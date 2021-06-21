Солнечная ягода: как вырастить виноград в Сибири

Ольга Худякова, виноградарь из поселка Шушенское. Фото героини публикации

Я люблю увлеченных людей. Таких, которые рассказывают о своем деле с горящими глазами и щедро делятся опытом. В силу обстоятельств с героиней этой публикации нам не удалось встретиться лично. Но ее энергия чувствовалась даже на расстоянии, через телефонный разговор. Знакомьтесь: Ольга Худякова, виноградарь из поселка Шушенское.

Увлечение с детства

– Ольга Николаевна, увидела в своей ленте фотографии из вашего Инстаграма vinograd_blog и пропала – ярко, солнечно, вкусно, стильно и интересно. Давно ведете блог?

– Виноград – моя стихия! А Инстаграм… Дочь уговорила, хотя я долго сопротивлялась: времени нет, а нужно создавать контент, делать фото, снимать видео. И вот два года назад сдалась. Вся красота в Инстаграме от дочери Анастасии, она дизайнер и занимается его оформлением. Муж Игорь – и в винограднике помогает, и видео снимает. А я пишу, делюсь опытом, отвечаю на вопросы подписчиков.

Вот он, сибирский виноград! Фото героини публикации

– Почему виноград, а не помидоры, которыми славится юг края? Вы аграрий?

– По образованию я инженер-строитель, а в душе растениевод. С детства этим увлекалась, приносила в дом росточки, луковички. Родом я из южного Казахстана, где у нас был сад и виноградник. Родители переехали в Сибирь, пытались и здесь вырастить виноград. Но, увы, южным способом не получилось. В 1997 году после учебы я осталась в Омске и там случайно увидела информацию о наборе на курсы виноградарей. Сразу побежала! Курсы вели знаменитые виноградари, которые продвигали идею выращивания культуры северным способом, – Андрей Иващенко и Михаил Серебряков. Потом переехала в Шушенское, привезла свой виноград. Конечно, сначала было скептическое отношение. Даже родители не верили. Но… ягода пошла, кисти огромные. Теперь виноград выращиваю не я одна.

– Смогли увлечь целый поселок?

– Не всех, но многих! В Шушенском я познакомилась с Александром Петровичем Рыкалиным, мы вместе работали и оба увлекались выращиванием винограда. Объединили усилия и создали клуб «Изюминка». Есть костяк энтузиастов, которым тоже удалось освоить северное виноградарство. Встречаемся, делимся успехами, ездим друг к другу на участки.

Как цветет виноград

– Невольно возникает вопрос – как все успеваете?

– Сейчас я уже не работаю, поэтому все мое время посвящено семье, дому и любимому делу. Как-то само собой все получается. Близкие меня поддерживают, а это придает силы. Мой сын в этом году заложил свой сад в Подмосковье, так что и у него впереди свой виноград. Думаю, внуки подрастут, разделят мое увлечение. И земля подпитывает энергией. Особенно люблю время цветения винограда – середина июня – начало июля. Аромат необычайный, духи «Дзинтарс» отдыхают! Ни один цветок не обладает таким запахом – легким, парящим, струящимся. По впечатлению от запаха, могу, наверное, сравнить с цветами ириса.

Цветение винограда: скромные цветы, божественный запах. Фото героини публикации

– Виноград сложно вырастить?

- Выращивать культуру несложно, главное – все грамотно организовать. Виноград можно вырастить даже в Красноярске, причем не в теплице, а в открытом грунте. Важно правильно подобрать сорт. Начинайте с неприхотливых, чтобы вы обрадовались, съев свою первую ягоду. С сортов «Загадка Шарова», «Зилга», «Алешенькин». Это вкусные сорта-аборигены, они точно дадут вам ягоду. А потом появится азарт, и можно перейти к крупноплодным сортам типа «Дамских пальчиков». Я выращиваю более 75 сортов. Плодоносят не все, некоторые проходят сортоиспытание. Один из сортов, который вошел в мою постоянную десятку, крупноплодный сорт «Красотка» – прижился и хорошо идет. Виноградарство – болезнь, в хорошем смысле слова! Если кто загорится идеей выращивания винограда, у вас впереди лето – читайте, изучайте вопрос, заходите ко мне в блог. Там я рассказываю о сортах винограда, посадке саженцев, уходе за культурой, болезнях, особенностях выращивания.

– 75 сортов! Это на какой площади они располагаются?

– Площадь моего приусадебного хозяйства – 10 соток вместе с домом, газоном, цветниками, садом… Виноград растет и на улице, и в теплице, где более плотная посадка. Как сказал один мой друг, который собирался приехать в мой виноградник: «Я посмотрел на карту сверху и где не увидел зеленого пятна картошки, понял, что это твой участок». Картошки у меня нет!

Консервируем лето

– Большой урожай собираете?

– Бывают удачные года, когда все складывается: хорошая зимовка, весна, лето – и получается большой урожай, по 400 килограммов было. Гости приходят, пробуют, раздаю виноград. А еще начала делать вино и увлеклась процессом. Это естественное продолжение виноградарства. Виноделие изучала самостоятельно, читала разную литературу вдоль и поперек. Многие энтузиасты-виноградари идут похожим путем – сначала высаживают столовые сорта, наедаются. Затем переходят к винодельческим сортам – они более мелкие, более сладкие, с косточкой. Вино делаю из «Загадки Шарова», «Зилги». Столовые вина, сухие, полусухие, сладкие, полусладкие. Настоящие – без добавления сахара или воды.

Самый вкусный десерт тот, что выращен своими руками. Фото героини публикации

– Прямо так, как герой одного известного фильма – виноград в чане, а он его давит, танцуя? Или каким-то современным способом?

– (Смеется) Все именно так, только не голыми ногами! Голыми не протопчешь. Есть емкость – тазик, специальные резиновые сапоги, которые использую исключительно для этого. Виноград давим ногами, а гребни (это скелет виноградной грозди) отделяем руками. Сейчас подумываю над другим способом. Объемы урожая увеличиваются, ногами много приходится давить.

– Получается вино ножной-ручной работы?

– Абсолютно! Желающих попробовать много. Как и положено, вино требует выдержки. Выдерживаю с предыдущего года до следующего лета. Если вино приготовлено летом или осенью, то на новый год его открывать просто кощунство. Оно еще «сырое». Разница такая, как есть сырое тесто и испеченные булочки. А если еще годик выдержать… Напиток будет изумительным. Но терпения не хватает.

Пронизанные солнцем ягоды. Фото героини публикации

– Есть любимый виноградный вкус, сорт?

– Мне нравятся все вкусы винограда, они разные. Даже группа мускатных сортов – и все отличаются. Люблю сорт «Алешенькин» с огромными, до полутора килограммов, кистями. Его вкус кому-то покажется простым, но есть можно бесконечно, не надоедает. Сорт «Тукай» – первый мой мускат. Его вкус похож на взрыв полевых цветов. Нежный, тонкий, мускатный вкус у сорта «Красотка». «Амирхан» интересен своим классическим, южным, азиатским вкусом. «Загадка Шарова» – самая неприхотливая и выдерживает сибирские морозы. Этот сорт созревает в августе одним из первых. Вкус напоминает дюшесно-фруктовые конфетки. Использую его и при изготовлении вина – открываешь бутылку, а оттуда аромат и запах лета! Когда вы посадите свой первый саженец винограда, вы поймете, что это такое. Восторг вызывает даже то, как выдвигается побег – с такой силой, мощью, что ты тоже наполняешься этой энергией.