Мать-садистку, истязавшую полуторагодовалого ребенка инвалида в Красноярском крае, приговорили к реальному сроку

Фото: Новости Красноярска // t.me/novosti_krsK

В феврале 2021 года соцсети буквально всколыхнуло видео, на котором женщина жестоко избивает своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Женщина швыряла малыша, била его по лицу и все это сопровождала отборным матом. Ролик сняла знакомая матери-садистки, пожалевшая ребенка, и выложила его в интернет. Общественность тут же подняла бучу, видео распространилось в интернете с огромной скоростью, по пути собирая миллионы гневных комментариев. Правоохранительные органы среагировали моментально.

Для начала прокуратура Красноярского края вместе с опекой смогла добиться лишения родительских прав матери и отца. Сотрудники посчитали, что ни отцу, ни матери воспитание детей доверить нельзя.

Затем было заведено уголовное дело по двум статьям: «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи занялись расследованием вплотную. Выяснилось, что издевательства над малышом длились аж с декабря 2020 года.

Мать-садистка – это 28-летняя жительница поселка Бор в Назаровском районе Красноярского края. А маленькая жертва избиения – ее 1,5-годовалый ребенок с диагнозом ДЦП. Соседи рассказывали, что девушка никогда не была идеальной матерью и регулярно устраивала загулы. Кроме пострадавшего мальчика, в семье воспитывалась и старшая девочка, которая была невольным свидетелем избиения.

Женщина, лишившись родительских прав, отправилась на время следствия в СИЗО. А мальчишку вместе с сестрой поместили в специализированное учреждение на государственное обеспечение.

Расследование уголовного дела завершилось, материалы ушли в суд. Рассмотрев все представленные доказательства, инстанция приняла решение наказать горе-мамашу. Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Била по лицу, чтобы не плакал: в Красноярском крае мать истязала 1,5-годовалого ребенка-инвалида

Дикое по своей жестокости видео появилось в телеграмм-канале «Новости Красноярска», в других социальных сетях и мессенджерах. Увиденное шокирует: что здесь происходит? (подробнее)

Мать-садистку, истязавшую 1,5-годовалого ребенка в Красноярском крае, лишили родительских прав

Дикое по своей жестокости видео появилось в телеграмм-канале «Новости Красноярска», в других социальных сетях и мессенджерах. Увиденное шокирует: что здесь происходит? Кто это? Это мать, которая избивает своего маленького беспомощного ребенка... Все снято на видео. Кто снимал, как видео с издевательствами (а они, судя по всему, происходили не раз) попало в сеть – наверняка ответ на это дадут следователи. (Подробнее)

Дело матери-садистки из Назарово, избивавшей ребенка-инвалида, передают в суд

Уголовное дело 28-летней жительницы города Назарово, которую обвиняют в истязании своего полуторагодовалого сына-инвалида, прокуратура со дня на день передаст в суд на рассмотрение. По закону женщине грозит до 7 лет лишения свободы. А общественность до сих пор с возмущением обсуждает эту историю. (Подробнее)