Через тернии к золоту

Руслан Курбанов, генеральный директор ООО "Соврудник". Фото компании

От крупиц к тоннам

Северо-Енисейский район Красноярского края по праву считается золотоносным. Драгоценный металл здесь начали добывать еще в 1905 году, когда на склонах реки Безымянка нашли первые золотые самородки в кварцевых валунах и стали осваивать рудное месторождение. Свое название – «Соврудник» – рудник получил в 1921 году. В то время среднегодовая добыча золота не превышала 200 килограммов. А в войну коллектив предприятия выдавал рекордные тонны: в 1941 году добыли 1207 кг золота, в 1942 – 1132 кг, в 1943 – 980 кг, 1944 – 1426 кг. В советские годы Соврудник расширялся, именно здесь создавались экспериментальные участки для внедрения новых технологий. За пять лет – с 1968 по 1972 – на территории района открыли целую группу месторождений – «Эльдорадо», «Пролетарское», «Ударный», «Вершинка», «Александро Агеевское», «Полярная звезда», «Доброе», «Успенские жилы». К 1983 году утверждены запасы золоторудного месторождения «Эльдорадо». Предприятие участвовало и в освоении Олимпиадинского золоторудного месторождения, получив первые 219 кг золота Олимпиады. В постперестроечном 1994- м «Соврудник» переработал 808 тыс. тонн руды и добыл рекордные 2470 кг золота.

Шанс есть всегда

Визитной карточкой поселка Северо-Енисейский всегда был 57-метровый шахтный копер, установленный в 1972 году во время строительства главного корпуса новой ЗИФ. Так повелось, что на копре зажигали звезду-маяк. Звезда горит – план по добыче золота на предприятии выполнен. Но в 1997 году маяк погас. После затопления шахты «Советская» один из самых крупных и мощных золотодобывающих комплексов перестал существовать. ЗИФ осталась без сырья, производство пришлось остановить.

– Это было сложное время. Наверное, в поселке не было ни одного человека, который бы с замиранием сердца не ожидал в первые дни каждого месяца: загорится ли звезда на копре или нет, – вспоминает Руслан Курбанов, генеральный директор ООО «Соврудник». – Шанс на восстановление возник в 1998 году. И это была не какая-то удача, счастливое совпадение. Это был беспримерный успешный тандем власти и бизнеса – образование золотодобывающего предприятия с муниципальной долей собственности. Создание такой формы собственности в промышленности в районе было единственно верным шагом в то лихое время. Говорю об этом со знанием дела, ведь я сам приехал в Северо-Енисейский район двадцать лет назад, на вахту, так как предприятие, на котором я работал, развалилось, его не смогли удержать на плаву при переходе на новые формы управления российской экономикой. В той ситуации не нашлось такого руководителя, как глава района Ишмурат Минзаляевич Гайнутдинов, который остановил бы обвал производства. Конечно, золото в районе продолжали бы добывать, но не так эффективно. А главное, существование самого поселка Северо-Енисейского, как обжитого района, было бы под вопросом. Нет работы, нет золота, нет стабильности, нет жизни.

Что делать? Думать!

Антонина Милютина. Фото компании

Антонина Милютина в то время была советником по правовым вопросам главы района.

- Помню одно из первых поручений Ишмурата Минзаляевича. – Антонина Милютина. – Я тогда участвовала в обследовании обстоятельств затопления шахты «Советская». Осматривали штольню, изучали документы. Вывод о грубых нарушениях был однозначен, наш протокол одобрили. Однако бывшее руководство сбежало, а шахта восстановлению не подлежит. Единственной возможностью спасения одного из крупнейших в России предприятий золотодобывающей отрасли оказалось банкротство АО «Золото». По поручению главы района я участвовала в совещаниях, собраниях кредиторов, ездила в край, изучала нормативную базу, готовила документы. Важно было сохранить имущество и рабочие места, при этом – не допустить остановки фабрики и выплаты зарплат. Глава района отслеживал каждый шаг, постоянно взаимодействовал с конкурсным управляющим, искал возможности возрождения предприятия и погашения долгов.

– Чуть не потеряли дражный флот, оборудование осталось без охраны и его стали растаскивать. Выход один – выкупить остатки производственных средств и создать на их базе два новых предприятия, – продолжает Антонина Милютина. – Как опытный горняк, Гайнутдинов считал, что целесообразно выделить дражный флот и отдельно обогатительную фабрику с карьерами. Поставив очередную непростую задачу найти юридическое обоснование, Ишмурат Минзаляевич сказал свое излюбленное: «Думай!».Решили создать ООО, но готовых инвестировать в восстановление остановленных предприятий вновь не нашлось. Тогда появилась идея ООО со 100% бюджетным финансированием для возрождения экономики района, сохранения рабочих мест и получения дополнительного дохода в бюджет в будущем.

Фабриканты и фабрикантки

В возрождение фабрики верили немногие. В их числе были Заслуженные металлурги РФ Светлана Турыкина, Людмила Вигандт и Галина Новикова, Сергей Казанцев, награжденный медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Светлана Коргун (награждена Орденом Трудовой славы III степени). Коллектив трудился по 12 часов в сутки, восстанавливали систему отопления, ремонтировали агрегаты, линии, помещения фабрики. Позже жители поселка стали называть работников фабрики фабрикантами и фабрикантами. Шутливое прозвище так и прижилось.

Светлана Турыкина. Фото компании

– После затопления шахты остановилось сердце Соврудника, десятки лет бывшее смыслом существования поселка, – делится воспоминаниями Светлана Турыкина, начальник ЗИФ с 1998-го по 2012 годы. – Из района стали уезжать специалисты, шахтеры, все, кому было куда уехать. Те, кто остался, не видели будущего. Но путем сложных экономических расчетов, юридических многоходовок, стратегический план приобретения в муниципальное управление промышленных предприятий района, разработанный Ишмуратом Гайнутдиновым, сработал. Он меня вызвал, спросил: «Сколько нужно времени, чтобы запустить фабрику?» Я ответила: «Два месяца». Чтобы заработала покрытая льдом, насмерть замороженная махина… Через два месяца после восстановительных работ, получили первые граммы металла. А когда счет перешел на килограммы, радости коллектива не было предела. Благодаря главе района предприятия ООО «АС Прииск Дражный» и ООО «Соврудник» смогли получить бюджетные кредиты, рассчитаться с долгами, купить оборудование.

Сегодня ООО «Соврудник» занимает 11-е место среди золотодобывающих предприятий России по объемам золотодобычи, 2-е место в Красноярском крае и является одним из крупнейших налогоплательщиков Красноярского края.

ООО «Соврудник» в 2015 году в состав группы компаний «Южуралзолото» открывает новую главу в истории зо предприятия, новые перспективы развития. В 2016-2018 годах предприятие находится в состоянии реализации масштабного по собственным меркам инвестиционного проекта по увеличению золотодобычи на Советской и Эльдорадинской площадях. Без остановки основного производства переживает очередную перестройку ЗИФ «Советская» годовые объемы переработки руды на которой за это время возросли с 2,6 млн. т до 4,1 млн. т. Для этого путем многократных испытаний и проб была подобрана оптимальная технологическая схема, организовано внешнее дополнительное дробление подаваемой на фабрику руды, в 2017 году перевооружен флотационный передел с заменой машин ФПМ16 на ФПМ100 с доведением объемов аппаратуры до 496м3, построено отделение гидрометалургии №2 с увеличением объема аппаратуры с 860 до 1340м3.

Наконец, в 2019 году происходит окончательное технологическое оформление годовой производительности фабрики по переработке руды на уровне 4 млн. т: завершены строительно-монтажные работы по расширению главного корпуса ЗИФ. Пущена в эксплуатацию дополнительная мельница МШЦ 5,5*8,7, конусные дробилки Metso 220 кВт, другое оборудование (гидроциклональные установки CAVEX, насосы, конвейеры, др.).

Для обеспечения возрастающих мощностей энергией в 2021 году будет завершено строительство ВЛ110 кВ протяженностью 40 км и распределительной подстанции 110/35/6 «Соврудник». Заключительной стадией реализуемого сегодня этапа развития ЗИФ «Советская» является строительство в 2018-2021гг нового хвостохранилища фабрики полезной емкостью складирования хвостов более 50 млн. м3.

Компания движется по пути устойчивого развития, что позволяет участникам, партнерам, трудовому коллективу уверено смотреть в будущее.

Золотоизвлекательной фабрике компании «Соврудник» исполняется 40 лет. Фото компании

НАША СПРАВКА

1972 год – начало строительства золотоизвлекательной фабрики

(ЗИФ-2) «Советская». Сложная стройка растянулась на десятилетие.

1981 год, ноябрь – подняты первые тонны руды с горизонта 390

метров.

1985 год – на фабрику «Советская» привезли первые тонны

драгоценной руды с Олимпиадинского месторождения.

1986 год – переработаны 37 тысяч тонн руды карьера «Восточный»,

получены первые 219 килограммов олимпиадинского золота.

1996 год – введена в эксплуатацию первая золотоизвлекательная

фабрика АО АС «Полюс».

1997 год – переработано 380 тысяч тонн руды, добыто 412 кг золота.

В это же время начинается консервация шахты «Советская», работа

ЗИФ остановлена.

1998 год – администрация района создает новые предприятия ООО

«Соврудник» и ООО «АС Прииск Дражный».

С 1998 по 2018 годы предприятия добыли более 95 тонн золота.