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Общество16 июля 2021 14:30

С любовью к животным и природе: в парке «Роев ручей» прошел необычный квест для многодетных семей

Вместе с дружными семейными командами спортивно-интеллектуально-экологическую эстафету прошла и корреспондент «КП-Красноярск»
Полина КУЗНЕЦОВА
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Веселый квест в «Роевом ручье». Фото предоставлено компанией

Веселый квест в «Роевом ручье». Фото предоставлено компанией

Двойной праздник

Солнечный день, свежий воздух, парк флоры и фауны «Роев ручей» – трудно найти более подходящее место для квеста «Тайна Книги джунглей». Мероприятие, организованное компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз», стало уже традиционным. В этом году его приурочили к празднованию Дня семьи, любви и верности.

- Мы рады сотрудничать с предприятиями, которые относятся к природе с заботой и вниманием, уделяют большое внимание экологии, – рассказывает сотрудник парка Олег Чипура. – Классно, что компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» помогает нам устраивать замечательные праздники для детей и родителей. Зоопарк – любимое место многих ребятишек. Многодетным семьям не так часто удается приехать в парк всем вместе. Поэтому для них сегодня двойной праздник – и животных можно посмотреть, и пройти увлекательный квест. Тем более что он посвящен природе, охране окружающей среды.

Гостей праздника развлекал вот такой Соболек. Фото предоставлено компанией

Гостей праздника развлекал вот такой Соболек. Фото предоставлено компанией

Сотрудничество парка и предприятия давнее – несколько лет нефтяники опекают в «Роевом ручье» семейство соболей. Этого зверька выбрали не случайно. Месторождения компании находятся в Эвенкийском районе Красноярского края, который славится сибирскими соболями.

Приятное с полезным

Анна Васильева, мама троих детей, на квест пришла с сыновьями.

– Мы сегодня в маленьком составе, наша младшая отдыхает в деревне, но все равно готовы побеждать, – говорит Анна. – У нас есть клуб «ФитнесМногоМам», где многодетные мамы занимаются спортом, проводят время с пользой. И вот нас позвали принять участие в квесте. Мероприятие интересное: много семей объединяются, проходят квест с различными заданиями, ребусами…

Мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. Фото предоставлено компанией

Мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. Фото предоставлено компанией

- Мама, самое сложное – тараканы! – подключается к обсуждению сын Анны.

- Да, наша семья уже не первый раз участвует, но пока победить не удалось. Зато в прошлом году нам достались призы как участникам, это очень приятно. Снова решили испытать свои силы, тем более теперь знаем, как готовиться и тренироваться. Квест – это целый день на природе, приятное с полезным, и праздник, и развлечения.

В семье Журавель подрастают трое мальчишек – Коля, Никита и Ярослав. Пока папа Максим принимает участие в мастер-классе по росписи футболок акриловыми красками, мама Олеся делится впечатлениями о прошлогоднем квесте:

- Год назад мальчики были еще маленькие, устали бегать по парку. Зато в этом году, как только мы им сказали, что идем на мероприятие, они встретили это радостным криком: «Ура! Классный квест!». Поэтому стараемся каждый год участвовать, готовимся – физически, интеллектуально и морально, тренируем спортивный дух.

Братья наши меньшие

По легенде квеста «Тайна Книги джунглей», командам нужно добраться до огненного цветка, попутно выполнив 10 заданий, и спасти всех обитателей парка. В борьбу вступили самые умные, спортивные и достойные – «Тигрята» - племя Букиных, «Васильки» - отряд Васильевых, «Пумы» - племя Каргаполовых, «Дрозды» - род Дроздовых, «Журавли» - отряд Журавель, «Феечки» - племя Литвиновых, «Цветы жизни» - род Шапоренко, «Леопарды» - племя Галямовых, «Гнездо» - племя Тимкив, «Мадагаскар» - племя Поярковых.

Команды получают задание от героя квеста - Оливера Кана. Фото предоставлено компанией

Команды получают задание от героя квеста - Оливера Кана. Фото предоставлено компанией

Каждая семья получает свою карту – маршрутный лист с указанием 10 локаций, которые нужно последовательно пройти и справиться с заданием, которое придумали организаторы. И – вперед, гонка начинается! Все 10 команд разбегаются, пытаясь выиграть время у соперников.

Раз-два-три, мы журавли!

В команде «Журавли» капитан – папа. Именно он ведет семью к локациям по подсказкам на карте. В квесте мало пройти задание – нужно еще и локацию найти! Вроде знаешь парк как свои пять пальцев, но сориентироваться на местности не очень просто. Пока семья бежит к первому заданию, мальчишки по дороге успевают заглядываться на животных и попутно вспоминать все, что о них знают:

- Папа, а я обожаю волка!

- А что любит есть медведь? Мед, орешки? А жираф?

С первым заданием команда справляется на «ура»: ловкость и внимательность помогают быстро прокатить мячики под фигурками животных. На второй локации семья быстро определяет, какому животному принадлежат следы – олень, медведь, волк, филин… И снова 10 баллов!

- Это очень классная викторина! Ура! – кричит Коля.

- Вы у меня такие знатоки! – подбадривает мальчишек мама и добавляет: Мы готовились, изучали повадки животных, какие у них следы. Немножко только с совой ошиблись, но следы некоторых птиц похожи, можно спутать.

Угадайте - каким животным принадлежат следы? Фото предоставлено компанией

Угадайте - каким животным принадлежат следы? Фото предоставлено компанией

- Да, мы все знаем, в лесу были много раз! – объясняют ребята.

Бежим до следующих заданий и сочиняем кричалку: «Раз-два-три, мы журавли! Три-четыре-пять, мы бежим побеждать!»

Определить перья павлина тоже непросто. Фото предоставлено компанией

Определить перья павлина тоже непросто. Фото предоставлено компанией

На следующих локациях семья угадывает, какие звуки издают животные, определяют перья павлина, собирают пары птиц и их птенцов – почти везде максимальные баллы.

Сложно пройти паутину и не задеть колокольчики. Фото предоставлено компанией

Сложно пройти паутину и не задеть колокольчики. Фото предоставлено компанией

И только на самом экстремальном задании, где нужно было достать из ящика с личинками и огромными мадагаскарскими тараканами бумажку с вопросом, немного срезались. Нет, насекомых совершенно не испугались. А вот вопросы по книге о Маугли смогли осилить только 5 из 10. Немного расстроившись, команда уверяет – сегодня перечитаем книгу и посмотрим мультфильм!

Экстремальное задание - достань вопрос из коробки с... тараканами. Фото предоставлено компанией

Экстремальное задание - достань вопрос из коробки с... тараканами. Фото предоставлено компанией

Награды для героев

Одержать победу в квесте «Журавлям» не удалось. Зато в конкурсе на лучший семейный герб команда заняла почетное бронзовое место. В этот день никто не остался без подарков. Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» каждому маленькому участнику подарила набор канцелярских принадлежностей, а победителям – настольные игры и сувенирную продукцию с фирменной символикой.

Семья Журавель завоевала 3 место за свой герб. Фото предоставлено компанией

Семья Журавель завоевала 3 место за свой герб. Фото предоставлено компанией

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ