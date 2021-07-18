Погода в Красноярске на неделю 19-23 июля 2021: жара до +30 градусов, солнце и временами дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядущая рабочая неделя в Красноярске обещает быть теплой. Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на неделю 19-23 июля 2021.

В понедельник, 19 июля, в Красноярске ожидается настоящая жара – до +27 градусов. Будет дождливо и пасмурно, возможны грозы. Никаких облаков и сильного ветра, порывы около 2 метров в секунду. Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление – 737-741 мм рт.ст.

Во вторник высокие температуры пойдут на спад. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ожидается переменная облачность, возможен дождь с грозами. Сила ветра составит около 3 метров в секунду с возможными порывами до 9 метров в секунду. Ночью синоптики обещают около +15 градусов. Атмосферное давление – 737-738 мм рт.ст.

В среду температура немного поднимется, а погода в Красноярске изменится. Днем – до +24 градусов и солнце. Ветра практически не будет, как и осадков. Ночь ожидается теплой – до +16 градусов. Атмосферное давление около 740 мм рт.ст.

В четверг погода изменится несильно. Прогноз синоптиков следующий, днем до +25 градусов. Ожидается солнечная и безветренная погода. Дождей также не будет. Ночью уже привычные красноярцам +16 градусов. Атмосферное давление – 738-740 мм рт.ст.

Пятница окажется самой ветреной. Несмотря на жару до +25 градусов и отсутствие осадков, ожидаются порывы ветра силой 5-10 метров в секунду. Ночью же похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление около 739-742 мм рт.ст.