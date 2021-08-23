Для чего нужны лесополосы?

Существенно снизить интенсивность ветровой эрозии позволяют лесополосы Фото: Мария ЛЕНЦ

Защита от ветра

В нашем регионе ветровой эрозии подвержено 663,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Существенно снизить интенсивность ветровой эрозии позволяют лесополосы, но при условии, если они расположены параллельно друг другу и находятся в надлежащем состоянии.

Краевое управление Россельхознадзора установило, что на территории региона часть полезащитных лесных насаждений находится в неудовлетворительном состоянии. Из-за этого лесополосы не выполняют свою главную функцию – защиту почв от ветровой эрозии, иссушения и других негативных процессов.

Отсутствие санитарных рубок и работ по уходу за лесополосами приводит к их зарастанию подростком и кустарниками, захламлению сухими древесными остатками, а также нередко коммунальными отходами. Полезащитные лесные насаждения повреждаются пожарами при неконтролируемых палах на сельскохозяйственных угодьях, самовольными вырубками, часть деревьев погибает по естественным биологическим причинам.

Поэтому для снижения процессов деградации земель сельскохозяйственного назначения важно содержать полезащитные насаждения в надлежащем состоянии.

Кто должен отвечать?

Федеральный закон «О мелиорации земель» предусматривает обязанность правообладателей земельных участков обеспечивать содержание мелиоративных защитных лесных насаждений в надлежащем состоянии. При этом в случаях, когда насаждения расположены на участках, находящихся в муниципальной собственности и не переданы в пользование, эти обязанности возлагаются на органы местного самоуправления.

26 сентября 2020 года вступил в силу приказ минсельхоза РФ от 30.06.2020 № 367 «Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий по их сохранению». Правилами предусмотрено, что в целях содержания насаждений в надлежащем состоянии правообладателям земельных участков необходимо проводить обследование насаждений, воспроизводство и уход за ними.

Как ухаживать за лесными насаждениями?

Первое обследование осуществляется не позднее одного года со дня приемки в эксплуатацию, последующие – по мере необходимости, но не позднее двух лет от даты предыдущего обследования. Составляется акт обследования насаждений по рекомендуемому образцу, к которому прилагается схема обследованных насаждений.

Воспроизводство насаждений осуществляется путем посадки саженцев, черенков, посева семян деревьев и кустарников.

Уход за насаждениями должен проводиться на постоянной основе путем проведения обработки почвы, полива, внесения удобрений, обрезки крон деревьев и кустарников, проведения рубок ухода и иных мероприятий. Перечень мероприятий определяется проектом мелиорации. Все мероприятия должны быть направлены на сохранение полезных функций насаждений.

За повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения установлена административная ответственность в виде штрафа (ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ). Поэтому выполнение правообладателем земельного участка правил содержания лесных насаждений позволит не только избежать административной ответственности, но и, самое главное, предотвратить деградацию сельскохозяйственных земель.

По материалам Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю