Уникальный момент падения ступени ракеты-носителя «Протон-М» попал в фотоловушку заповедника «Хакасский»

Уникальный момент падения ступени ракеты-носителя попал в фотоловушку заповедника «Хакасский». Фото: страница Александра Исаева в соцсетях

То, что увидели специалисты заповедника «Хакасский», изучая содержимое одной из своих фотоловушек, это настоящий эксклюзив. О нем на своей странице в «Фейсбуке» рассказал сотрудник заповедника Александр Исаев. И даже показал: на ночном фото – ярчайшая вспышка в небе. И время: 21 июля 2021 года, 23:55.

Оказывается, камера поймала в объектив падение ступени ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на горно-таёжную территорию заповедника.

«Банк данных, полученных при помощи фотоловушек, на сегодня составляет почти 2 миллиона фото и видео экземпляра. Но такой кадр единственный!» - прокомментировал Александр Исаев.

Судя по информации Роскосмоса, к этому времени относится старт с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Согласно поступившей телеметрической информации, все этапы полета ракеты-носителя (отделение ступеней и сброс створок головного обтекателя) прошли в штатном режиме. Ракета-носитель «Протон-М» - одноразовая, используется для того, чтобы вывести на орбиту навигационные, военные или коммерческие спутники.

Хакасия, Тува, Горный Алтай, Красноярский край и Якутия лежат на траектории запуска космических аппаратов с Байконура. Здесь периодически падают фрагменты техники. В частности ракетно-космической деятельности подвергается кластерный участок заповедника «Хакасский» с заимкой знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой и заказника «Позарым», сообщили в заповеднике.

Добавим, чтобы наблюдать за животными и птицами в их естественной среде обитания, специалисты заповедников давно взяли на вооружение фотоловушки. Их устанавливают тем, где чаще всего появляются лесные обитатели. А затем, инспектируя участки раз в несколько недель или месяцев, забирают собранную камерой информацию. Какие только фото и видео из жизни дикой природы там не находят. И, как оказалось, не только животных.

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