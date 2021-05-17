«Ну, хоть музыкой сатаны не обозвали»: в Красноярске отменили концерт дезкор группы

Фото: Дмитрий ШТИФОНОВ

16 мая в Красноярске должен был состояться концерт дезкор-группы Slaughter to prevail. Коллектив образовался в Екатеринбурге в 2014 году и за 7 лет существования стал одним из лидеров жанра, как на российской, так и на международной сцене. Группа подписана американским лейблом и проводит успешные туры по Европе, США, Японии, Корее и Таиланду и другим странам.

Фото: Металобаза

Однако все хорошее, увы, когда-нибудь заканчивается, и музыканты наткнулись на камень преткновения в Красноярске. Концерт был анонсирован еще полгода назад. За это время были распроданы почти все билеты. Красноярские фанаты уже готовились устроить хардкор, но не тут-то было…

Накануне концерта, в паблике рок-бара «Металобаза», где должно был состояться выступление, появилось объявление, что концерт отменен. Оказалось, что владельцам площадки позвонили из прокуратуры и пригласили на встречу.

Все дело в том, что возрастное ограничение мероприятия 16+, а не 18+. А музыка группы и тексты песен явно с этим не соотносятся.

Фото: Металобаза

- Большинство музыкальных композиций, исполняемых группой Slaughter to prevail, содержат ругательства, нецензурную брань, пропаганду убийства, насилия и тд, - говорится в предостережении.

Оказывается, прокуроры ознакомились с творчеством группы, посмотрели клипы и пришли к выводу, что контент группы может плохо повлиять на детей и подростков. В «Металобазе» не согласны:

- Вы серьезно?! Это клип, шоу, образ, нет тут чего-то опасного! Моя реакция их не устроила, и меня спросили о наличии детей. Я бы своего ребёнка на концерт такой нехорошей группы отправила? По моему мнению, в первую очередь это воспитание родителей. Ну, хоть музыкой Сатаны не назвали.

В прокуратуре определили, что группа Slaughter to prevail пропагандирует среди детей суицид, употребление наркотиков, табака и алкоголя, нетрадиционные сексуальные отношения, отрицают семейные ценности, и формируют неуважение к родителям.

Фото: Металобаза

Кроме того, прокуратура напомнила «Металобазе», что на дворе пандемия коронавируса и на всей территории края приостановлено проведение концертов и других развлекательных мероприятий.

В итоге «Металобазе» вынесли предостережение о недопустимости нарушений закона:

- Предостерегаю о недопустимости нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за несоблюдение указанных требований законодательства РФ предусмотрена ответственность по административной статье «Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», и уголовным статьям «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» и «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», за что может грозить до 5 лет колонии.

Так, руководство «Металобазы» решило не играть с огнем и отменило концерт полностью.