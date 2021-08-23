Аграрии, за парту!

Дополнительное образование позволит повысить уровень профессионализма Фото: Мария ЛЕНЦ

Выживает сильнейший

А это значит, что на сельхозпредприятиях должны работать не просто специалисты с профильным образованиям, но и люди, способные своевременно повышать квалификацию. Ведь мир не стоит на месте, технологии устаревают, им на смену приходят другие, шапочным знакомством с которыми хорошим труженикам не обойтись.

Руководители многих фермерских хозяйств жалуются на дефицит квалифицированных кадров, молодежь в село едет неохотно, да и бывалые специалисты за парту садиться не видят смысла. Однако то, что было актуально еще каких-нибудь 15-20 лет назад, сегодня безнадежно устарело. Более того, ни для кого не секрет, что аграрный сектор – высококонкурентная отрасль, где выживает сильнейший. Ни для кого не секрет, что некоторые индивидуальные предприниматели или владельцы мелких фермерских хозяйств плохо справляются с документооборотом, это порой приводит к парадоксальным последствиям. К примеру, хозяйство может претендовать на получение солидного гранта от государства, но документы оформлены неправильно, и в помощи будет отказано.

Кроме того, в агропромышленном комплексе Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва большинство руководителей и специалистов получили базовое образование при плановой экономике и не были готовы к работе в рыночных условиях. Происходит быстрое изменение организационно-экономических, технологических, правовых и налоговых систем, что ставит дополнительное профессиональное образование на приоритетное направление кадровой политики. Поэтому особенность системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала АПК к качественно новому состоянию во многом зависит от обеспечения отрасли специалистами новой формации с высоким уровнем профессионализма, экономической и правовой грамотности, которых можно быстро подготовить только в системе дополнительного профессионального образования.

Куда пойти учиться?

На базе Красноярского государственного аграрного университета функционирует Центр переподготовки кадров агропромышленного комплекса. За период существования в образовательном учреждении ДПО обучились и повысили свою квалификацию более 50 тысяч руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций. Повышение квалификации осуществляется по нескольким направлениям. Среди прочих центр предлагает обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент», что является важным направлением в улучшении качественного потенциала руководящих кадров АПК. Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка студентов и специалистов осуществляется с отрывом от производства, без отрыва от работы и с частичным отрывом от работы. Центр тесно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства Красноярского края, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю, Службой по ветеринарному надзору Красноярского края, ООО «Красноярск Агроплем», ведущими учебными и научными учреждениями Красноярска и России, а также с Министерством сельского хозяйства Республики Хакасия и Министерством сельского хозяйства Республики Тыва. Занятия ведут по лицензированным учебным программам квалифицированные преподаватели: профессора, доктора наук, кандидаты наук, доценты.

Учимся удаленно

Кроме того, в Красноярске существует АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров». Обучение там производится дистанционно, без отрыва от производства. Направление «Сельское хозяйство» включает в себя множество профессий и отраслей, посвященных благоустройству земли для выращивания различных культур, садоводческому делу, обеспечению охотничьего хозяйства, деятельности по разведению разных видов животных, выведению новых видов полезных культур и растений, а также другим промышленным сферам. Обучение при помощи дистанционных технологий позволяет студентам подбирать оптимальный уровень учебной нагрузки и заниматься, не выходя из дома. Такой подход также подразумевает адаптацию образовательной программы под конкретные нужды организации. После прохождения всех разделов образовательной программы слушатели проходят тестирование. Курсы завершаются выдачей специалистам удостоверения о повышении квалификации.

В современном мире конкурентоспособны и востребованы специалисты, которые вовремя и актуально повышают квалификацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Онлайн-академики

Кстати, онлайн можно учиться и в других образовательных организациях. Так, для получения дополнительного образования можно воспользоваться ресурсами Сельскохозяйственной академии – acadagro.ru. Для бесплатного обучения нужна регистрация на сайте. Организаторы заявляют о выдаче сертификатов и контактах с непосредственными работодателями. Курсы, размещенные на портале Академии, сформированы на основе актуальных требований современных работодателей. На курсах можно получить информацию о кролиководстве, птицеводстве, работе на пасеке, растениеводстве и многом другом. Особенно актуально это будет для тех, кто хочет расширить спектр своих профессиональных возможностей, для начинающих и уже состоявшихся фермеров.

Готовим управленцев

Есть на просторах самообразования и масштабные организации, такие как ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» – rako-apk.ru. Там также предусмотрено удаленное обучение, что особенно актуально в связи с пандемией и тем, насколько удален Красноярский край от деловой столицы России. В академии предусмотрено как бюджетное, так и платное обучение. Можно повысить квалификацию или пройти переподготовку. Среди предлагаемых программ – управление проектами, агрострахование, управление социально-экономическим развитием сельских территорий, менеджмент в ветеринарии и многое другое. Есть программы, рассчитанные на непродолжительный срок – 72 часа, есть объемные программы – свыше 500 часов. Преподаватели доступно излагают содержание заявленных тем, материалы лекций-презентаций возможно скачать во время занятий. На возникающие вопросы в чате всегда даются полные, развернутые ответы.

Программы достаточно сбалансированно сочетают теоретические и практические аспекты анализа базовых направлений агропромышленного комплекса страны.

На что обратить внимание

Главное, на что нужно обратить внимание желающим пройти обучение, - это то, насколько программа курсов соответствует их насущным потребностям. Чтобы не получилось, что новые знания так и останутся теорией, которую никуда нельзя будет приложить. Важно при выборе образовательных организаций наличие у них сертификатов и лицензий на данный вид деятельности. Наиболее актуальны, конечно же, курсы, без отрыва от производства. Однако есть такие направления и специальности, где получение практического опыта просто необходимо и ограничиться одним онлайн-обучением никак нельзя. Понятно одно: получив после школы профильное базовое вузовское образование, человек не должен успокаиваться и почивать на лаврах. В современном мире эпохи глобализации конкурентоспособны и востребованы только те специалисты, которые вовремя и актуально повышают свою квалификацию.