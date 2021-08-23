Лучшие из лучших

Конкурсанты в трех номинациях. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли края

В середине лета, в июле, в Уярском районе состоялся традиционный краевой конкурс «Пахарь года». Уже в четвертый раз подряд соревнования проходят на угодьях Уярского сельхозтехникума. 25 лучших из лучших боролись за звание самого талантливого пахаря – 13 работников сельхозпредприятий и хозяйств, шесть студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования края, а также шесть школьников.

Участники в трех номинациях – профессионалы взрослые, молодые и юные – демонстрировали умения в обработке почвы. Механизаторы пахали на «Кировцах» седьмой серии, студенты – на «Беларусах», школьники – на мини-тракторах. Участников каждой возрастной категории комиссия оценивала по своим критериям – качество обработки почвы, качество разделительной борозды, соблюдение глубины вспашки, количество проходов и другие. Опытные механизаторы и студенты также соревновались в фигурном вождении. Взрослым профессионалам пришлось сдавать тестирование на знание теории. Некоторые участники не первый раз принимали участие в конкурсе, причем в разных возрастных номинациях.

Техника к конкурсу готова! Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли края

- Отрадно видеть столько молодых и энергичных участников. Среди них есть те, кто несколько лет назад выступал в студенческой номинации. Сегодня они идут выбранной стезей в числе конкурсантов-профессионалов, – отметил заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Илья Васильев.

Лучшим пахарем среди студентов стал Иван Уберт из Уярского сельхозтехникума. Среди юниоров первыми стали ребята из Южно-Александровской СОШ №5 Иланского района – Максим Самушев и Захар Циркунов.

- Мы давно работаем совместно с Уярским сельхозтехникумом, обучаем школьников профессии тракториста. Я учу с ребятами теорию, а практику они проходят в техникуме, база там мощнейшая, - рассказал Сергей Андреев, глава Южно-Александровского сельсовета, мастер производственного обучения, куратор команды школьников. – Занимаемся только на современных машинах – на китайском мини-тракторе DongFeng, на тракторах John Deere, на «Беларусах» - 1221, 1523. Осваиваем точное земледелие. Четыре года подряд занимаем первое место в конкурсе пахарей в номинации «Юный пахарь». В чем секрет? Нужно любить свою работу, любить детей – вот и все. Максиму и Захару по 14 лет, в этом году окончили 9 класс. Но с техникой знакомы еще с детства, у обоих в семейных хозяйствах есть машины. А вообще это не так просто – сесть за руль и вспахать поле. Задача, которую выполнили мальчишки на конкурсе, очень сложная. Тем более из-за пандемии у нас было мало тренировок. Выиграли только за счет того, что ребята умеют не только слушать, но и слышать, когда им объясняют.

Подрастает новое поколение пахарей. Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и торговли края

Первым среди взрослых профессионалов стал механизатор ООО «Пахарь» Емельяновского района Сергей Межаев. Именно он представит Красноярский край на 9-м Открытом чемпионате России по пахоте, который состоится осенью 23-25 сентября в Крыму.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Пахарь. Профессионал»:

1-е место – Сергей Межаев (ООО «Пахарь» Емельяновского района),

2-е место – Николай Кужилин (ООО «Содружество» Новоселовского района),

3-е место – Анатолий Грехов (ООО «Нектар» Уярского района).

«Пахарь. Молодой профессионал»:

1-е место – Иван Уберт, студент Уярского сельхозтехникума,

2-е место – Дионисий Кустов (Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева),

3-е место – Данила Власов (Южный аграрный техникум).

«Пахарь. Юный профессионал»:

1-е место – команда Южно-Александровской СОШ №5 Иланского района – Максим Самушев и Захар Циркунов,

2-е место – команда Чулымской средней школы Балахтинского района – Роман Баранов и Леонид Ильичев,

3-е место – команда Новогородской СОШ №3 Иланского района – Александр Слепенков и Захар Брюханов.