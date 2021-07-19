Помощь селу. Левобережный региональный оператор устанавливает оборудование для сбора мусора в Сухобузимском районе

Как пояснили в «КРК», оборудование привезли и установили по просьбе администрации Сухобузимского района, в частности – Миндерлинского сельсовета. В посёлке Борск заменили две изношенные мульды, а в посёлке Родниковом и селе Иркутском по одной мульде добавили. Расходы по приобретению, транспортировке и ремонту этих контейнеров левобережный оператор взял на себя.

Кроме того, в Сухобузимском районе в ближайшее время установят ещё несколько ёмкостей в местах сбора ТКО, сейчас проводятся тендерные процедуры.

– Согласно законодательству, создание и оборудование мест для накопления твёрдых коммунальных отходов – это обязанность муниципалитетов, местных администраций и управляющих компаний. Однако региональные операторы могут направлять на приобретение оборудования 1 % от выручки от своей деятельности. Мы активно пользуемся этой возможностью и помогаем тем, кто ответственно относится к требованиям по обращению с ТКО, – отметили в «Красноярской рециклинговой компании».

Например, в декабре 2020 года на левобережье Красноярска сразу семь УК и ТСЖ получили в качестве новогоднего подарка новые контейнеры для сбора мусора и сетки под пластик – за ответственное отношение к исполнению договорных обязательств. А в марте текущего года 148 новых контейнеров под ТКО региональный оператор установил в Советском районе Красноярска. В общей сложности с начала своей деятельности силами «Красноярской рециклинговой компании» в левобережной зоне появилось около тысячи баков.