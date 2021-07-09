«В этих снимках вся самобытность»: в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка фотопортретов представителей коренных народов мира

Фото: PhilArty Photography

8 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже при поддержке «Норникеля» открылась выставка «Мир в лицах» известного российского фотохудожника Александра Химушина. Он представил коллекцию из более чем 170 художественных фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах традиционного проживания.

Фото: PhilArty Photography

Зрители фоторабот Александра, как и те, кому довелось стать героями его снимков, отмечают, что в них отражена вся самобытность, теплота души и открытость малых народов. Фотограф всегда работает увлеченно и будто видит мир совсем иначе, находя удивительное в каждой детали, каждой особенности, отличающей людей, чей быт совсем не такой, как наш.

Фото: PhilArty Photography

Сам Александр Химушин своими фотографиями призывает к тому, что все мы должны быть едины, жить в мире и согласии, несмотря на цвет кожи, привычки и обычаи. Идея такого проекта родилась у него еще в 2014 году, и на сегодняшний день в коллекцию вошли портреты представителей более 100 народов мира. При этом последние годы Александр работал в Сибири, а значительная часть снимков, представленных на выставке во Франции, сделана в Красноярском крае, на полуострове Таймыр, где проживают долганы, энцы, ненцы, эвенки и нганасаны.

Фото: PhilArty Photography

«На Таймыре живет пять этносов – и у каждого из них свои традиции, одежда, культура, быт. Через свои работы Химушин показал, что даже совсем рядом могут жить дружно совершенно разные народы», - подчеркнул мастер-косторез Таймырского дома народного творчества Алексей Чунанчар.

Фото: PhilArty Photography

Провести съемки в столь отдаленной местности Александру Химушину удалось при помощи компании «Норникель». «Отрадно, что мой проект находит отклик у представителей бизнеса, которые не понаслышке понимают важность проблемы сохранения уникального наследия коренных малочисленных народов и делают многое для поддержки проектов, связанных с сохранением традиционных культур. В этом году наше сотрудничество с «Норникелем» вышло на новый уровень, поскольку сегодняшняя масштабная фотовыставка в ЮНЕСКО состоялась именно благодаря поддержке компании», - прокомментировал фотохудожник.

Поводом для проведения выставки стал предстоящий Международный день коренных народов мира, который отмечается 9 августа. С этим связана и основная цель проекта – рассказать миру о коренных малочисленных народах, привлечь внимание к их проблемам и поспособствовать их решению.

Фото: PhilArty Photography

«Мы живем в удаленных территориях с неблагоприятным климатом, куда приходит много разных промышленных компаний», - говорит долганка и первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Анфиса Никифорова. Однако, по словам представительницы КМНС, сегодня всё больше внимания уделяется существующим проблемам. В частности, компания «Норникель» разработала программу поддержки коренных народов Таймыра с объемом инвестиций 2 млрд рублей. Она включает поддержку традиционных видов деятельности, сохранение исконной среды, развитие инфраструктуры, экономики общин.

Фото: PhilArty Photography

««Норникель» ведёт свою деятельность на Севере России, на Таймыре и Кольском полуострове, вот уже 86 лет. Мы живем и работаем, стараясь сохранить гармоничное сосуществование с коренными народами и системно оказываем всяческую поддержку. В прошлом году мы подписали соглашение с организациями, представляющими интересы КМНС, и совместно разработали комплексный инвестиционный план, рассчитанный на 5 лет. Все мероприятия программы поддержки сформированы исключительно при участии общин», - добавила директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Отметим, что и сам фотограф Александр Химушин не остается в стороне от различных социальных проектов. В 2018 году он сотрудничал с Комиссией ООН по правам человека в рамках подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека. В 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, он был приглашен провести выставку проекта «Мир в Лицах» в Штаб-Квартире ООН в Нью-Йорке. Выставка также была приурочена к Международному Форуму по вопросам коренных народов мира.

Фото: PhilArty Photography

Текущая выставка «Мир в лицах» во Франции продлится до конца августа.