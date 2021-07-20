СУЭК помогла в расширении "ковидного" госпиталя в Шарыпово Красноярского края

Фото: СУЭК-Красноярск

На средства СУЭК в медучреждение приобретены новые кровати и так называемый "мягкий инвентарь" – подушки, одеяла, комплекты постельного белья. Финансовая поддержка СУЭК позволит больнице Шарыпово на треть увеличить коечный фонд.

Фото: СУЭК-Красноярск

"В городе Шарыпово, как и в Красноярском крае и в стране в целом, сейчас наблюдается обострение эпидемиологической обстановки. На борьбу с пандемией брошены все силы медперсонала, - комментирует главврач КГБУЗ "Шарыповская городская больница" Павел Чеботарь. - Помощь СУЭК позволит нам оборудовать дополнительные места для больных, тем самым они своевременно получат необходимую медицинскую помощь под наблюдением докторов".

Как подчеркнул руководитель расположенного в Шарыпово Березовского разреза СУЭК Александр Буйницкий, поддержку врачей в условиях пандемии в Компании считают своим долгом. "СУЭК с первых дней распространения коронавирусной инфекции старается не оставаться в стороне от нашей общей беды, - говорит он. - Поддержка врачей – наш долг! Такой же, как и долг самих врачей спасать человеческие жизни".

Фото: СУЭК-Красноярск

Еще в марте 2020 года СУЭК развернула в шахтерских городах масштабную комплексную программу поддержки здравоохранения. В больницы Красноярска и шахтерских городов края былиоперативно переданы современное медицинское оборудование – кислородное, реанимационное, рентгенологическое, средства индивидуальной защиты – защитные маски, респираторы, перчатки, хирургические халаты и специальные противочумные комбинезоны, медикаменты для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В Назарово СУЭК безвозмездно подключила "ковидный" госпиталь к резервному источнику электропитания и приняла участие в создании комфортных бытовых условий для врачей, находящихся в обсервации, – приобрела душевую кабину и телевизор. В пиковые периоды распространения инфекции в двух городах – Назарово и Шарыпово – угольщики приобретали кровати и постельные комплекты для увеличения количества койкомест. Кроме того, в декабре минувшего года в шахтерских регионах СУЭК провела конкурс "Земский доктор" среди врачей и медработников местных больниц, в Красноярском крае конкурсные премии получили пять врачей из Бородино, Назарово и Шарыпово. Отдельная роль в комплексной программе отведена волонтерам СУЭК – в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе они доставляют продукты и помогают в быту гражданам из группы риска, собирают канцелярские принадлежности, бутилированную воду и приятные сладкие сюрпризы для врачей.

Деятельность СУЭК по противодействию распространению COVOD-19 высоко оценена на федеральном уровне: Компания, ее руководители и наиболее активные волонтеры награждены памятными медалями и грамотами Президента РФ Владимира Путина. В копилке Компании также победы в престижных российских конкурсах PeopleInvestor и "МедиаТЭК".