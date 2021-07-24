Иномарка влетела в грузовик в Туве: погиб 7-летний ребенок и двое взрослых. Фото: ГУ МВД Тывы

В Туве иномарка на полном ходу влетела в грузовик. Водитель большегруза не пропустил легковушку. В итоге, на месте аварии скончались три человека, еще трое находятся в больнице, сообщает МВД республики.

— По предварительным данным, 31-летний водитель грузового транспортного средства «Shacman», двигаясь в сторону Кызыла, на круговом движении не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда Аккорд» и допустил с ним столкновение, — пояснили в ведомстве.

Предположительно, у грузовика отказали тормоза, и водитель не смог остановить его во время спуска с небольшой горы. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв.

В момент ДТП в легковом автомобиле находились шесть человек.

— В результате происшествия от полученных травм на месте скончались: 25-летний водитель, пассажир с переднего сиденья и 7-летний ребенок с заднего пассажирского сиденья справа, — рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

Еще одна 32-летняя пассажирка госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. В реанимации в крайне тяжелом состоянии находятся годовалый ребенок и 22-летняя девушка.

Факт наличия или отсутствия в крови водителя «Хонда Аккорд» алкоголя будет установлен во время экспертизы.