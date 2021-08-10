Большой праздник, новые меры поддержки и спектакль со звездами кино: в Красноярском крае отметили Международный день коренных народов мира

Фото предоставлено компанией «Норникель»

Красноярский край тоже присоединился к празднованию, так как на территории нашего региона проживает несколько коренных северных народов, и в том числе самые малочисленные – энцы и нганасаны.

Основное торжество развернулось на Таймыре. Представители всех пяти местных этносов собрались в Дудинке, где проходил большой концерт и награждение тех, кто вносит свой вклад в сохранение традиций, культуры и быта КМНС. Это члены семейных клубов и общин, участники этно-фольклорных групп, работники городских организаций и учреждений культуры. Праздник на Таймыре также ежегодно отмечается шествием представителей коренных народов с церемонией зажжения Огня дружбы, и этот год не стал исключением для доброй традиции.

Фото предоставлено компанией «Норникель»

Кроме прочего, в Норильске и Дудинке ко Дню коренных народов мира традиционно открываются всевозможные выставки работ декоративно-прикладного искусства, изделий народного промысла и живописи. Большую экспозицию о быте северных этносов в этом году подготовил Таймырский краеведческий музей, и на его же площадке 9 августа прошел спектакль, основанный на сказках коренных народов Таймыра. На главные роли в нём пригласили актеров Ингеборгу Дапкунайте и Семена Трескунова, а режиссером стал Савва Савельев, номинант на премию «Золотая маска». Организовать сказочный спектакль удалось благодаря совместному творческому проекту издания «Сноб» и компании «Норникель».

Фото предоставлено компанией «Норникель»

Праздничные торжества разного масштаба в целом охватили все населенные пункты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Для жителей глубинки прошли национальные спортивные состязания, конкурсно-игровые программы, гуляния и концерты.

В преддверии праздника говорили и о поддержке КМНС. 8 августа «Норникель» провел заседание координационного совета общин коренных малочисленных народов Таймыра, где обсуждалось, какая помощь оказывается общинам, каких результатов удалось достичь, и как необходимо организовать дальнейшее их взаимодействие с компанией. В настоящее время «Норникель» уже реализует программу помощи и развития КМНС, на которую поэтапно выделит порядка 2 млрд рублей. Программа включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социо-культурных проектов.

«Программа работает, уже есть результаты. Пришла первая партия строительных материалов для поселков. В Авамской тундре стартовало исследование пастбищ для развития оленеводства. Первые молодые жители Таймыра при поддержке компании завершили год обучения в Норильском государственном индустриальном институте. Нуждающиеся молодые ребята из таймырских поселков получили ключи от квартир и бытовую технику от компании», - сообщил старший вице-президент — руководитель Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин.

Также, по словам Николая Уткина, в дополнение к 2 млрд рублей компания выделит еще 100 млн, которые направят на оказание прямой помощи общинам, охотникам, оленеводческим и рыбоводческим хозяйствам.

«Удивляет оперативность «Норникеля» в отклике на нужды коренных народов. Два месяца назад наши земляки обратились с просьбами, а сегодня мы узнаем, что они уже удовлетворены и на это выделены дополнительные 100 млн руб. Сложившееся партнерство стало возможным благодаря тому, что в «Норникеле» осознают роль коренных народов на территории ответственности и понимают важность взаимодействия с ними», — отметил председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев.

Ранее мы рассказывали, что специально к Международному дню коренных народов мира во Франции при поддержке «Норникеля» заработала выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника Александра Химушина. Он представил коллекцию из более чем 170 художественных фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах традиционного проживания. Часть снимков сделана в Красноярском крае, на полуострове Таймыр. На сегодняшний день выставка продолжает работать и завершится в конце августа.