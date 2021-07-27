В Красноярске 27 июля ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 27 июля 2021

По данным GISMETEO, погода в Красноярске на 27 июля 2021 значительно изменится.

Так, днем максимальная температура воздуха составит около +24 градусов. Ожидаются переменная облачность и ливни с грозами. Усилится ветер, возможные порывы 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до +18 градусов. Атмосферное давление в течение дня – 734-738 мм рт.ст.

Прогноз погоды в Красноярске на 27 июля 2021 от гидрометцентра более обнадеживающий и оптимистичный.

Синоптики обещают пасмурную погоду без солнца, но высокую дневную температуру – до +26 градусов. Ливня же не ожидается, но возможен не большой дождь. Сила ветра около 3-6 метров секунду. Ночью же похолодает до +13 градусов, но обойдется без осадков, несмотря на облака. Ветер же ослабнет до 2 метров в секунду.

При этом в мэрии Красноярска сообщают о надвигающейся непогоде. Так, по данным Среднесибирского УГМС, 27 июля в городе возможны грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. Агентство ГО, ЧС и ПБ советует красноярцам минимизировать выходы на улицу. Специалисты составили памятку по мерам безопасности в шторм:

- водителям быть предельно внимательными при дорожном движении;

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;

- не производить работы на высоких зданиях и конструкциях;

- при нахождении на улице избегать рекламных щитов, легких построек, крупных деревьев, строящихся зданий, линий электропередач;

- при грозе не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.