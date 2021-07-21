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Общество21 июля 2021 10:00

Сплоченная команда крылатого металла

В преддверии профессионального праздника на Радио «Комсомольская правда» состоялся праздничный металлургический марафон
Анастасия ШАЙХОВА
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Сплоченная команда крылатого металла

Сплоченная команда крылатого металла

Фото: Мария ЛЕНЦ

Для тысяч красноярцев День металлурга - праздник особенный, не только из-за профессионального признания, а еще потому, что эта отрасль крепко переплетена с личной биографией многих поколений сибиряков. И в Енисейской Сибири эта связь чувствуется кратно больше, чем в других регионах страны.

http://www.kp.ru/share/i/4/2192566/big.jpg

http://www.kp.ru/share/i/4/2192566/big.jpg

Как и чем живут сейчас металлурги, какие проблемы решают, чему огорчаются, чему радуются и какие планы строят – об этом мы и поговорили с металлургами накануне главного праздника. Этими эмоциями делимся с вами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода. Член Совета директоров Объединенной компании РУСАЛ:

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода. Член Совета директоров Объединенной компании РУСАЛ. Фото предоставлено компанией

Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода. Член Совета директоров Объединенной компании РУСАЛ. Фото предоставлено компанией

В этом году Красноярскому алюминиевому заводу исполнилось 57 лет. За прошедшие годы много поколений металлургов внесли свой вклад в развитие отечественной алюминиевой промышленности. Каждый из вас – это настоящий профессионал, сочетающий в себе опыт и энергию, современные подходы к своему делу и острый ум. Я поздравляю огромную и сплоченную команду РУСАЛа с общим праздником и желаю всем здоровья, успехов, благополучия в семьях, взаимопонимания в коллективе. С праздником, металлурги!

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании РУСАЛ

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова.

Александр Дроздов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона по специальным проектам компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова.

- Металлургия – основополагающая отрасль экономики Красноярского края. На нашей территории работают РУСАЛ, «Норникель», «Полюс», Красноярский завод цветных металлов и золота.

В металлургию приходят раз и навсегда. И в это сложное время, несмотря на пандемию, отрасль продолжает полноценно работать. Ведь металлургия процесс – непрерывный. И самая большая ценность каждой компании – ее сотрудники.

У РУСАЛа грандиозные планы по развитию предприятий. Фото компании

У РУСАЛа грандиозные планы по развитию предприятий. Фото компании

Благодаря металлургам в Красноярском крае идет социальное развитие. РУСАЛ в этом году продолжил программу преображения городов, в которых работают наши заводы, мы поддерживаем программу по созданию комфортной городской среды. А также в период пандемии сконцентрировали свое внимание на помощи краевым учреждениям здравоохранения. При финансовой поддержке РУСАЛа в Ачинске и Богучанах построены и сданы в эксплуатацию Центры помощи и спасения, каждый из которых уже вылечил более 500 человек. Также мы закупаем и передаем машины скорой помощи, медоборудование и средства индивидуальной защиты.

И, конечно, у РУСАЛа грандиозные планы по развитию предприятий. Компания приступила к глобальной перестройке 4 заводов Сибири, в том числе Красноярского алюминиевого завода. Главная цель – снижение эконагрузки.

ПОЧЕТНЫЙ ТРУД

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ:

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова

Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. Фото: Анна Симова

- Ежегодно в преддверии Дня металлурга на заводах РУСАЛа чествуют выдающихся сотрудников компании, отмечают их почетными грамотами и профессиональными наградами. В этот день поздравляют не только металлургов за их добросовестный труд на конкретном предприятии. А также отмечают тех, кто активно включается в общественную и в первую очередь, волонтерскую деятельность компании. У нас работают очень отзывчивые люди.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района города Красноярска:

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района Красноярска. Фото: Анна Симова

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района Красноярска. Фото: Анна Симова

- Красноярская металлургия – районообразующее предприятие. Она даже старше самого района. И сегодня завод активно участвует в жизни Советского района. Металлурги оказывает серьезную помощь ветеранам, реализует грантовые проекты в школах, в районе ежегодно проводится праздник «Сиреневый день» с высадкой деревьев. Но самый масштабный проект, который действует уже третий год – это благоустройство дворов. Их количество и качество сопоставимо с федеральным уровнем. РУСАЛ помогает в озеленении скверов и создании спортплощадок в ремонтируемых дворах.

Во время пандемии активно подключились к помощи пенсионерам в развозе продуктов, помогают медикам с транспортом.

Спасибо металлургам за большой труд на благо нашего района, нашего города и большого края! Желаю крепкого здоровья, личного счастья и больших профессиональных побед!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Андрей Оланов, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода:

Андрей Оланов, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода. Фото: Анна Симова

Андрей Оланов, руководитель пресс-службы Красноярского алюминиевого завода. Фото: Анна Симова

- У РУСАЛа большой опыт в развитии и поддержке волонтерских проектов. В компании существует Центр социальных программ, который поддерживает, в том числе, достаточно молодое в нашей стране направление - корпоративное волонтерство. Это когда сотрудники компании объединяются, чтобы вместе творить добрые дела. РУСАЛ стал активным участником проекта «Время помогать». Наши ребята оказывали помощь людям в сложной эпидемиологической ситуации – доставляли лекарства, продукты и т.д.

Волонтеры акции "Время помогать" доставляют продукты. Фото компании

Волонтеры акции "Время помогать" доставляют продукты. Фото компании

Мы продолжаем поддерживать всеми любимый экологический праздник «День Енисея», который эволюционировал, разросся и в масштабе страны называется «День рек». У нас есть волонтерский новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», работа с подшефными учреждениями. Сейчас молодежный совет КрАЗа ремонтирует спортивный зал в центре реабилитации для детей «Надежда». Компания РУСАЛ в развитии волонтерского движения в России является лидером и охотно делится своим опытом.

Эковолонтерство - одно из социальных направлений, которое поддерживается компанией

Эковолонтерство - одно из социальных направлений, которое поддерживается компанией

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Талай, директор по связям с общественностью и государственными органами Ачинского глиноземного завода:

Ксения Талай, директор по связям с общественностью и государственными органами Ачинского глиноземного завода. Фото: из личного архива

Ксения Талай, директор по связям с общественностью и государственными органами Ачинского глиноземного завода. Фото: из личного архива

Ачинский глиноземный комбинат компании РУСАЛ вносит весомый вклад в экономическое развитие города Ачинск и района. Несмотря на очевидные сложности, связанные с пандемией, предприятие успешно выполняет масштабные задачи в области производственной и экологической модернизации, технического перевооружения, реализует все социальные обязательства перед работниками.

Мазульский известняковый рудник в Ачинске

Мазульский известняковый рудник в Ачинске

Фото: ИВАНОВА Диана

Для обеспечения предприятия сырьем на десятилетия вперед, идет обустройство нового Горячегорского месторождения нефелиновой руды в Шарыповском районе.

Компания ведет системную благотворительную деятельность в Ачинске, финансируя проекты создания комфортной городской среды и развития общественных пространств, помогая в обновлении материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Медицинский центр помощи и спасения открыт в Ачинске по инициативе Олега Дерепаска в конце 2020 г

Медицинский центр помощи и спасения открыт в Ачинске по инициативе Олега Дерепаска в конце 2020 г

Фото: ИВАНОВА Диана

В это сложное время существенную помощь оказывает местным медучреждениям в обновлении материальной базы, приобретении медицинского оборудования, препаратов и средств индивидуальной защиты, предоставляется транспорт и др.

Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода:

Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. Фото компании

Татьяна Каминская, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. Фото компании

Заводчане могут гордиться тем, что в непростых условиях пандемии сумели не только обеспечить стабильную работу завода, но и освоить выпуск новых сплавов повышенной чистоты и прочности - для автопрома. 66 сотрудников БоАЗа в этом году удостоены отраслевых и корпоративных наград.

Богучанский алюминиевый завод. Фото компании

Богучанский алюминиевый завод. Фото компании

Мы по-прежнему активно участвуем в общественной жизни всего Богучанского района. Занимаемся благоустройством, высаживаем деревья, развиваем инфраструктуру. В мае в муниципальную собственность передан новый детский сад, построенный РУСАЛом в Таежном. Это первый и единственный пока на весь район садик с бассейном. На очереди – еще один подобный же детский сад, школа, поликлиника. Полным ходом в Таежном идет строительство и парка культуры и отдыха «Мечта» - благодаря грантовой программе «Территория РУСАЛа», при софинансировании министерства строительства Красноярского края. Скоро будем культурно отдыхать в новом красивом парке. БоАЗ помогает решать и дорожную проблему. Наши специалисты подготовили проектно-сметную документацию по ремонту поселковых дорог.

И, конечно, БоАЗ всегда готов на любую посильную помощь в борьбе с ковид-19. Наши волонтеры помогали готовить к открытию Богучанского центра помощи и спасения. Районной больнице РУСАЛ передал две машины скорой помощи в максимальной комплектации.

Коллектив БоАЗ несмотря ни на что сохраняет оптимизм, полон энергии и сил, которых хватает на все - от производства до театральных постановок. И пусть так будет всегда. С праздником!

Евгений Молодняков, директор по связям с общественностью и государственными органами Саяногорского алюминиевого завода:

Евгений Молодняков, директор по связям с общественностью и государственными органами Саяногорского алюминиевого завода. Фото компании

Евгений Молодняков, директор по связям с общественностью и государственными органами Саяногорского алюминиевого завода. Фото компании

В Саяногорске работают три предприятия компании РУСАЛ. Это Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы и самый крупный в России завод по производству фольги – САЯНАЛ. Предприятия компании в нашем небольшом городе являются градообразующими, поэтому до пандемии День металлурга много десятилетий отмечался всем городом. Сами саяногорцы уже давно называют этот праздник - День города металлургов.

Уже второй год мы не можем организовать профессиональный праздник с прежним размахом, но это не отменяет традиции отметить лучших. Например, в этом году более 250 металлургов Саяногорска получили грамоты, звания и благодарности от Министерства промышленности торговли России, компании РУСАЛ и предприятий промплощадки, правительства Хакасии и администрации города. Кроме того, поощрили победителей производственных конкурсов, отметили лучших активистов и волонтеров. Последним посвящена еще и отдельная фотовыставка, которая расположена в центре города. Ее цель - показать жителям современных героев, которые в самые сложные времена приходят на помощь тем, кто в этом особо нуждается.

В Саяногорске работают три предприятия компании РУСАЛ. Фото компании

В Саяногорске работают три предприятия компании РУСАЛ. Фото компании

Также, как и раньше РУСАЛ продолжает реализовывать масштабные социальные проекты. В этом году это реконструкция исторического центра города и ремонт одной из самых крупных школ Саяногорска.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ