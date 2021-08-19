«Лавина его обошла, а тут»: чудом выживший при ударе стихии депутат погиб, сорвавшись с Ключевской сопки на Камчатке

Андрей Закалин был опытным туристом, влюбленным в горы. Фото: соцсети.

«Выживший», так называли друзья депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина. Напомним, 18 августа пришла трагическая новость: он вместе с товарищем разбился при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Спасатели нашли тела обоих на высоте в 3 500 метров.

По словам знакомых, 45-летний Андрей был опытным туристом, особенно любил горы. Впрочем, во время одного из походов чудом уцелел под ударом стихии. «На прошлом отдыхе лавина его обошла, а тут…», - рассказала подруга Наталья М.

О поездке в край вулканов Андрей Владимирович мечтал давно. Вместо фото на его странице в соцсети так и осталась надпись: «ОТПУСК! Камчатка, жди!!!».

О поездке на Камчатку Андрей Владимирович мечтал давно. Фото: соцсети.

Только и успел сообщить, что летит с компанией друзей из разных городов, тур брать не стали, это очень дорого: «У агентств он начинается от 150 тысяч. Все заказали сами, и без перелета все обходится в 30 тысяч! А точнее в 20 500, остальное питание и продукты в дорогу... Вода ледяная! Гиды радуют свежей горбушей и неркой, жарим ее на костре. Икру едим ложками...Комары жрут поедом!»

Только и успел, что поделиться первыми впечатлениями от поездки на Камчатку. Фото: соцсети.

А 17 августа произошла трагедия. По предварительным данным спасателей, при подъеме на Ключевскую сопку оступился 35-летний турист из Калининграда Александр Филяев. Не удержался, спускаясь с ледника, и упал вниз. (Это было на высоте больше 4 000 метров).

Тогда Андрей и еще один участник группы, Владимир, выдвинулись на помощь, сообщает «Проспект Мира». Вскоре они поняли, что товарищ погиб. И тут случилось страшное: с ледника сорвался и покатился по крутому склону уже Андрей. Высота там огромная, шансов остаться в живых просто не было.

Андрей Закалин увлекался туризмом много лет. Фото: соцсети.

- Андрюха, как же так? – друзья до сих пор не могут поверить в произошедшее. - Ты же такой счастливый туда ехал, восторженный, как ребенок. Так просто не должно быть.

- Ушел друг детства, остался там, куда стремился всей душой. Как больно.

- Камчатка забрала навсегда.

У Закалина осталась семья: жена и дети, мама и сестра. «Комсомольская правда – Красноярск» выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Андрея Владимировича.

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