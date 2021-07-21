С Днем металлурга!

Алексей Рябцев, временно исполняющий полномочия Главы Северо-Енисейского района. Фото: из личного архива

Уважаемые горняки цветной металлургии!

Уважаемые ветераны этой отрасли!

От администрации Северо-Енисейского района, Районного Совета депутатов и от меня лично примите поздравления с Днём металлурга!

Работа золотодобывающих предприятий района была и остаётся фундаментом, создающим условия и предпосылки для обеспечения стабильного экономического роста и успешного решения социальных задач в Северо-Енисейском районе.

Спасибо вам за то, что вы своим трудом создаёте то, без чего не может быть сильной и экономически независимой России. Выражаю всем вам, кто связал свою жизнь с нелегким трудом золотодобытчика, чувство глубокого уважения и признательности.

Уверен, что со всеми стоящими перед золотодобывающими предприятиями района задачами наши золотодобытчики успешно справятся. В этом им помогут умение и мастерство, преданность своей почётной профессии, требующей от человека максимальной выдержки и самоотдачи, а зачастую – подлинной самоотверженности.

В этот день особые слова поздравлений нашим ветеранам за их самоотверженный труд, за то, что они создали такую мощную основу золотодобычи в районе, которой мы пользуемся до сих пор. Роль вашего поколения в истории золотодобычи района неоспорима и вряд ли достижима. Более половины Почётных граждан Северо-Енисейского района – это заслуженные металлурги.

Уважаемые золотодобытчики! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде!

С праздником вас!

Алексей Рябцев, временно исполняющий полномочия Главы Северо-Енисейского района