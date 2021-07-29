Пятиклассник из Хакасии спас троих тонувших подростков без помощи взрослых

Мансур Боев Фото из личного архива мамы

В Хакасии 11-летний мальчик смог самостоятельно спасти сразу троих тонущих ровесников. Геройский поступок совершил юный абаканец Мансур Боев. Парень не раздумывая бросился в воду, когда понял, что подросткам грозит серьезная опасность.

Настоящее чудо произошло совершенно случайно – Мансур находился с друзьями на дренажном канале в микрорайоне «Полярный», когда увидел тонущих ребят. Купаться там строго настрого запрещено, глубоко очень и грязно – стекла, коряги, покрышки, но детей это не остановило.

Мальчишка набирал воду, чтобы потушить костер, когда поднял голову и увидел двоих тонущих подростков. Мимо него в это время пронеслась сестра одного из мальчиков и с разбега прыгнула в воду, чтобы помочь им. Мансур, не думая, последовал за ней.

- Один из тонувших не умеет плавать, а второй умеет. Тот, кто не умеет, прыгал на другого, на его плечи, а другой, который умеет плавать, всплыть не мог. Потом за ним прыгнула сестра, за тем мальчиком, который был под водой. Мальчик который не умел плавать, начал прыгать на неё, на её плечи. Я прыгнул за ними с сумкой. Сумку я уже заметил, когда она вся вымокла, кинул её на берег и вновь вернулся за тонувшими, - рассказывает юный герой.

Первой Мансур вытащил девочку, а затем вернулся за мальчиками, который помог добраться до суши по очереди.

- С двумя сразу я не справился бы, они сильно испугались, паниковали и хватались за все, до чего смогли дотянутся. Брат с сестрой, они умели плавать, сказали мне спасибо, их мама тоже. А второй, который тонул, и его мама, мне ничего не сказали.

Откуда у него взялась смелость, чтобы прыгнуть за детьми в воду, Мансур и сам не знает. Говорит, что просто испугался за них и не думал, что сам может погибнуть.

Родные героя очень гордятся своим сыном и внуком, ведь спасти сразу троих тонущих детей не всегда под силу взрослым. А тут он, мальчишка, который не спасовал. Ведь если бы не Мансур, в тот день на дренажном канале могла произойти страшная трагедия.

- Мансур очень спокойный, покладистый мальчик. Все, что не попросишь – все сделает. Очень рукастый: у меня отвалилась дверца у шкафа, смог подкрутить. Когда у деда электробритва сломалась, то разобрал и починил. С младшей сестренкой всегда возится, она в третий класс пошла. Не бросает нигде, везде с собой берет, - рассказывает бабушка Мансура

Благодарим за помощь в подготовке материала телеканал «Абакан-24»

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