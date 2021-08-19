Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 8:33

«Лавина его обошла, а тут»: чудом выживший при ударе стихии депутат погиб, сорвавшись с Ключевской сопки на Камчатке

Депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин был опытным туристом, но, увы, это его не спасло
Ася ЖУКОВААся ЖУКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Андрей Закалин был опытным туристом, влюбленным в горы. Фото: соцсети.

Андрей Закалин был опытным туристом, влюбленным в горы. Фото: соцсети.

«Выживший», так называли друзья депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина. Напомним, 18 августа пришла трагическая новость: он вместе с товарищем разбился при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке. Спасатели нашли тела обоих на высоте в 3 500 метров.

По словам знакомых, 45-летний Андрей был опытным туристом, особенно любил горы. Впрочем, во время одного из походов чудом уцелел под ударом стихии. «На прошлом отдыхе лавина его обошла, а тут…», - рассказала подруга Наталья М.

О поездке в край вулканов Андрей Владимирович мечтал давно. Вместо фото на его странице в соцсети так и осталась надпись: «ОТПУСК! Камчатка, жди!!!».

О поездке на Камчатку Андрей Владимирович мечтал давно. Фото: соцсети.

О поездке на Камчатку Андрей Владимирович мечтал давно. Фото: соцсети.

Только и успел сообщить, что летит с компанией друзей из разных городов, тур брать не стали, это очень дорого: «У агентств он начинается от 150 тысяч. Все заказали сами, и без перелета все обходится в 30 тысяч! А точнее в 20 500, остальное питание и продукты в дорогу... Вода ледяная! Гиды радуют свежей горбушей и неркой, жарим ее на костре. Икру едим ложками...Комары жрут поедом!»

Только и успел, что поделиться первыми впечатлениями от поездки на Камчатку. Фото: соцсети.

Только и успел, что поделиться первыми впечатлениями от поездки на Камчатку. Фото: соцсети.

А 17 августа произошла трагедия. По предварительным данным спасателей, при подъеме на Ключевскую сопку оступился 35-летний турист из Калининграда Александр Филяев. Не удержался, спускаясь с ледника, и упал вниз. (Это было на высоте больше 4 000 метров).

Тогда Андрей и еще один участник группы, Владимир, выдвинулись на помощь, сообщает «Проспект Мира». Вскоре они поняли, что товарищ погиб. И тут случилось страшное: с ледника сорвался и покатился по крутому склону уже Андрей. Высота там огромная, шансов остаться в живых просто не было.

Андрей Закалин увлекался туризмом много лет. Фото: соцсети.

Андрей Закалин увлекался туризмом много лет. Фото: соцсети.

- Андрюха, как же так? – друзья до сих пор не могут поверить в произошедшее. - Ты же такой счастливый туда ехал, восторженный, как ребенок. Так просто не должно быть.

- Ушел друг детства, остался там, куда стремился всей душой. Как больно.

- Камчатка забрала навсегда.

У Закалина осталась семья: жена и дети, мама и сестра. «Комсомольская правда – Красноярск» выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Андрея Владимировича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат из Красноярского края погиб, сорвавшись с вулкана Ключевская сопка

Как сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, все случилось вечером 17 августа 2021 года. Зарегистрированная тургруппа, в которую входил депутат Железногорского Горсовета Андрей Закалин, двигалась на знаменитый вулкан Ключевская сопка (подробнее).

Турист, "брошенный" друзьями в горах: "Я просто в шоке!"

По сообщениям в лентах новостей все выглядело шокирующе: туристы бросили друга в горах, чтобы успеть на самолет. Парень повредил ногу и не мог идти. Так называемые "друзья" не хотели терять деньги и просто оставили товарища один на один с суровой сибирской природой... (подробнее).

ЧППроисшествия: ЧП