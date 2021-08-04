Аркадий Кривошеев: «Спортсменам важно, чтобы на них смотрели, за них переживали»

Аркадий Кривошеев. Фото: Академия борьбы им. Д.И. Миндиашвили

Об олимпиаде в Токио мы поговорили на радио «Комсомольская правда» в Красноярске 107,1 FM с Аркадием Кривошеевым, призером чемпионатов России по дзюдо, мастером спорта России, директором академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

О красноярцах на олимпиаде

- Эта олимпиада выделяется по многим позициям: она впервые проводится в нечетный год, нет зрителей, нет флага, нет гимна. Тем не менее, по организации, по возможностям, а особенно — по результатам, она на самом деле показывает, что люди готовились. Сборная команда России занимает верхние ступеньки пьедестала на протяжении 25 лет, 17 лет среди различных видов спорта не было результатов, сегодня они есть. Это говорит о том, что как-то сконцентрировались спортсмены, подготовка прошла в особенном порядке. Зрители, болельщики… - да, пусть заочно, но это подхлестывает, заставляет, стимулирует. Они на самом деле являются одним из самых важных факторов для спортсменов — чтобы на него смотрели, чтобы за него переживали.

Кстати, окончательный состав сборной команды олимпийской национальный объявили только в конце июня — начале июля. Решали так долго. И это время все претенденты тренировались так, как будто они поедут на олимпиаду. У них все на острие, они соревнуются между собой, доказывают, что они лучше. Слава Богу, у нас сложилось, две девушки наши отобрались, и они достойны. Быть участником олимпийских игр — это мечта всех спортсменов, это цель их спортивной жизни.

По красноярским спортсменам: очень, очень серьезный был отбор. Вот Оля Хорошавцева, она поменяла весовую категорию. Мы знаем, что на чемпионатах Европы и России везде 10 весовых категорий, а на олимпийских играх их 6. И Ольга Хорошавцева с 55 кг не олимпийских перешла в 53 кг. И добилась достаточно высоких результатов. Она является в этой весовой категории чемпионкой Европы, тренерский состав сказал: «Да, достойна, поедет она». Ханум Велиева - точно так же сказали: «Да, она может».

Ольга Хорошавцев. Фото из личного архива

Свой путь на Олимпиаде в Токио-2020 Ольга начнет уже 5 августа. В 1/8 финала она встретится с Джакаррой Винчестер. Ханум Велиевой же не удалось взойти на олимпийский пьедестал. Она уступила в четвертьфинале турнира по вольной борьбе бронзовому призеру Олимпиады-2012 Батцэцэг Соронзонболдын.

Ханум Велиева. Фото из личного архива

Красноярская школа борьбы, которую создал Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, живет славной историей 14 олимпийских медалей, девушки наши сегодняшние, представительницы на этих играх, они продолжение этой славной истории. Когда они уезжали, мы говорили им: «Не забывайте, какой великий край вы представляете, какую страну вы представляете. Поэтому, девчонки, давайте, показывайте результат».

У нас многоступенчатая система подготовки в спорте сложена в Красноярском крае. Большинство детей занимается в спортивно-городских школах. Дальше краевые школы, училища олимпийского резерва и высшей степенью является, конечно же, академия борьбы. Академия борьбы — это сборные команды Красноярского края. То есть это лучшие в своих видах спорта, дисциплинах.

О пандемии

Выделяют две составляющих успеха в спорте: это материально-техническая база и профессиональный тренер. Когда тренер может выбрать из большого потока звездочку, увидеть ее в спортсмене, так получилось у Ханум Велиевой. Ее увидела Лидия Алексеевна Карамчакова, поговорила с родителями, родители ее отдали в борьбу. Потому что когда смотришь на ребенка, в нем уже что-то заложено, просто потом это нужно развить, и это, на самом деле, не многим удается. Это как раз говорит о профессионализме тренера. 2020 год он такой вообще был сложным.

Особенно в борьбе, без спарринг-партнера невозможно. Если, допустим, с физической силой, то ты встал — побежал, или если с секундами соревнуешься и так далее. В борьбе без спарринг-партнера вообще невозможно, без контакта с кем-то. Поэтому очень сложно было, настолько все непонятно в 2020 году. Тренировались и на улице на плоскостных сооружениях, и в каких-то неспециализированных объектах спорта, было по-всякому.

Подручные средства все какие были — все использовали. Так и тренировались. Это дистанционно с тренером выполнение задач, которые ставит тренер ежедневно. И онлайн по скайпу было. Поэтому пандемия показала нам, как можно дистанционно тренироваться. Были и потери среди тех, кто не хотел идти дальше в новых условиях. Слава богу, потом пандемия пошла на спад, и начались централизованные сборы, а сегодня снова, слава богу, у нас все выровнялось и нормально. Любите спорт, приходите на стадионы, занимайтесь спортом.

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