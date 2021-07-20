En+ Group приглашает жителей Красноярского края присоединиться к эко-проекту «360». Фото: En+ Group

В проекте «360» примут участие профессиональные эко-блогеры. Они подготовят четыре чек-листа с заданиями для волонтеров. Кто справится с ними лучше всего, получат главный приз — книгу с автографом известного ведущего и профессора МГУ Николая Дроздова. Он же является создателем и главного чек-листа, который поможет экологично собраться в поход или на пикник. Запись на марафон стартовала 19 июля.

Также в рамках проекта 22 июля выйдет федеральный подкаст «Кто бы говорил» на тему «Экопривычки и эковолонтёрство: почему это проще, чем кажется». В его записи примет участие почетный волонтер «360» Екатерина Смирнова. Она развеет экомифы и расскажет о полезных привычках, экоосознанности и о том, как это способно помочь экологии планеты.

26 июля будет опубликован таймлапс (видеоролик из фотографий, сделанных через определенный интервал времени), который покажет один день из жизни на Байкале. Озвучкой для него станет аудиоальбом «Голоса Байкала», записанный в прошлом году.

4 августа наступит кульминация проекта — волонтерская акция в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде. Добровольцы выйдут на уборку мусора и займутся благоустройством городских территорий.

Добровольцы выйдут на уборку мусора и займутся благоустройством городских территорий. Фото: En+ Group

— En+ Group – компания, которая последовательно подходит к решению социально-экологических вопросов регионов. Инициативы компании носят постоянный характер и нацелены на реальное решение экологических проблем. Проект «360» - узнаваем и любим в регионах присутствия En+ Group, жители которых с удовольствием принимают в ней участие больше десяти лет. Благодарим всех за совместный труд и предлагаем присоединиться к проекту «360» в этом году! — говорит заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Отметим, что забота об окружающей среде – один из приоритетов компании En+Group и ее основателя Олега Дерипаска. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 000 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

КОНКРЕТНО

С 19 июля стартовала регистрация на онлайн-марафон. Чтобы принять участие в нем, необходимо пройти регистрацию на https://360-online.ru.

Регистрация на волонтерскую акцию по уборке мусора откроется 16 августа на https://project-360.ru.