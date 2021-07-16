С любовью к животным и природе: в парке «Роев ручей» прошел необычный квест для многодетных семей

Веселый квест в «Роевом ручье». Фото предоставлено компанией

Двойной праздник

Солнечный день, свежий воздух, парк флоры и фауны «Роев ручей» – трудно найти более подходящее место для квеста «Тайна Книги джунглей». Мероприятие, организованное компанией «Славнефть-Красноярскнефтегаз», стало уже традиционным. В этом году его приурочили к празднованию Дня семьи, любви и верности.

- Мы рады сотрудничать с предприятиями, которые относятся к природе с заботой и вниманием, уделяют большое внимание экологии, – рассказывает сотрудник парка Олег Чипура. – Классно, что компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» помогает нам устраивать замечательные праздники для детей и родителей. Зоопарк – любимое место многих ребятишек. Многодетным семьям не так часто удается приехать в парк всем вместе. Поэтому для них сегодня двойной праздник – и животных можно посмотреть, и пройти увлекательный квест. Тем более что он посвящен природе, охране окружающей среды.

Гостей праздника развлекал вот такой Соболек. Фото предоставлено компанией

Сотрудничество парка и предприятия давнее – несколько лет нефтяники опекают в «Роевом ручье» семейство соболей. Этого зверька выбрали не случайно. Месторождения компании находятся в Эвенкийском районе Красноярского края, который славится сибирскими соболями.

Приятное с полезным

Анна Васильева, мама троих детей, на квест пришла с сыновьями.

– Мы сегодня в маленьком составе, наша младшая отдыхает в деревне, но все равно готовы побеждать, – говорит Анна. – У нас есть клуб «ФитнесМногоМам», где многодетные мамы занимаются спортом, проводят время с пользой. И вот нас позвали принять участие в квесте. Мероприятие интересное: много семей объединяются, проходят квест с различными заданиями, ребусами…

Мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. Фото предоставлено компанией

- Мама, самое сложное – тараканы! – подключается к обсуждению сын Анны.

- Да, наша семья уже не первый раз участвует, но пока победить не удалось. Зато в прошлом году нам достались призы как участникам, это очень приятно. Снова решили испытать свои силы, тем более теперь знаем, как готовиться и тренироваться. Квест – это целый день на природе, приятное с полезным, и праздник, и развлечения.

В семье Журавель подрастают трое мальчишек – Коля, Никита и Ярослав. Пока папа Максим принимает участие в мастер-классе по росписи футболок акриловыми красками, мама Олеся делится впечатлениями о прошлогоднем квесте:

- Год назад мальчики были еще маленькие, устали бегать по парку. Зато в этом году, как только мы им сказали, что идем на мероприятие, они встретили это радостным криком: «Ура! Классный квест!». Поэтому стараемся каждый год участвовать, готовимся – физически, интеллектуально и морально, тренируем спортивный дух.

Братья наши меньшие

По легенде квеста «Тайна Книги джунглей», командам нужно добраться до огненного цветка, попутно выполнив 10 заданий, и спасти всех обитателей парка. В борьбу вступили самые умные, спортивные и достойные – «Тигрята» - племя Букиных, «Васильки» - отряд Васильевых, «Пумы» - племя Каргаполовых, «Дрозды» - род Дроздовых, «Журавли» - отряд Журавель, «Феечки» - племя Литвиновых, «Цветы жизни» - род Шапоренко, «Леопарды» - племя Галямовых, «Гнездо» - племя Тимкив, «Мадагаскар» - племя Поярковых.

Команды получают задание от героя квеста - Оливера Кана. Фото предоставлено компанией

Каждая семья получает свою карту – маршрутный лист с указанием 10 локаций, которые нужно последовательно пройти и справиться с заданием, которое придумали организаторы. И – вперед, гонка начинается! Все 10 команд разбегаются, пытаясь выиграть время у соперников.

Раз-два-три, мы журавли!

В команде «Журавли» капитан – папа. Именно он ведет семью к локациям по подсказкам на карте. В квесте мало пройти задание – нужно еще и локацию найти! Вроде знаешь парк как свои пять пальцев, но сориентироваться на местности не очень просто. Пока семья бежит к первому заданию, мальчишки по дороге успевают заглядываться на животных и попутно вспоминать все, что о них знают:

- Папа, а я обожаю волка!

- А что любит есть медведь? Мед, орешки? А жираф?

С первым заданием команда справляется на «ура»: ловкость и внимательность помогают быстро прокатить мячики под фигурками животных. На второй локации семья быстро определяет, какому животному принадлежат следы – олень, медведь, волк, филин… И снова 10 баллов!

- Это очень классная викторина! Ура! – кричит Коля.

- Вы у меня такие знатоки! – подбадривает мальчишек мама и добавляет: Мы готовились, изучали повадки животных, какие у них следы. Немножко только с совой ошиблись, но следы некоторых птиц похожи, можно спутать.

Угадайте - каким животным принадлежат следы? Фото предоставлено компанией

- Да, мы все знаем, в лесу были много раз! – объясняют ребята.

Бежим до следующих заданий и сочиняем кричалку: «Раз-два-три, мы журавли! Три-четыре-пять, мы бежим побеждать!»

Определить перья павлина тоже непросто. Фото предоставлено компанией

На следующих локациях семья угадывает, какие звуки издают животные, определяют перья павлина, собирают пары птиц и их птенцов – почти везде максимальные баллы.

Сложно пройти паутину и не задеть колокольчики. Фото предоставлено компанией

И только на самом экстремальном задании, где нужно было достать из ящика с личинками и огромными мадагаскарскими тараканами бумажку с вопросом, немного срезались. Нет, насекомых совершенно не испугались. А вот вопросы по книге о Маугли смогли осилить только 5 из 10. Немного расстроившись, команда уверяет – сегодня перечитаем книгу и посмотрим мультфильм!

Экстремальное задание - достань вопрос из коробки с... тараканами. Фото предоставлено компанией

Награды для героев

Одержать победу в квесте «Журавлям» не удалось. Зато в конкурсе на лучший семейный герб команда заняла почетное бронзовое место. В этот день никто не остался без подарков. Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» каждому маленькому участнику подарила набор канцелярских принадлежностей, а победителям – настольные игры и сувенирную продукцию с фирменной символикой.