на красноярской выставке «Пищевая индустрия». Помню, как Марк (сын Елены. – Прим.ред.) каждому посетителю с энтузиазмом начинал рассказывать о перепелках, полезных свойствах мяса. Сразу хотелось все попробовать и купить! Разведение перепелок – семейный бизнес? Как распределяете обязанности, кто чем занимается?

- Начну с того, что я родилась в Красноярске. По образованию учитель иностранных языков, окончила педагогический университет. 23 года назад мой папа купил дачу. К сожалению, через год после той покупки его не стало. А мы с мужем как-то прикипели к земле, начали заботиться о даче. И вот уже лет 20, наверное, живем здесь. В 40 километрах от Красноярска, Березовский район, садоводческое товарищество «Маганское». Места очень красивые! Сыновьям говорим, что вот здесь вам свадьбы гулять будем. Идейный центр нашего семейного бизнеса – мой муж Роман, батя, как его называют сыновья. Я отвечаю за документы, организацию. Дети: старший Борис – руководит отделом продаж, сейчас на нем еще и обеспечение кормами, доставка работников; средний Александр – заведует инженерной службой; а младший Марк – разнорабочий, выполняет любые задачи. У него хорошие задатки менеджера, вырастет – будет управляющим или займется продвижением и продажами. Кстати, не так давно завели свой аккаунт в Инстаграме – kfh_boroda – им занимается подруга среднего сына, Лиза.

Елена знакомит со своей семьей: Слева направо - Света и Борис, я, моя мама, муж, Саша с Лизой, внизу Марк. Фото героини публикации

Елена знакомит со своей семьей: Слева направо - Света и Борис, я, моя мама, муж, Саша с Лизой, внизу Марк. Фото героини публикации

- Давно разводите перепелок? С чего все началось и почему именно эта птица?

- У меня аллергия на курицу. К тому же сейчас курицу кормят антибиотиками, поэтому я не могу ее есть. А перепелиное мясо можно даже аллергикам, потому что перепелку не кормят антибиотиками. Да и перепелиные яйца полезнее куриных, на них также не бывает аллергии. Перепелиное яйцо содержит большее количество желтка, в котором содержится правильный холестерин (это для поклонников кето-диеты!), в нем большее количество микроэлементов, даже таких редких, как цинк, селен. Завели 15 перепелок для себя, потом стали соседи ходить покупать, так и разрослись. Занимаемся этим уже 6 лет. Разведению перепелов учились сами, читали соответствующую литературу. Но, конечно же, больше всего дает опыт, собственные ошибки и успехи. Ошибки дают стимул двигаться дальше, появляется желание справиться с ними, преодолеть трудности. А успехи придают уверенность в том, что идем в правильном направлении. И даже расширяемся – решили попробовать разводить уток. Хотим начать получать фуа-гра. Для этого мы летали во Францию, учились на утиной ферме, работали на кухне. Вот в этом году выписали из Франции яйцо и теперь пробуем.

Перепелиное яйцо содержит большее количество желтка, в котором содержится правильный холестерин. Фото героини публикации

Перепелиное яйцо содержит большее количество желтка, в котором содержится правильный холестерин. Фото героини публикации

- У КФХ «Борода» запоминающийся логотип – колоритный бородач в ушанке. А почему вдруг «борода»? Разводили бы индюков, было бы логично, они бородатые…

- (Смеется.) У меня бородатый муж! К тому же старшего сына, который и превратил хобби в бизнес, зовут Борис, а мужа – Роман. Так что БО+РО. А дальше само собой дополнилось – ДА. Если честно, на самом деле мы просто веселились, смеялись, вот и придумали. Мы вообще много смеемся. Логотип нарисовал Борис. Потом мы его уже «оформили» в рекламном агентстве. Сейчас на наш товарный знак получен патент. Вот так и досмеялись!

Название и логотип придумали всей семьей. Фото героини публикации

Название и логотип придумали всей семьей. Фото героини публикации

- Хозяйство большое? Сколько одновременно держите птиц, трудно за ними ухаживать?

- Сейчас у нас 16 гектаров. Заканчиваем строительство нового цеха. Строит компания ЛСТК (все по проекту, все по нормам). Есть у нас и свой лицензированный забойный пункт. Еще на территории, где мы живем, расположен самостройный цех, площадью 140 кв. м. Сейчас там живут 7 000 перепелов. Как только закончим строить новый цех, перевезем их туда. Надеемся, что справим новоселье в начале сентября! Корма готовим сами, компоненты покупаем у проверенного поставщика компании «Диалог-Агро», на Красноярском комбикормовом заводе. Кормим 3 раза в день, на это времени уходит немного. Гораздо больше на уборку! (Смеется.) А чистить надо каждый день. У нас вообще всегда чисто.

Перепелиное мясо можно есть даже аллергикам. Фото героини публикации

Перепелиное мясо можно есть даже аллергикам. Фото героини публикации

- Какую продукцию выпускаете? Кто занимается производством?

- Упаковка и продажа на Борисе. Есть разрешение на продажу тушек перепелов – охлажденные, мороженые, копченые. На яйцо получим разрешение только после запуска нового цеха. Собственных торговых точек у нас пока нет. Продаем через магазины «Мясничий», «Премьер», «Командор» или можно заказать продукцию. Планов у нас много, постоянно вкладываем в бизнес деньги. Сейчас претендуем на краевую грантовую поддержку.

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- С первых дней жизни птенцы перепелов требовательны к условиям содержания – не переносят резкой смены температур, сквозняков и переохлаждения. Малыши появляются из скорлупы очень маленькими – вес птенцов яичных пород 6-8 граммов, а мясных – 7-9 граммов. Но за месяц увеличивают живую массу более чем в 15 раз!

- Впервые перепелок одомашнили в Китае. Правда, тогда они использовались в декоративных целях. Только к ХVI веку началось их разведение ради мяса и яиц.

- Перепела практически не болеют. У них настолько высокая температура тела, что все вирусы и бактерии гибнут от перегрева.

- Все знают первую собаку-космонавта Лайку, но не всем известно, что первым живым существом, родившимся в космосе, стал птенчик перепелки. В сентябре 1990 года на станции «Мир» вылупилось несколько перепелят.

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