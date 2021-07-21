Как работают современные металлурги

Александр Нагиев, инженер-обогатитель золотоизвлекательной фабрики. Фото компании

Каждое третье воскресенье июля в России отмечают День металлурга. Специалисты крупнейшей в нашей стране золотодобывающей компании «Полюс» рассказали, почему решили стать металлургами и как складывается их карьера на Олимпиадинском ГОКе в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Не изменять себе

Александр Нагиев, инженер-обогатитель золотоизвлекательной фабрики, в детстве мечтал стать физиком или математиком. Но выбрал металлургию – одну из наиболее востребованных отраслей в стране. Правда, в компанию «Полюс» попал не сразу.

– Учился и закончил Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Ак. М.Ф. Решетнева в Красноярске. Работал в разных компаниях проектировщиком, консультантом по ремонту и сервису, – рассказывает Александр. – Три года жил и работал по приглашению в Китае. Когда в семье появился ребенок, решили с супругой вернуться. Поселились в Хакасии, в селе Зеленое Усть-Абаканского района (были в гостях у родственников, и нам очень здесь понравилось). Природа, погода, красота!

А потом выбрал «Полюс»: много слышал об этой компании, она надежная, в приоритете – забота о сотрудниках. Это и социальные гарантии, и возможность развития, реализации себя.

В 2019 году устроился фильтровальщиком на золотоизвлекательной фабрике, работал аппаратчиком, инженером-обогатителем. За два года произошел хороший подъем по карьерной лестнице. Компания дает такую возможность, были бы образование, желание и соответствующая квалификация.

– В первый рабочий день предприятие поразило меня своими масштабами, – вспоминает Александр. – Знакомился с коллегами, разбирался с большим количеством документации. Не хватит и пары листов, чтобы перечислить людей, которые сыграли роль в моем становлении, и этот список будет только пополняться. Коллектив у нас замечательный! Моим первым наставником стал мастер Артем Подтетерин, учил работе в отделении биоокисления концентратов. Очень помогли в трудовой деятельности начальник участка бактериального окисления Егор Зайцев, Александр Выдрин. Сейчас мои наставники Евгений Гончаров и Александр Дементьев.

Александр Нагиев шутливо называет себя «сапером», потому что часть его работы связана с новой информационной системой SAP, да и ошибаться здесь не рекомендуется.

– Это программа для эффективного планирования ресурсов и рабочих процессов, выстраивания общего информационного пространства на предприятии, – поясняет специалист «Полюса». – Мое главное достижение на сегодняшний день в том, что смог зарекомендовать себя профессионалом, показал себя с такой стороны, что меня сочли возможным назначить на должность инженера-обогатителя. Чтобы стать высококвалифицированным специалистом, в первую очередь, думаю, надо не бояться поставленных задач, пытаться разобраться в них до конца. Поэтому мой девиз – «Не изменять себе». Двигаться только вперед!

Мы – большая семья, все связаны одной целью и в рамках предприятия, и в рамках профессии. Поздравляю всех причастных ко Дню металлурга и желаю, чтобы следующий год был лучше предыдущего, получать удовольствие от работы, быть нужным дома и на работе. А компании «Полюс» – новых производственных рекордов и отличного кадрового резерва за счет роста зарплат и социальных гарантий.

Безопасность превыше всего

Алексей Потапкин - машинист мельниц золотоизвлекательной фабрики. Фото компании

Машинист мельниц золотоизвлекательной фабрики Алексей Потапкин уверен, что в его работе в первую очередь важны дисциплинированность, ответственность, профессиональные знания и личностные качества.

– В детстве, как и все мальчишки, хотел быть космонавтом, пожарным, водителем. Представить не мог, что буду работать в металлургии, – говорит Алексей. – Отслужил в погранвойсках, поступил в профессиональное училище №6 по профессии «помощник машиниста локомотива». Работал вахтовым методом в разных частных компаниях, но, как обычно, в подрядных организациях заработная плата не радует. О «Полюсе» рассказал товарищ, он работал на биоокислительном комплексе слесарем в отделе контрольно-измерительных приборов и автоматизации. Компания понравилась заботой о сотрудниках – достойная зарплата, отличные условия проживания, хорошее питание. Важно и то, что предприятие не стоит на месте, развивается и автоматизируется.

Начинал Алексей с должности подсобного рабочего, а потом стал машинистом мельниц:

– Первый рабочий день начался с экскурсии – меня повели по цеху. Впечатлило – такая мощь! Даже поначалу страшновато было. Но на предприятии очень дружный и отзывчивый коллектив. Ребята подсказывали, где, что да как, что можно делать, что нельзя. Когда прошел обучение на машиниста мельниц, мне очень помог начальник участка Ильдар Тагиров. В нашей профессии нельзя обойтись без самоотдачи, надежных коллег и грамотных руководителей. Только командой мы можем прийти к наилучшему результату. В мои обязанности входит ведение технологического процесса измельчения и классификации дробленой руды, контроль и обслуживание оборудования моего участка: конвейер, мельница, насосы, гидроциклоны. Начинающим работникам, конечно, в первую очередь необходимо работать безопасно, соблюдать «Золотые правила компании» и не бояться трудностей. Все преодолимо, нет нерешаемых задач!

Своих коллег хочу поздравить с профессиональным праздником. Пожелать безопасного производства работ. Побольше побед на производственных площадках и здоровья вам и вашим близким!

Мелочей не бывает

Геннадий Старшинов работает на большегрузном 220-тонном самосвале в карьере Восточный. Фото компании

Геннадий Старшинов работает на большегрузном 220-тонном карьерном самосвале Caterpillar 793D в карьере Восточный.

Родился Геннадий в Абакане, в рабочей семье. Отец работал на «Абаканвагонмаше», мама – участница ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Закончил 11 классов, ушел в армию.

– В детстве хотел стать путешественником, – улыбается Геннадий Валерьевич. – Мечтал поехать на Северный полюс, фильмов приключенческих пересмотрел, «Два капитана». Ну а к технике тянулся, как-то это само пришло. Совсем маленьким пытался отцу помогать с «Запорожцем», который у него тогда был. Учился на водителя перед армией в ДОСААФе. Я права получил, когда мне было еще 17 лет.

После службы в армии работал на карьерной технике в золотодобывающих компаниях, а в «Полюсе» уже три года:

– Устроился водителем карьерного самосвала, прошел все этапы работы с самых «низов». Начинал со стареньких БЕЛАЗиков и постепенно двигался от машины к машине. Сегодня работаю на совершенно новом самосвале. Его выпустили на линию в декабре. Ощущения неповторимые и несравнимые ни с чем! Это другой объем, другие масштабы управления. Я с такой техникой ощущаю и гордость за себя. Чувствовать такую мощь – это дорогого стоит!

Геннадий трудится вместе со сменщиком Вадимом Валиевым. Вывозит скальные породы в отвал, а руду на склады, потом эта руда уходит на фабрики, где ее перерабатывают и получают золото.

– В напарнике я уверен, как и своей машине. Мы работаем душа в душу, как братья. Он отвечает и за мою жизнь тоже. Как и я за его. Коллектив у нас сплоченный, дружный: никто не скажет, что ты неумеха или чего-то не знаешь, подскажут, поправят, – характеризует коллег Геннадий. – Работой горжусь, не каждого человека, приходящего на работу в «Полюс», могут принять, посадить на такой автомобиль, доверить технику. А компания, в свою очередь, ценит своих сотрудников. Комфортные условия работы, обустроенный быт, достойная зарплата. И главное – отношения людей внутри коллектива, внутри предприятия, между руководителями и сотрудниками. Это значит очень много.

Поздравляю коллег, работников всей золотодобывающей компании «Полюс» с праздником. Желаю здоровья, счастья, удачи, всех благ!