На Красноярск в выходные надвигается африканская жара Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходные 24-25 июля 2021 обещает быть жаркой. Прогноз синоптиков однозначен - в город на несколько дней придет настоящее африканское пекло.

По данным GISMETEO, в Красноярске в субботу, 24 июля ожидается температура в районе +31 градуса. Будет солнечно, без облаков и каких-либо осадков. Зато будет достаточно сильный ветер. Порывы составят около 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – 737-740 мм рт.ст. Ночью похолодает до +16 градусов.

В воскресенье, 25 июля в Красноярске жара сохранится, прогнозируют синоптики. Днем температура составит около +31 градуса. Ночью пекло пройдет, но будет достаточно тепло – до +19 градусов.

Весь день будет светить солнце, без облаков и дождя. Стихнет и ветер – порывы ожидаются в районе 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление – 737-740 мм рт.ст.

Прогноз погоды в Красноярске на выходные 24-25 июля 2021 от гидрометцентра менее «жаркий».

Так, в субботу синоптики ожидают дневную температуру до +29 градусов. Будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный с порывами до 3-6 метров в секунду. Ночью будет облачно и прохладно – до +15 градусов. Стихнет ветер – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – около 733 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 июля 2021 года, в Красноярске потеплеет до +31 градуса, однако, солнце временами будут затмевать облака. При этом ожидается отсутствие осадков и сильного ветра, максимальные порывы до 3 метров в секунду.

Ночью будет облачно, но без дождей. Температура воздуха составит около +16 градусов. Сила ветра изменится незначительно – 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня 730-732 мм рт.ст.

При этом жара неслучайно названа африканской. Например, в Нигерии на грядущих выходных синоптики обещают около +28-30 градусов и дождь. Такого солнца, как в Красноярске, кстати, не ожидается.