Афиша Красноярска на август 2021: открытие театрального сезона и экскурсии по городу

Спектакль "Биндюжник и Король". Фото: ТЮЗ
«Прохожий» 14+
Новое медитативное путешествие по центру города от театра «Вспышка».
Все начинается с истории человека, теряющего память и пытающегося заново осознать окружающую его реальность. Разгадывание деталей произошедшего перестает быть значимым, когда реальность пропадает окончательно. Остается лишь путь и новый взгляд, небо, как метафора бесконечности, и ты.
Монопроменад рассчитан на одного зрителя, маршрут проходит по проспекту Мира.
Чтобы пройти путь «Прохожего», нужно приобрести единственный билет на сеанс. В назначенные время и месте вы получаете наушники, аудиогид и следуете за голосом.
Если остановишься, то начнешь забывать. А что будет потом, никто не знает. Может, поэтому и страшно?
Монопроменад «Прохожий» является продолжением проекта «Театральная резиденция "АванПост"», победителя конкурса «Новый театр - 2020» Фонда Михаила Прохорова.
Справки по тел.8 (983)1526052
Начало по адресу: Карла Маркса, 90 (напротив ост. «Перенсона») магазин «Модница»
5, 6, 7 августа
Сеансы: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Продолжительность 45 минут.
Билеты 500 рублей.
Ой, рябина кудрявая 16+
Спектакль-бар – это премьера для взрослых.
«Это наше признание в любви всему тому, что было в жизни. О родителях, бабушках, дедушках, близких. О друзьях... Признание в любви тому краю, где родились и жили - России! Воспоминания льются в стаканы: добрые, грустные, трагичные...
Вот зритель пусть вместе с нами вспомнит что-то свое. И мы расскажем истории... с грустью и любовью и с юмором» — так описывает спектакль его режиссер — Заслуженный артист РФ Анатолий Вещиков (Москва).
В спектакле задействовано около 60 кукол.
Театр кукол
Ул. Ленина, 118
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22 августа, 20.00
Билеты 600 рублей.
Биндюжник и Король 16+ ФОТО
Первым в Красноярске начинает театральный сезон ТЮЗ. В августе будет два спектакля.
И первый из них – «Биндюжник и король». Действие происходит в дореволюционной Одессе, на Молдаванке. В центре событий – еврейская семья биндюжника Менделя Крика, державшего конюшню и перевозившего товары.
Это жестокая история смены поколений, конфликта отца и его повзрослевших сыновей.
Старый Мендель не желает уступать своего места, своей власти, своего дела молодым. Его любовь к красавице Маруське, его мечта, как яркий всполох предзакатного солнца.
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
7 августа, 18.00
Билеты 600-1200 рублей.
Гоголь. Экспонаты 16+
Визуально-пластический этюд "Гоголь. Экспонаты". Фото: ТЮЗ
Визуально-пластический этюд поставлен по мотивам двух произведений из цикла «Петербургские повести». Персонажи спектакля, их характеры, желания и мечты возникают перед зрителями, как экспонаты на фоне узнаваемых очертаний города на Неве.
Главные герои спектакля – Пирогов, Пискарев и Башмачкин – основные персонажи повестей «Невский проспект» и «Шинель». Каждый одержим своей идеей. У каждого своя история и свой путь, по которому они следуют за своими мечтами. Театр не иллюстрирует, а интерпретирует повести Гоголя и оставляет каждому зрителю возможность по-своему трактовать увиденное.
Спектакль идет 2 часа без антракта
ТЮЗ
Ул. Вавилова, 25
9 августа, 19.00
Билеты 1200-1500 рублей.
Дивногорск: «Городские легенды»
В последнее время обновленная набережная Дивногорска привлекает много гостей, но стоит ли ограничиваться только прогулкой по берегу Енисея?
МТС объявила о запуске бесплатного туристического аудиогида, основой которого стали легенды о Дивногорске. Двенадцать достопримечательностей и мест, связанных со знаковыми событиями истории города, вошли в специальный экскурсионный маршрут, пройти по которому можно в сопровождении мобильного аудиогида. Соавторами «народного» путеводителя «Городские легенды» стали жители Дивногорска: в июне они делились своими историями в социальных сетях. Это первый аудиогид о Дивногорске, он представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части города. Стартует экскурсия на набережной от здания Туристско-информационного центра и проходит вверх по городу через Клубный бульвар до площади Строителей. Рядом с входом в ТИЦ размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.
Путеводитель доступен для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.
Платформы izi.Travel и WeGoTrip
Бесплатно.
С музеем GEOS: расписание на август 6+
Музей геологии Центральной Сибири приглашает на бесплатные геологические походы по окрестностям Красноярска в рамках своего туристического проекта «Лига искателей».
Теперь каждому геотуристу, который придет на маршрут, после экскурсии будет вручаться фирменный браслет «Лиги искателей» определенного цвета.
Каждый из них имеет свое значение: синий — геомаршрут с краеведческим уклоном, зеленый — интерактивные мероприятия, оранжевый — походный маршрут с выходом за пределы Красноярска, красный — экскурсия повышенной сложности по окрестностям краевого центра.
Тот, кто соберет всю коллекцию браслетов, получит в подарок уникальный каталог GEOS с фотографиями и историями об экспонатах музея.
8 августа - «Голубая горка»
Специалисты музея GEOS расскажут, как формировались останцы выветривания национального парка «Столбы», из каких пород сложена сама Голубая горка и почему она так называется. Уровень: браслет оранжевого цвета.
15, 22, 29 августа - «За самоцветами на Качу»
Самая долгожданная и самая востребованная эксклюзивная экскурсия GEOS. После нее туристы уже не смогут привычно пренебрежительно относиться к маленькой реке Кача. Экскурсоводы GEOS расскажут о трудолюбии и огромной роли этого водного объекта в создании привычного нам ландшафта, а также научаться искать агаты, сердолики и яшму на качинских берегах. Уровень: браслет зеленого цвета.
Все геологические экскурсии рассчитаны на возраст 6+. С собой: комфортная одежда, перекус, вода и репелленты от клещей и комаров.
Количество участников строго ограничено. Предварительная запись - по телефону 8 (391) 252-29-46.
Участие бесплатное.
Прогулки с Центром путешественников
Прогулки с Центром путешественников. Фото: «Красноярский хайкинг»
Подробную информацию о каждом маршруте вы найдете в группе «Красноярский хайкинг» Вконтакте.
1. Выберите интересующий маршрут.
2. Зарегистрируйтесь. В описании каждого мероприятия указано как это сделать. Регистрация по ссылке открывается в 19.00, за 3 дня до события (например, если мероприятие в воскресенье - запись открывается в четверг). Регистрировать нужно каждого человека отдельно. После регистрации на этой же странице будет указано место встречи. Также вам на почту приходит письмо с билетом, в котором указано место встречи, дата и время события (билет печатать не нужно).
3. Если у вас меняются планы - отмените регистрацию! Активная ссылка на отмену регистрации приходит вам на почту после регистрации. Дайте шанс другим желающим сходить на прогулку.
Тренировки на Каменке: расписание на август
1 августа в 14.30 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);
3 августа в 17.00 — Mind Body (с собой коврик и вода);
5 августа в 17.00 — Functional training силовая тренировка;
6 августа в 16.00 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);
10 августа в 17.00 — Pilates (с собой коврик и вода);
12 августа в 17.00 — ABS тренировка (с собой коврик и вода);
13 августа в 16.00 — Zumba (кроссовки и удобная одежда);
15 августа в 14.30 — Zumba (кроссовки и удобная одежда).
Парк на Каменке
ул. Павлова, 21
Участие бесплатное.
Кинолужайка на Каменке 16+
Только сейчас, в начале августа, состоится открытие Кинолужайки в парке на Каменке.
Просмотр кино под открытым небом — это уже не просто событие, это добрая традиция. И также по традиции фильм для просмотра выбирается путем зрительского голосования. Оно уже идет в группе Кинолужайки Вконтакте.
Каменка
Ул. Павлова, 21
9 августа, 19.00
Вход свободный.
Кинодворик Дома кино 16+
На этот раз смотрим романтическую мелодраму «Только ты», герои которой, Элена и Джейк, знакомятся в новогоднюю ночь, поспорив из-за такси. Совместная поездка заканчивается в одной постели, а вскоре их страстный роман перерастает в настоящее чувство – оба понимают, что это судьба. Однако жизнь начинает вносить свои коррективы, сталкивая их надежды и мечты с жестокой реальностью.
Музыкальные гости вечера – коллектив IMPERIUM_BAND_KRSK.
Телефон кассы: 227-26–37.
Дом кино
Пр. Мира, 88
6 августа, 22.00
Билеты: предпродажа 350 рублей, в день показа 500 рублей.
«Любить» 16+
Поэтическая лента «Любить» 1968 года с титрами из Библии и комментариями священника Александра Меня была изуродована и выпущена ограниченным тиражом. Из картины удалили строчки из Песни песней, речь священнослужителя, документальную хронику, где респонденты без протокола отвечали на вопрос: «Что такое любовь?». Режиссер Михаил Калик восстановил утраченную версию в 1991 году, частично восполнив уничтоженные эпизоды. Мода, эстетика, ДНК 60-х годов сплелись в 4-х новеллах при участии юных звёзд советского кино.
В первой новелле Андрей Миронов, Марианна Вертинская, Игорь Кваша собираются на квартире в дождливой меланхолии ощущения пустоты и вожделения сиюминутного наслаждения.
Во второй новелле Алиса Фрейндлих играет брошенного после аборта кондуктора ленинградского трамвая.
Третья новелла посвящена растоптанной влюбленности. Он и Она блуждают по ночной Москве в поисках уединения. В главной роли Светлана Светличная.
Четвертая новелла о предрешенности и ответственности перед будущим заканчивается молдавской свадьбой.
Дом кино, Арт-чердак
Пр. Мира, 88
С 5 августа по 11 августа
Билеты 150-180 рублей.