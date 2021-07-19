Север в цифре

Фото: Большая Норильская экспедиция

Группа ученых Российской академии наук продолжает начатые в прошлом году всесторонние исследования экологического состояния территории и динамики ее изменений. «КП» уже подробно писала о том, как пять недель в 2020 непростом году 38 научных сотрудников из 14 сибирских институтов из Новосибирска, Томска, Красноярска, Якутска, Барнаула, Норильска преодолели свыше тысячи километров, от ручья Безымянного до Карского моря, обследуя десятки природных точек. Они работали по пяти направлениям и делали замеры воды, почвы, воздуха.

Фото: Большая Норильская экспедиция

В этом году снаряжена вторая экспедиция:

- Задачи экспедиций очень похожи, но особенность этого года в том, что сделан упор на динамику изменения загрязнения и изучение фоновых показателей, - поясняет Николай Юркевич, руководитель полевых работ экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН. - Если в прошлом году мы работали в конце лета несколькими отрядами в одно и то же время, то в этом году у нас все спланировано заранее и можно разбить работу на этапы. Первый отряд гидрохимиков и гидрологов уже закончил работу на водоемах. Ему важно было взять пробы воды на загрязнение нефтепродуктами во время половодья.

Николай Юркевич, руководитель полевых работ экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН. Фото: Большая Норильская экспедиция

По словам специалистов, река спустя год после разлива выглядит заметно лучше. Грунт, насыщенный соляркой, вывезен. По количеству растительности сказать сложно, так как пока еще много где лежит снег. О скорости восстановления растительности смогут позже рассказать отряды ученых.

Фото: Большая Норильская экспедиция

Благодаря экспедиции в распоряжении ученых должна появиться цифровая модель рельефа, ГИС-проект, работы по спектральному анализу.

Важно, что большинство материалов будут доступны широкой общественности, что позволит в дальнейшем избегать слухов и домыслов, которыми обычно обрастают все резонансные происшествии в сфере экологии.

Но работа Большой норильской экспедиции не завершается этим годом. Круг задач у нее очень широкий: вопросы по таянию многолетней мерзлоты, по загрязнителям, по биоразнообразию, по малочисленным народам Севера. Решением их нужно заниматься систематически для создания научной базы для прогнозного моделирования, принятия управленческих решений по разработке новых месторождений, строительству. У ученых сегодня есть понимание, что такие работы нельзя выполнить за год-два, благодаря работе в тандеме с "Норникелем", они должны стать постоянными.

Фото: Большая Норильская экспедиция

КСТАТИ

- Для того чтобы отследить изменения и проанализировать данные, были выбраны несколько точек, одни из которых загрязнению подвержена не была, а другие, где оно было максимальным.

- В работе экспедиций используется самое современное оборудование, позволяющее получать данные в режиме он-лайн

- Большая норильская экспедиция стала для «Норникеля» одной из предпосылок формирования новой экологической стратегии компании, а ее результат — адекватная оценка текущего экологического состояния и начало формирования новых подходов к ведению хозяйствования в Арктической зоне.