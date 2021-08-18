«Население» Енисея увеличилось на миллион осетров и хариусов

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» выпустила в Енисей 110 тысяч мальков осетра. Предприятие занимается восстановлением ихтиофауны и искусственным зарыблением водоемов, расположенных вблизи районов своей производственной деятельности, с 2014 года. Всего за это время в реку выпущено более миллиона мальков: 313 тысяч хариусов, 760 тысяч осетров (с учетом этого, 2021 года).

И сегодня мы расскажем в вопросах и ответах, как проходит этот процесс.

Откуда берутся мальки?

Перед тем, как отправить мальков осетра в самостоятельную жизнь, их около года выращивают в специальных инкубаторах на рыбоводном заводе. Когда вес одного малька достигает одного грамма, а длина – трех-четырех сантиметров, они готовы адаптироваться в природе. Готовность к выпуску определяют специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства.

Мальков выращивают на Белоярском рыбоводном заводе в Хакасии.

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Где выпускают мальков в Енисей?

По мнению специалистов-ихтиологов, а именно они определяют место выпуска, наиболее благоприятные места для адаптации мальков находятся в Енисейском районе Красноярского края. Здесь расположены особо охраняемые природные территории, где вылов рыбы и иная хозяйственная деятельность строго запрещены.

Как проходит выпуск мальков?

При транспортировке на страже жизни и здоровья мальков стоят современные технологии. К будущему месту жительства малышей царь-рыбы доставляют в специальных изотермических живорыбных куботейнерах с установленной системой обогащения воды кислородом. В момент выпуска куботейнерам присоединяют трубу – гофру, протягивают ее до воды, и мальки самотеком попадают в реку. Процедура выпуска длится несколько часов, в зависимости от количества мальков.

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Какое потомство дадут выпущенные мальки?

Половозрелый осетр дает несколько миллионов икринок. Но проблема в том, что растет эта рыба очень медленно, первый раз дает икру в возрасте не менее 8 лет и затем повторяет нерест только через два-три года. Другими словами, результат от выпущенных в этом году мальков будет заметен почти через десятилетие, и все это время рыба находится под угрозой браконьеров.

Почему в Енисей выпускают именно осетров?

Количество осетровых не просто резко снизилось, они находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. В Красноярском крае с 1998 года вылов осетра запрещен. Но, несмотря на запрет промысла, численность восстанавливается очень медленно.

Пополнение молодью осетра – единственный способ сохранения этого древнейшего вида рыбы в Енисее. Системная работа «Славнефть-Красноярскнефтегаз» по восстановлению водных биоресурсов – это вклад в сохранение популяции рыб в естественной среде обитания и поддержание биологического баланса.

«Мы ежегодно пополняем численность особо ценных пород рыб в Енисее, чтобы сохранить их. Продолжим работу по восполнению водных биоресурсов и в следующем году, это часть нашей комплексной экологической программы», - рассказала пресс-секретарь «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Мария Безрукова.

Фото: предоставлено компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Наша справка

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» основано в 2001 году для поиска, геологической разведки и освоения новых месторождений нефти и газа в Красноярском крае.

В настоящее время у ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» пять лицензионных участков в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края: Куюмбинский, Терско-Камовский, Абракупчинский, Кординский и Подпорожный общей площадью более 18 тыс. км2.