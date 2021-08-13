«Сжался в калачик и тяжело дышал»: жительница Норильска отправилась на поиски своей кошки, но нашла маленького енота в подъезде

Спасенный енот. Фото: Дарья Липская

Маленький, худенький, забился в угол и тяжело дышал. Даже фыркать сил не было. Именно в таком состоянии жительница Норильска нашла маленького енота. И где? В собственном подъезде – на 9-м этаже обычного панельного дома. Норильчанка потеряла свою кошку и отправилась на поиски. Соседки сказали, что видели ее в подъезде. Кошку найти не удалось, но северянку ждал другой сюрприз:

- Девчонки молодые сказали, что кошка была в подъезде, но ее нет. Зато енот есть. Лежит бедный, забитый какой-то весь. Я не знаю куда его, - рассказывает женщина, обнаружившая зверька.

Выглядел енот очень напугано. Агрессии не проявлял, но и на ручки не рвался. В комментариях в соцсетях люди предположили, что малыша могли просто выбросить:

- Господи, бедный ребёнок. Напакостил изрядно видимо, выкинули твари, не пожалели. Дай бог ему настоящих хороших хозяев;

- Хозяевам не возвращать!!! Лучше новых любящих найти;

- Привезли игрушку на север, а башкой не подумали, что значит содержать енота в квартире. Люди сначала делают, а потом думают;

- Сжался в калачик и дышит тяжело. Так жалко смотреть. Надо искать тех, кто его выбросил!!!

Норильчане вспомнили, что такие случаи в Норильске бывали и ранее. Одного из них вовсе нашли на чердаке, за поеданием голубей. Всех зверят отловили и отправили в приют местного зоозащитника.

Судьба оказалась благосклонной и к этому малышу. Енота забрала к себе девушка по имени Дарья. Она рассказала, что зверька ей передали волонтеры, живет он в соседней комнате, а сейчас новые хозяева ждут, пока он привыкнет:

- Енот сейчас свыкнется немного (мужа уже подпустил и даже дал погладиться). Живёт енот в отдельной комнате, как только мы войдем в доверие окончательно. Скорее всего, ему доставалось, ибо боится людей сильно, поэтому сейчас дополнительного стресса ему не нужно. Визуально отклонений у него нет, - рассказывает новая хозяйка.

Девушка также добавила, что енот совсем худенький, и практически ничего не ест. Только пьет много, но уже понемногу начинает проявлять активность, что можно заметить на видео.

Теперь енота ждет поездка в ветклинику, где врачи выяснят, пол, возраст и состояние здоровья зверька. Счастье, что малыша нашли летом, ибо зимой на севере Красноярского края шансов на спасение было бы намного меньше.

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