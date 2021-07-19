Вандалы расписали здания в Октябрьском районе «в поддержку» кандидата на выборах

Неприятная история случилась в Октябрьском районе Красноярска. На зданиях, на фасадах жилых домов появилось множеств надписей с именем окружного координатора ВОД «Волонтеры-медики» Алены Мироновой, баллотирующейся от «Единой России» (19 июля Алена подала документы в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района для участия в выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Алена Миронова заявила, что это, безусловно, провокация, и обратилась к жителям Октябрьского района с просьбой поделиться информацией и вместе с ней найти вандалов:

- С пятницы мне поступает очень много фотографий объектов изрисованных моей фамилией: фасадов зданий, заборов. Это абсолютно точно провокация, именно такие провокации нарушители закона успешно проворачивали в 90-е. Но сейчас практически везде установлено видеонаблюдение, поэтому остаться безнаказанными у злоумышленников не выйдет. Мы уже знаем, что этим занимаются два парня, но мне важно обратиться к вам за помощью. Думаю, вместе мы сможем найти этих людей. Ведь это нарушение, порча имущества! Я принимаю любые видеозаписи, которые могут помочь. Конечно, вместе мы постараемся вернуть в первостепенный вид те фасады и здания, которые были испорчены. Хотелось бы, чтобы мои оппоненты остановились и задумались о последствиях своих поступков. Ведь после того, как закончится предвыборная кампания, нам всем в этом городе жить, работать и дальше заниматься профессиональной деятельностью.

Активистка намерена обратиться в окружную избирательную комиссию и правоохранительные органы для принятия мер реагирования на подобные нарушения.

Активистка намерена обратиться в окружную избирательную комиссию и правоохранительные органы для принятия мер реагирования на подобные нарушения.

К слову, надписи начали появляться еще до того, как Миронова подала в окружную избирательную комиссию документы, но провокационные действия недоброжелателей ее намерения не изменили. Свое решение баллотироваться в депутаты Законодательного собрания края Алена Миронова объяснила желанием решать проблемы системы здравоохранения:

- Мы помогаем и пациентам, и врачам, а в этом процессе не обойтись без поддержки власти. Ведь многие вопросы можно решить только в тесном контакте с чиновниками. Поэтому представитель в Законодательном собрании – это громкий голос, к которому власть будет прислушиваться, чтобы мы смогли решать проблемы здравоохранения быстрее и качественнее.

Для участия в выборах в Законодательное Собрание Красноярского края уже заявились партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Наши люди, Зеленые.