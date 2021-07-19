В Ачинске загорелось старинное здание бывшего Механико-технологического техникума

В Ачинске загорелось здание бывшего Механико-технологического техникума

Крупный пожар произошел в историческом центре Ачинска, на улице Льва Толстого. Загорелось одно из красивейших зданий города – бывший Механико-технологический техникум.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 18:10 часов. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Людей внутри не было, так как здание не эксплуатируется уже более 10 лет.

По сообщению очевидицы пожара, гореть здание начало с крыши:

- Когда я подъехала, открытого огня уже не было, но рухнула крыша, а внутри все прогорело. Такое ощущение, будто пожар начался именно с крыши. Все произошло очень быстро, и крыша очень быстро рухнула. Если на первом этаже даже окна не пострадали, то на втором все было разрушено.

Также местная жительница добавила, что из-за пожара пришлось перекрыть улицу Ленина. Пожарные проливают все внутри здания, но местами виднеется огонь.

Сейчас пожарные разбираются, что послужило причиной возгорания в историческом здании.