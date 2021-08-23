Помидорный рай

Наталья Щербинина Фото: Майя ЕРШОВА

От «микрокрошек» до «гигантов»

Супруги Наталья и Юрий Щербинины живут на улице со знаковым названием Российская в микрорайоне «Береговой». 26 лет назад семья учителей переехала с Байкала в Минусинск и осталась. Времена были непростые, из педагогики пришлось уйти в бизнес, построили дом на земле, растили сыновей, потом появилось увлечение, ставшее делом жизни.

На небольшом участке, всего четыре сотки, - настоящая селекционная станция – 83 сорта томатов: и минусинских, и российских, и экзотических из разных стран. А всего в коллекции Натальи более 5000 сортов. Много лет она занимается селекцией, обменивается опытом и семенами с садоводами по всему миру. Есть «микрокрошки» с горошину, есть «гиганты» - высота куста сорта «Покоритель небес» может быть 4 метра, а есть модные помидоры.

«Вы открыли для меня новый мир»

В начале августа в гостях у Щербининых побывал губернатор края Александр Усс.

- Вот, видите, антоциановая коллекция, - Наталья показывает целый ряд фиолетовых и иссиня-черных помидоров. - Да-да, у садоводов тоже есть тренды. А в этой теплице я экспериментирую.

Наталья приглашает губернатора внутрь. Высокие кусты, гроздья плодов, один к одному, каждый сорт подписан.

- Так это целая лаборатория, - удивляется Александр Викторович и интересуется, сколько времени в день Наталья проводит на участке.

Помидорная плантация. Фото: Вадим Кофман

- Мне и 24 часов мало, - смеется героиня и показывает специальное оборудование для «толстячков». – Вот в этой люльке из ткани был участник конкурса «Минусинский чемпион», отдали его уже на конкурс. Вес пока хранится в секрете, но в 2017 году мы заняли второе место с помидором в 1678 граммов – пока наш рекорд.

- Я желаю вам победы в конкурсе! Давно хотел приехать к вам в гости, для меня это большое событие. Вы открыли для меня новый мир, - признается Александр Усс.

Звезда интернета

Это и вправду целый мир. Много труда. Много любви. Когда в этом мире появился интернет, он стал безграничным, а Наталья – звездой. Она окончила курсы компьютерной грамотности по программе «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», сейчас у ее блога о выращивании и селекции томатов более 22 000 подписчиков. Подписывайтесь, интересно! Кстати, блог занял 3-е место в российском конкурсе личных достижений пенсионеров «Спасибо интернету – 2020» в номинации «Я – интернет-звезда».

Положение звезды и блогера обязывает, у Натальи всегда много гостей и в реальной жизни. Из городов России, из-за границы. Иностранных туристов поражает и огород, и разносолы хозяйки. Это, конечно, соленые помидоры, чипсы из сушеных и сок из свежих томатов, варенье из помидоров и апельсинов, фирменное блюдо – помидоры, фаршированные кальмарами.