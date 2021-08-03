Афиша Красноярска на август 2021: открытие театрального сезона и экскурсии по городу

Спектакль "Биндюжник и Король". Фото: ТЮЗ

«Прохожий» 14+

Новое медитативное путешествие по центру города от театра «Вспышка».

Все начинается с истории человека, теряющего память и пытающегося заново осознать окружающую его реальность. Разгадывание деталей произошедшего перестает быть значимым, когда реальность пропадает окончательно. Остается лишь путь и новый взгляд, небо, как метафора бесконечности, и ты.

Монопроменад рассчитан на одного зрителя, маршрут проходит по проспекту Мира.

Чтобы пройти путь «Прохожего», нужно приобрести единственный билет на сеанс. В назначенные время и месте вы получаете наушники, аудиогид и следуете за голосом.

Если остановишься, то начнешь забывать. А что будет потом, никто не знает. Может, поэтому и страшно?

Монопроменад «Прохожий» является продолжением проекта «Театральная резиденция "АванПост"», победителя конкурса «Новый театр - 2020» Фонда Михаила Прохорова.

Справки по тел.8 (983)1526052

Начало по адресу: Карла Маркса, 90 (напротив ост. «Перенсона») магазин «Модница»

5, 6, 7 августа

Сеансы: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Продолжительность 45 минут.

Билеты 500 рублей.

Ой, рябина кудрявая 16+

Спектакль-бар – это премьера для взрослых.

«Это наше признание в любви всему тому, что было в жизни. О родителях, бабушках, дедушках, близких. О друзьях... Признание в любви тому краю, где родились и жили - России! Воспоминания льются в стаканы: добрые, грустные, трагичные...

Вот зритель пусть вместе с нами вспомнит что-то свое. И мы расскажем истории... с грустью и любовью и с юмором» — так описывает спектакль его режиссер — Заслуженный артист РФ Анатолий Вещиков (Москва).

В спектакле задействовано около 60 кукол.

Театр кукол

Ул. Ленина, 118

11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 августа, 20.00

Билеты 600 рублей.

Биндюжник и Король 16+ ФОТО

Первым в Красноярске начинает театральный сезон ТЮЗ. В августе будет два спектакля.

И первый из них – «Биндюжник и король». Действие происходит в дореволюционной Одессе, на Молдаванке. В центре событий – еврейская семья биндюжника Менделя Крика, державшего конюшню и перевозившего товары.

Это жестокая история смены поколений, конфликта отца и его повзрослевших сыновей.

Старый Мендель не желает уступать своего места, своей власти, своего дела молодым. Его любовь к красавице Маруське, его мечта, как яркий всполох предзакатного солнца.

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

7 августа, 18.00

Билеты 600-1200 рублей.

Гоголь. Экспонаты 16+

Визуально-пластический этюд "Гоголь. Экспонаты". Фото: ТЮЗ

Визуально-пластический этюд поставлен по мотивам двух произведений из цикла «Петербургские повести». Персонажи спектакля, их характеры, желания и мечты возникают перед зрителями, как экспонаты на фоне узнаваемых очертаний города на Неве.

Главные герои спектакля – Пирогов, Пискарев и Башмачкин – основные персонажи повестей «Невский проспект» и «Шинель». Каждый одержим своей идеей. У каждого своя история и свой путь, по которому они следуют за своими мечтами. Театр не иллюстрирует, а интерпретирует повести Гоголя и оставляет каждому зрителю возможность по-своему трактовать увиденное.

Спектакль идет 2 часа без антракта

ТЮЗ

Ул. Вавилова, 25

9 августа, 19.00

Билеты 1200-1500 рублей.

Куда еще пойти

Дивногорск: «Городские легенды»

В последнее время обновленная набережная Дивногорска привлекает много гостей, но стоит ли ограничиваться только прогулкой по берегу Енисея?

МТС объявила о запуске бесплатного туристического аудиогида, основой которого стали легенды о Дивногорске. Двенадцать достопримечательностей и мест, связанных со знаковыми событиями истории города, вошли в специальный экскурсионный маршрут, пройти по которому можно в сопровождении мобильного аудиогида. Соавторами «народного» путеводителя «Городские легенды» стали жители Дивногорска: в июне они делились своими историями в социальных сетях. Это первый аудиогид о Дивногорске, он представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части города. Стартует экскурсия на набережной от здания Туристско-информационного центра и проходит вверх по городу через Клубный бульвар до площади Строителей. Рядом с входом в ТИЦ размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.

Путеводитель доступен для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.

Платформы izi.Travel и WeGoTrip

Бесплатно.

Экскурсии

С музеем GEOS: расписание на август 6+

Музей геологии Центральной Сибири приглашает на бесплатные геологические походы по окрестностям Красноярска в рамках своего туристического проекта «Лига искателей».

Теперь каждому геотуристу, который придет на маршрут, после экскурсии будет вручаться фирменный браслет «Лиги искателей» определенного цвета.

Каждый из них имеет свое значение: синий — геомаршрут с краеведческим уклоном, зеленый — интерактивные мероприятия, оранжевый — походный маршрут с выходом за пределы Красноярска, красный — экскурсия повышенной сложности по окрестностям краевого центра.

Тот, кто соберет всю коллекцию браслетов, получит в подарок уникальный каталог GEOS с фотографиями и историями об экспонатах музея.

8 августа - «Голубая горка»

Специалисты музея GEOS расскажут, как формировались останцы выветривания национального парка «Столбы», из каких пород сложена сама Голубая горка и почему она так называется. Уровень: браслет оранжевого цвета.

15, 22, 29 августа - «За самоцветами на Качу»

Самая долгожданная и самая востребованная эксклюзивная экскурсия GEOS. После нее туристы уже не смогут привычно пренебрежительно относиться к маленькой реке Кача. Экскурсоводы GEOS расскажут о трудолюбии и огромной роли этого водного объекта в создании привычного нам ландшафта, а также научаться искать агаты, сердолики и яшму на качинских берегах. Уровень: браслет зеленого цвета.

Все геологические экскурсии рассчитаны на возраст 6+. С собой: комфортная одежда, перекус, вода и репелленты от клещей и комаров.

Количество участников строго ограничено. Предварительная запись - по телефону 8 (391) 252-29-46.

Участие бесплатное.

Прогулки с Центром путешественников

Прогулки с Центром путешественников. Фото: «Красноярский хайкинг»

Подробную информацию о каждом маршруте вы найдете в группе «Красноярский хайкинг» Вконтакте.

1. Выберите интересующий маршрут.

2. Зарегистрируйтесь. В описании каждого мероприятия указано как это сделать. Регистрация по ссылке открывается в 19.00, за 3 дня до события (например, если мероприятие в воскресенье - запись открывается в четверг). Регистрировать нужно каждого человека отдельно. После регистрации на этой же странице будет указано место встречи. Также вам на почту приходит письмо с билетом, в котором указано место встречи, дата и время события (билет печатать не нужно).

3. Если у вас меняются планы - отмените регистрацию! Активная ссылка на отмену регистрации приходит вам на почту после регистрации. Дайте шанс другим желающим сходить на прогулку.

Спорт

Тренировки на Каменке: расписание на август

1 августа в 14.30 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);

3 августа в 17.00 — Mind Body (с собой коврик и вода);

5 августа в 17.00 — Functional training силовая тренировка;

6 августа в 16.00 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);

10 августа в 17.00 — Pilates (с собой коврик и вода);

12 августа в 17.00 — ABS тренировка (с собой коврик и вода);

13 августа в 16.00 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);

15 августа в 14.30 — Zumba (кроссовки и удобная одежда).

Парк на Каменке

ул. Павлова, 21

Участие бесплатное.

Кино

Кинолужайка на Каменке 16+

Только сейчас, в начале августа, состоится открытие Кинолужайки в парке на Каменке.

Просмотр кино под открытым небом — это уже не просто событие, это добрая традиция. И также по традиции фильм для просмотра выбирается путем зрительского голосования. Оно уже идет в группе Кинолужайки Вконтакте.

Каменка

Ул. Павлова, 21

9 августа, 19.00

Вход свободный.

Кинодворик Дома кино 16+

На этот раз смотрим романтическую мелодраму «Только ты», герои которой, Элена и Джейк, знакомятся в новогоднюю ночь, поспорив из-за такси. Совместная поездка заканчивается в одной постели, а вскоре их страстный роман перерастает в настоящее чувство – оба понимают, что это судьба. Однако жизнь начинает вносить свои коррективы, сталкивая их надежды и мечты с жестокой реальностью.

Музыкальные гости вечера – коллектив IMPERIUM_BAND_KRSK.

Телефон кассы: 227-26–37.

Дом кино

Пр. Мира, 88

6 августа, 22.00

Билеты: предпродажа 350 рублей, в день показа 500 рублей.

«Любить» 16+

Поэтическая лента «Любить» 1968 года с титрами из Библии и комментариями священника Александра Меня была изуродована и выпущена ограниченным тиражом. Из картины удалили строчки из Песни песней, речь священнослужителя, документальную хронику, где респонденты без протокола отвечали на вопрос: «Что такое любовь?». Режиссер Михаил Калик восстановил утраченную версию в 1991 году, частично восполнив уничтоженные эпизоды. Мода, эстетика, ДНК 60-х годов сплелись в 4-х новеллах при участии юных звёзд советского кино.

В первой новелле Андрей Миронов, Марианна Вертинская, Игорь Кваша собираются на квартире в дождливой меланхолии ощущения пустоты и вожделения сиюминутного наслаждения.

Во второй новелле Алиса Фрейндлих играет брошенного после аборта кондуктора ленинградского трамвая.

Третья новелла посвящена растоптанной влюбленности. Он и Она блуждают по ночной Москве в поисках уединения. В главной роли Светлана Светличная.

Четвертая новелла о предрешенности и ответственности перед будущим заканчивается молдавской свадьбой.

Дом кино, Арт-чердак

Пр. Мира, 88

С 5 августа по 11 августа

Билеты 150-180 рублей.