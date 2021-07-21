Сплоченная команда крылатого металла Фото: Мария ЛЕНЦ

Для тысяч красноярцев День металлурга - праздник особенный, не только из-за профессионального признания, а еще потому, что эта отрасль крепко переплетена с личной биографией многих поколений сибиряков. И в Енисейской Сибири эта связь чувствуется кратно больше, чем в других регионах страны.

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Как и чем живут сейчас металлурги, какие проблемы решают, чему огорчаются, чему радуются и какие планы строят – об этом мы и поговорили с металлургами накануне главного праздника. Этими эмоциями делимся с вами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода. Член Совета директоров Объединенной компании РУСАЛ:

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода. Член Совета директоров Объединенной компании РУСАЛ. Фото предоставлено компанией

В этом году Красноярскому алюминиевому заводу исполнилось 57 лет. За прошедшие годы много поколений металлургов внесли свой вклад в развитие отечественной алюминиевой промышленности. Каждый из вас – это настоящий профессионал, сочетающий в себе опыт и энергию, современные подходы к своему делу и острый ум. Я поздравляю огромную и сплоченную команду РУСАЛа с общим праздником и желаю всем здоровья, успехов, благополучия в семьях, взаимопонимания в коллективе. С праздником, металлурги!

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании РУСАЛ

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова.

- Металлургия – основополагающая отрасль экономики Красноярского края. На нашей территории работают РУСАЛ, «Норникель», «Полюс», Красноярский завод цветных металлов и золота.

В металлургию приходят раз и навсегда. И в это сложное время, несмотря на пандемию, отрасль продолжает полноценно работать. Ведь металлургия процесс – непрерывный. И самая большая ценность каждой компании – ее сотрудники.

У РУСАЛа грандиозные планы по развитию предприятий. Фото компании

Благодаря металлургам в Красноярском крае идет социальное развитие. РУСАЛ в этом году продолжил программу преображения городов, в которых работают наши заводы, мы поддерживаем программу по созданию комфортной городской среды. А также в период пандемии сконцентрировали свое внимание на помощи краевым учреждениям здравоохранения. При финансовой поддержке РУСАЛа в Ачинске и Богучанах построены и сданы в эксплуатацию Центры помощи и спасения, каждый из которых уже вылечил более 500 человек. Также мы закупаем и передаем машины скорой помощи, медоборудование и средства индивидуальной защиты.

И, конечно, у РУСАЛа грандиозные планы по развитию предприятий. Компания приступила к глобальной перестройке 4 заводов Сибири, в том числе Красноярского алюминиевого завода. Главная цель – снижение эконагрузки.

ПОЧЕТНЫЙ ТРУД

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ:

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова

- Ежегодно в преддверии Дня металлурга на заводах РУСАЛа чествуют выдающихся сотрудников компании, отмечают их почетными грамотами и профессиональными наградами. В этот день поздравляют не только металлургов за их добросовестный труд на конкретном предприятии. А также отмечают тех, кто активно включается в общественную и в первую очередь, волонтерскую деятельность компании. У нас работают очень отзывчивые люди.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района города Красноярска:

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района Красноярска. Фото: Анна Симова

- Красноярская металлургия – районообразующее предприятие. Она даже старше самого района. И сегодня завод активно участвует в жизни Советского района. Металлурги оказывает серьезную помощь ветеранам, реализует грантовые проекты в школах, в районе ежегодно проводится праздник «Сиреневый день» с высадкой деревьев. Но самый масштабный проект, который действует уже третий год – это благоустройство дворов. Их количество и качество сопоставимо с федеральным уровнем. РУСАЛ помогает в озеленении скверов и создании спортплощадок в ремонтируемых дворах.

Во время пандемии активно подключились к помощи пенсионерам в развозе продуктов, помогают медикам с транспортом.

Спасибо металлургам за большой труд на благо нашего района, нашего города и большого края! Желаю крепкого здоровья, личного счастья и больших профессиональных побед!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Андрей Оланов, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода:

Андрей Оланов, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода. Фото: Анна Симова

- У РУСАЛа большой опыт в развитии и поддержке волонтерских проектов. В компании существует Центр социальных программ, который поддерживает, в том числе, достаточно молодое в нашей стране направление - корпоративное волонтерство. Это когда сотрудники компании объединяются, чтобы вместе творить добрые дела. РУСАЛ стал активным участником проекта «Время помогать». Наши ребята оказывали помощь людям в сложной эпидемиологической ситуации – доставляли лекарства, продукты и т.д.

Волонтеры акции "Время помогать" доставляют продукты. Фото компании

Мы продолжаем поддерживать всеми любимый экологический праздник «День Енисея», который эволюционировал, разросся и в масштабе страны называется «День рек». У нас есть волонтерский новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», работа с подшефными учреждениями. Сейчас молодежный совет КрАЗа ремонтирует спортивный зал в центре реабилитации для детей «Надежда». Компания РУСАЛ в развитии волонтерского движения в России является лидером и охотно делится своим опытом.

Эковолонтерство - одно из социальных направлений, которое поддерживается компанией Фото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Талай, директор по связям с общественностью и государственными органами Ачинского глиноземного завода:

Ксения Талай, директор по связям с общественностью и государственными органами Ачинского глиноземного завода. Фото: из личного архива

Ачинский глиноземный комбинат компании РУСАЛ вносит весомый вклад в экономическое развитие города Ачинск и района. Несмотря на очевидные сложности, связанные с пандемией, предприятие успешно выполняет масштабные задачи в области производственной и экологической модернизации, технического перевооружения, реализует все социальные обязательства перед работниками.

Мазульский известняковый рудник в Ачинске Фото: ИВАНОВА Диана

Для обеспечения предприятия сырьем на десятилетия вперед, идет обустройство нового Горячегорского месторождения нефелиновой руды в Шарыповском районе.

Компания ведет системную благотворительную деятельность в Ачинске, финансируя проекты создания комфортной городской среды и развития общественных пространств, помогая в обновлении материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Медицинский центр помощи и спасения открыт в Ачинске по инициативе Олега Дерепаска в конце 2020 г Фото: ИВАНОВА Диана

В это сложное время существенную помощь оказывает местным медучреждениям в обновлении материальной базы, приобретении медицинского оборудования, препаратов и средств индивидуальной защиты, предоставляется транспорт и др.

Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода:

Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. Фото компании

Заводчане могут гордиться тем, что в непростых условиях пандемии сумели не только обеспечить стабильную работу завода, но и освоить выпуск новых сплавов повышенной чистоты и прочности - для автопрома. 66 сотрудников БоАЗа в этом году удостоены отраслевых и корпоративных наград.

Богучанский алюминиевый завод. Фото компании

Мы по-прежнему активно участвуем в общественной жизни всего Богучанского района. Занимаемся благоустройством, высаживаем деревья, развиваем инфраструктуру. В мае в муниципальную собственность передан новый детский сад, построенный РУСАЛом в Таежном. Это первый и единственный пока на весь район садик с бассейном. На очереди – еще один подобный же детский сад, школа, поликлиника. Полным ходом в Таежном идет строительство и парка культуры и отдыха «Мечта» - благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», при софинансировании министерства строительства Красноярского края. Скоро будем культурно отдыхать в новом красивом парке. БоАЗ помогает решать и дорожную проблему. Наши специалисты подготовили проектно-сметную документацию по ремонту поселковых дорог.

И, конечно, БоАЗ всегда готов на любую посильную помощь в борьбе с ковид-19. Наши волонтеры помогали готовить к открытию Богучанского центра помощи и спасения. Районной больнице РУСАЛ передал две машины скорой помощи в максимальной комплектации.

Коллектив БоАЗ несмотря ни на что сохраняет оптимизм, полон энергии и сил, которых хватает на все - от производства до театральных постановок. И пусть так будет всегда. С праздником!

Евгений Молодняков, директор по связям с общественностью и государственными органами Саяногорского алюминиевого завода:

Евгений Молодняков, директор по связям с общественностью и государственными органами Саяногорского алюминиевого завода. Фото компании

В Саяногорске работают три предприятия компании РУСАЛ. Это Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы и самый крупный в России завод по производству фольги – САЯНАЛ. Предприятия компании в нашем небольшом городе являются градообразующими, поэтому до пандемии День металлурга много десятилетий отмечался всем городом. Сами саяногорцы уже давно называют этот праздник - День города металлургов.

Уже второй год мы не можем организовать профессиональный праздник с прежним размахом, но это не отменяет традиции отметить лучших. Например, в этом году более 250 металлургов Саяногорска получили грамоты, звания и благодарности от Министерства промышленности торговли России, компании РУСАЛ и предприятий промплощадки, правительства Хакасии и администрации города. Кроме того, поощрили победителей производственных конкурсов, отметили лучших активистов и волонтеров. Последним посвящена еще и отдельная фотовыставка, которая расположена в центре города. Ее цель - показать жителям современных героев, которые в самые сложные времена приходят на помощь тем, кто в этом особо нуждается.

В Саяногорске работают три предприятия компании РУСАЛ. Фото компании

Также, как и раньше РУСАЛ продолжает реализовывать масштабные социальные проекты. В этом году это реконструкция исторического центра города и ремонт одной из самых крупных школ Саяногорска.