Объём инвестиций в проекты «Локальной экономики» превысил 6 миллиардов рублей

Фото: Министерство Экономики

Муниципальные комплексные проекты развития (МКПР) – механизм развития локальной экономики, который предполагает развитие территорий на основе инвестиционных проектов. При этом местный бизнес инвестирует в развитие предприятий, а край помогает снимать инфраструктурные ограничения, выделяя средства на строительство и ремонт дорог, коммунальных и социальных объектов.

Фото: Министерство Экономики

Инвестиционный проект Ужурского района предполагает строительство молочного комплекса в селе Ашпан и линии приготовления комбикорма в Ужуре. Общий объём инвестиций оценивается в 718 млн рублей (из них 140 млн рублей уже освоено). Для снятия инфраструктурных ограничений требуется проложить трубопровод и капитально отремонтировать дороги на общую сумму 125,3 млн рублей.

В Краснотуранском районе планируется создать крупный животноводческий комплекс в селе Тубинск. Объём инвестиций составит около 2 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей уже освоено). Потребность в финансировании инфраструктуры оценивается в 124,2 млн рублей – нужно построить водонапорную башню, капитально отремонтировать детский сад, спортзал и пищеблок школы, установить крытое спортивное сооружение.

Фото: Министерство Экономики

Запустить производство муки и крупы в селе Городок планируется в проекте Минусинского района. Совокупный объём вложений инвесторов составит 322,2 млн рублей (из них уже освоено 208,3 млн рублей). Инфраструктурные потребности проекта оцениваются в 100,5 млн рублей, включая капитальный ремонт дорог и строительство очистных сооружений.

Проект Тассевского района предполагает модернизацию деревообрабатывающего производства на предприятии, являющимся основным работодателем в селе Весёлое. Объём вложений инвестора составит 117 млн рублей (из них уже освоено 81,5 млн рублей). Потребность в бюджетном финансировании оценивается в 41,7 млн рублей. На эти средства планируется построить модульное здание досугового центра в селе.

Фото: Министерство Экономики

По итогам презентаций одобрены все проекты. Таким образом, в реестре муниципальных комплексных проектов развития, отобранных в этом году, находятся уже восемь проектов с общим инвестиционным потенциалом в 6,3 млрд рублей. При этом их потребность в бюджетном финансировании составляет около 800 млн рублей.

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев:

- С 2018 года, когда губернатор края поручил заняться развитием территорий, мы прошли большой путь – от первого МКПР, утвержденного лично губернатором на животноводческом комплексе в Шушенском, до отдельной государственной программы края. Благодаря увеличению средств на мероприятия по локальной экономике есть возможность включить в госпрограмму строительство и ремонт дорог, инженерных объектов, детсадов и школ, субсидии, компенсации для предпринимателей и так далее. Новые объекты инфраструктуры призваны не столько обеспечить недостаток средств в социальных отраслях, сколько повысить уровень жизни в тех населенных пунктах, где мы видим потенциал значительного экономического роста.

Напомним, по поручению Губернатора в региональном Правительстве подготовлена новая госпрограмма «Комплексное развитие территорий Красноярского края». Механизм МКПР станет её составной частью и получит финансирование со следующего года.

Как пояснил Юрий Лапшин, отбор пройдут МКПР с наибольшей суммой набранных баллов. «При этом остальные проекты в любом случае останутся в зоне внимания краевого Правительства. У нас есть и другие государственные программы, которые могут решать отраслевые вопросы. В целом главная цель – улучшение инвестиционной привлекательности территорий и повышение комфорта проживания людей», – подчеркнул председатель Правительства.