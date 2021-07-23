Самое страшное – преступления против детей: о делах, которые нельзя забыть Фото: Мария ЛЕНЦ

25 июля 2021-го – особая дата. Это профессиональный праздник сотрудников органов следствия в юбилейный год. 10 лет, как отделившись от прокуратуры, образовался Следственный Комитет России.Не секрет, что сыщики – люди уникального склада. Через них проходят зачастую пронзительные и страшные истории. Конечно, больше всего задевают за живое, остаются в памяти, преступления против детей, в этом сходятся все следователи.О трех таких громких делах рассказали «Комсомольской правде – Красноярск»в первом управлении по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ревность, которая убивает

Норильск, 8 марта 2016 года. Незадолго до того 29-летний слесарь Михаил Сарычев завел роман с соседкой Анной Спиридоновой* (здесь и далее данные жертв изменены – прим.ред.). Они столкнулись на лестничной клетке, куда ходили курить. Разговорились, понравились друг другу... Но через полгода женщина одумалась: она замужем, подрастает дочка Аллочка*, малышке только три годика, нужен отец. В итоге Анна порвала с Сарычевым и вернулась к мужу Саше.

Увы, она и не подозревала, что отвергнутый любовник затаил на нее обиду. Смертельную. И решил жестоко отомстить. Но не «бывшей», а… ее мужу. «Нужно убрать его с дороги, а там, может, все наладится», - рассудил Сарычев.

Михаил Сарычев. Фото: пресс-служба Красноярского краевого суда

Рано утром 8 марта он снова встретился с Аней в «курилке», случайно. Хотел приобнять, но она оттолкнула. Правда, поделилась, скоро они с дочкой пойдут к врачу. Значит, муж будет дома один, смекнул негодяй. Это был он, тот самый момент. Сарычев метнулся на работу, нашел там нож и металлический прут. А заодно отыскал бесхозную одежду и обувь – на пару размеров меньше, чем у него. Был уверен: продумано все, уж он-то не попадется.

И вернулся в дом. До квартиры оставалось несколько шагов. И вдруг навстречу – Анна. Слово за слово, опять начали ругаться. Тогда разъярившись, он не выдержал, выхватил обрезок арматуры и ударил.

Кровавая драма развязалась на лестнице и продолжилась в квартире. Подонок забил железным прутом и ножом женщину, потом ее сонного мужа (он отдыхал после смены), а затем и дочку. Не пощадил, боялся, что она укажет на него.

Уничтожил все улики – сжег в печи. Выступил даже понятым. Нисколько не сомневался, его не найдут. И ошибся. Следователи допросили сотни свидетелей, эксперты изучили изъятые на месте происшествия и у предполагаемых подозреваемых биологические образцы, провели массу судебных экспертиз. Пока точно не установили: убийца семьи все время был рядом, это сосед. Сарычеву ничего не оставалось, как написать явку с повинной. На суде с участием коллегии присяжных заседателей он пытался протестовать: «Оговорил себя!». Но доказательств было предостаточно. Приговором суда, вынесенным на основании вердикта коллегии присяжных Сарычев получил пожизненный срок с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Расправа без причины

Красноярск, 29 марта 2020 года. Вечером того рокового дня 32-летний кладовщик Иван Ежов (не судим, был женат, имел маленького ребенка) проводил время за кровавой компьютерной игрой и распитием спиртного.

В какой-то момент градус жестокости зашкалил. Пьяного геймера будто что-то подбросило: кинулся на кухню, схватил два ножа и… позвонил в дверь соседям Матюшиным*.

Шел без опаски, в квартире жила молодая женщина Елена вместе с 9-летней дочкой Милой и отцом-пенсионером. Хозяйка сама открыла дверь душегубу, у нее и мысли не было, что сосед может быть опасен.

Все заняло меньше получаса: опьяненный кровью зверь вырезал всю семью. Елену, ее отца… Мила пыталась спрятаться в ванной, спастись. Но мерзавец не пожалел даже беспомощного ребенка.

А, чтобы на него не вышли, инсценировал безобразную сцену, уложив тела так, чтобы все решили, что в убийстве семьи виноват дедушка. Позже экспертиза показала, Ежов осознавал, что творил.

Иван Ежов. Фото: ТВК

Вердикт коллегии присяжных - виновен, приговор суда суров: за тройное убийство и глумление над погибшими - пожизненное наказание, особый режим. А также принудительное наблюдение и лечение у врача - психиатра по месту отбывания наказания.

Ребенок как живой щит

Минусинск, 15 июня 2015 года. 25-летний студент-заочник (нигде не работавший) Никита Галаган узнал, что его девушка Вера* хочет взять паузу в отношениях. Даже увидел ее с новым приятелем.

На самом деле Вера решила расстаться с ним, Галаган измучил своей ревностью. Однако понимала: так просто он ее не отпустит. Вот и попросила подругу Нину приехать поддержать. Та не заставила себя долго ждать, но… взяла с собой дочку, трехлетнюю Любочку*.

Разговор начался на повышенных тонах. Вскоре Вера попросила парня уйти. – Чего? – взвился Галаган. И тут Нина сказала что-то в защиту подруги, требуя оставить ее в покое.

Обезумев от бешенства, Галаган бросился на нее с ножом, ударил в грудь, живот. Женщина только успела дойти до комнаты, где была дочка и 85-летняя бабушка Веры. Упала и умерла. Поднялся крик.

- Заткни их! Мне что один труп, что четыре, все равно, - велел Галаган бывшей, угрожая ножом. А сам позвонил другу, таксисту Денису Хадзиеву. Признался, что убил человека, попросил помочь выпутаться. И Хадзиев… согласился сразу.

Тело Нины завернули в ковер. Решили отвезти на какую-нибудь дачу, чтобы там избавиться. А свидетелей – подругу и дочку убитой - Галаган хотел взять с собой. Веру – чтобы не позвонила в полицию, а Любочку – для «страховки»,чтобы использовать ее как живой щит.

Ночью преступники вынесли тело на лестницу, Вера шла за ними. И вдруг заметила, подельники переглянулись. Поняв, что ей угрожает, из последних сил рванула к секции, где жила. Закрылась, начала кричать, выскочили соседи. И Галаган с Хайзиевым сбежали, дали по газам.

Убийца обещал девочке, он отвезет ее к маме. Ведь малышка так и не поняла, что случилось. В дороге рассказывала дяде о новом платье и игрушках, через несколько дней у нее был бы день рождения.

Тут у Галагана зазвонил телефон. – Это родственник Веры! – представился незнакомец. – Где девочка? Верни ее! (на самом деле это был полицейский). Но преступник стал отпираться: ничего о Любочке не знает. Запаниковал, понял, что по его следу уже идут. А, если возьмут, девочка будет доказательством его вины.

Никита Галаган. Фото: Абакан сегодня

Все было решено. Галаган завел ребенка на чужую пустую дачу и ударил ножом. Девочка рухнула рядом с телом матери. Впрочем, убийца еще надеялся отвертеться: раскидал по дому сухие ветки, дрова и поджег. Но уйти безнаказанным ему не удалось.

… Остаток жизни изувер проведет в тюрьме особого режима. А его подельнику Хайзиеву дали шесть лет колонии строгого режима.

(*личные данные детей и взрослых, ставших жертвами преступников, изменены по требованию закона).