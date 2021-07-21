Покорители ледяной воды. Фото: ГАСЬКОВ Денис

То, что жители нашего региона люди спортивные известно давно. Красноярцы по праву гордятся успехами наших атлетов в биатлоне и вольной борьбе, сноуборде и гимнастике, а про хоккей с мячом, и говорить не приходится. После Зимней универсиады-2019 город получил новый импульс спортивного развития. И вот край встречает очередные соревнования, но очень необычные. Только самые отважные и сильные духом спортсмены могут принимать в них участие. На озере Лама – жемчужине плато Путорана состоялся этап Чемпионата мира по плаванию в открытой воде. Это испытание довольно серьезное, ведь ледяная вода затрудняет движение, к тому же спортсмены перемещаются не в комфортном бассейне, где каждый метр воды изучен и отработана техника, а в открытой воде. Участниками уникального заплыва в озере, температура воды на поверхности которого едва достигала 6 градусов по Цельсию, стали по-настоящему закаленные пловцы из трех российских городов - Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. А честь Норильска и всего Таймыра защищали: Федор Трухин, Ольга Суркова, Антон Зайцев, Елена Турчина, Максим Миронов, Сергей Арефьев, Александр Воробьев, Дмитрий Могилев, Юрий Энгельгардт, Ольга Гапонова, Иван Гордейчук, Вероника Ксенафонтова и Олег Пилюгин – пловцы, в числе которых опытные и начинающие моржи и холодовые дайверы из клуба «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club.

Такие соревнования требуют подготовки особой. Так, к финальным заплывам участники готовились в холодовом кэмпе. Проводились лекции и мастер-классы по холодовому, а также дыхательные практики. Все погружения и заплывы проводились под чутким наблюдением врача.

Этап Чемпионата мира по плаванию в открытой воде впервые состоялся на территории Красноярского края Фото: ГАСЬКОВ Денис

Финальные заплывы состоялись 17 июля на четырех дистанциях. 50 и 100 метров пловцы преодолевали в обычных купальных костюмах, а 1000 и 1852 метра – в гидрокостюмах.

Проплыть морскую милю – самую длинную из дистанций – отважились два участника Nord Diving Club. Первым финишировал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов, продемонстрировавший блестящий результат (35 минут, 18 секунд) и установивший личный рекорд. Юрий Энгельгардт проплыл морскую милю за 50 минут и 25 секунд.

Этап Чемпионата мира по плаванию в открытой воде на плато Путорана. Фото: ГАСЬКОВ Денис

Дистанцию в 1 км достойно преодолели Иван Гордейчук (19 минут, 33 секунды), Екатерина Сучкова (19 минут, 48 секунд), Елена Родина (31 минута, 50 секунд) и Елена Турчина (23 минуты, 14 секунд).

Первые места на всех четырех дистанциях заняли представители норильской команды.

Организовать и провести такие соревнования на Таймыре стало возможным благодаря поддержке Агентства развития Норильска и компании «Норникель»:

- Мы рассчитываем, что проект X-WATERS Plateau Putorana станет ежегодным, - рассказала руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анастасия Король. - Мы будем расширять состав норильской команды. Уже в этом году составим план тренировок, проводить которые будут и тренеры по холодовому плаванию. Планируем активно готовить пловцов к будущим соревнованиям.