Красноярский диджей записал пародию на флэшмоб против кэтколлинга

Фото: Ярослав Яснев

Несколько недель назад красноярская модель Галина Жданова запустила флэшмоб против кэтколлинга. Кэтколлинг — когда сигналят из автомобиля, или зовут девушку «кис-кис». Кому-то льстят такие знаки внимания, кого-то, видно, раздражают — так и появился хэштег «ЯМЫнекискис».

Красноярский диджей Ярослав Яснев опубликовал видео-пародию на флэшмоб, и назвал его “ЯМЫнеседаяночь”. Главной фишкой видео стала проблема, которая смогла найти отклик в сердце каждого звукорежиссера:

Казалось бы, красноярцы посмеются и забудут - но не тут-то было. В соцсетях ВКонтакте публикация набрала более 300 репостов, а в Инстаграм запущен хэштег «ЯМЫнеседаяночь». Репост видео сделала и сама Галина - она говорит, что отнеслась к пародии позитивно и с юмором, а вот парень говорит, что просто хотел пошутить.

- Я увидел фото Галины, и решил обыграть момент, когда подходят и просят поставить другую песню в момент, когда это неуместно. Конечно, она не имеет глобального масштаба - не стоит по этому вопросу обращаться к мэру.

Тем не менее, невинная шутка действительно стала флэшмобом, выйдя за пределы Красноярска - хэштег запущен по всему краю, а само видео суммарно набрало уже более 10 000 просмотров.

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